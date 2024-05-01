«Парма» вернулась в Серию А спустя три сезона

«Парма» вышла в Серию А.

Вечером в среду команда поделила очки с «Бари» (1:1) в матче 36-го тура .

Этого «Парме» хватило, чтобы обеспечить место в топ-2 по итогам сезона и выход в Серию А.

В последний раз «Парма» играла в высшем дивизионе Италии в сезоне-2020/21. Тогда клуб занял 20-е место.

« » за два тура до конца сезона идет на 1-м месте, набрав 74 очко. На 2-м месте с 71 баллом – « ».

Тренирует команду бывший игрок «Ювентуса», «Наполи» и «Сампдории» Фабио Пеккья.