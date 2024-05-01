«Парма» вернулась в Серию А спустя три сезона

Теги Парма серия А Италия Д2 Италия Комо Футбол

«Парма» вышла в Серию А.

Вечером в среду команда поделила очки с «Бари» (1:1) в матче 36-го тура Серии Б.

Этого «Парме» хватило, чтобы обеспечить место в топ-2 по итогам сезона и выход в Серию А.

В последний раз «Парма» играла в высшем дивизионе Италии в сезоне-2020/21. Тогда клуб занял 20-е место. 

«Парма» за два тура до конца сезона идет на 1-м месте, набрав 74 очко. На 2-м месте с 71 баллом – «Комо».

Тренирует команду бывший игрок «Ювентуса», «Наполи» и «Сампдории» Фабио Пеккья.

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36 комментариев
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Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем.

Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем.

Тренерская Парма радовала и глаз, и душу.

С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили!

Это слёзы. Это счастье.
Il PARMA SIAMO NOI!
+161
0
+161
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
Поздравляю главного болельщика Пармы на спортсе с успехами Вашего любимого клуба! Надеюсь, что команда не будет лифтером и закрепиться в Серии А.
+80
-2
+78
Буффон, Каннаваро, Креспо, Муту, Джилардино, Тюрам-старший очень рады
+26
0
+26
Великая команда с прекрасной историей! Надеюсь смогут закрепиться в высшей лиги
+20
0
+20
Ответ corazon blanco
Поздравляю главного болельщика Пармы на спортсе с успехами Вашего любимого клуба! Надеюсь, что команда не будет лифтером и закрепиться в Серии А.
Спасибо! Мы возвращаемся готовыми - с набившим шишки богатым владельцем и продленными контрактами всех молодых лидеров. Так победим!
+14
0
+14
Эх, совсем чуть чуть Буффон не доиграл!
+13
0
+13
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
Респект таким ребятам который любят свой клуб вне зависимости на каком месте и на каком дивизионе.
+11
0
+11
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
🔥
+12
-1
+11
С возвращением, ёпт
+9
0
+9
Ура. Парме всегда рады в Серии А.
+10
-1
+9
О Буффоне - это победа и Джиджи тоже. Он многое дал защите и вратарям - лучшим в лиге. После себя оставил много ментальной уверенности. И одним из первых поздравил. Это настоящий Пврмезанец.
+8
0
+8
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
с возвращением, великий клуб не должен в Серии Б играть!
ещё Сампдорию с собой взяли бы)
+8
0
+8
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
С возвращением, желаю бороться за попадание в еврокубки, а не за выживание
+6
0
+6
Джиджи ушёл - Парма вернулась
+6
-1
+5
Парме бы хорошенько укрепиться к серии А, а то как в прошлый раз могут не потянуть.
+4
0
+4
Главное, чтобы Парма снова не свалилась в финансовые проблемы, а закрепилась в Серии А
+3
0
+3
Пеккья собрал хорошую боевую команду Думаю они смогут удивить Серию А.)
+3
0
+3
Ответ Зубы Дзюбы
Был бы в теме ГСО, то сказал бы что благодаря Эрнани
Там еще Ансальди и Онсорио, так что вообще шансов не выйти не было)
+2
0
+2
Ответ parmezanec
Спустя три года мы вернулись домой. Первое мая - первое место, которое мы практически не отдавали со старта. Лучшие во всем. Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем. Тренерская Парма радовала и глаз, и душу. С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили! Это слёзы. Это счастье. Il PARMA SIAMO NOI!
зашел + тебе главный фанат Пармы на спорт се
+2
0
+2
Застал воочию Парму с Адриано на острие - прекрасная команда была.
+2
0
+2
Отличная новость. Заждались. Удачи в серии А.
+2
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👏👏👏👏👏
+2
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Класс! Еще бы Сампдория вернулась.
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Ностальжи по всем звЁздам! Удачи Парме!
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Жаль, без Джи Джи(
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Ответ ipolyakov16
Эх, совсем чуть чуть Буффон не доиграл!
Так написали, как будто он помер…
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Удачи Парме
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Буффон в составе?
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ваноли короче не вышел в вышку,а каррера вылетел,жаль....
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УРА!!! Спасибо, Фабио и Кайл, спасибо, команда!
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