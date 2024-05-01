«Парма» вернулась в Серию А спустя три сезона
«Парма» вышла в Серию А.
Вечером в среду команда поделила очки с «Бари» (1:1) в матче 36-го тура Серии Б.
Этого «Парме» хватило, чтобы обеспечить место в топ-2 по итогам сезона и выход в Серию А.
В последний раз «Парма» играла в высшем дивизионе Италии в сезоне-2020/21. Тогда клуб занял 20-е место.
«Парма» за два тура до конца сезона идет на 1-м месте, набрав 74 очко. На 2-м месте с 71 баллом – «Комо».
Тренирует команду бывший игрок «Ювентуса», «Наполи» и «Сампдории» Фабио Пеккья.
Серия Б - прекрасный и безумно сложный турнир. Но прощаемся - скучать не будем.
Тренерская Парма радовала и глаз, и душу.
С победой, родные! Особенно поздравляю тех, кто с клубом давно и прошел всё - от евротитулов до итальянских деревень четвертой лиги. Мы заслужили!
Это слёзы. Это счастье.
Il PARMA SIAMO NOI!
ещё Сампдорию с собой взяли бы)