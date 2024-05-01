Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Станислава Черчесова и Валерия Карпина нет в списке «Спартака».

Об этом заявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал, говоря о будущем тренере для команды.

– Почему так долго тянули с отставкой Абаскаля?

– Я не считаю, что это было долго. Приняли решение, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, Абаскаль – хороший тренер. Сейчас работаем с Владимиром.

– Правда ли, что Абаскаль сам попросил об отставке?

– Да, это так.

– Правда ли, что Паскаль Янсен отпал?

– Да, он не в списке.

– Почему?

– Он не в списке, все.

– Черчесова нет в списке кандидатов. Почему?

– Он не в списке, это мое решение.

– Есть ли в списке Карпин?

– Нет.

– Вы готовы взять ответственность за назначение тренера?

– Если бы я не был готов, меня бы тут не было. Я спортивный директор.

– Тренера выбираете вы, а не «Лукойл»?

– Да, это буду [делать] я.

– Какой стиль вы ищете?

– Атакующий стиль, но не глупый, – сказал Амарал.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За отсутствие в списке Черчесова уже респект
+60
-3
+57
Уже легче стало. Без ССЧ и его ЧСВ
+19
-1
+18
Мне нравится этот парень. Отмел, что б не было спекуляций двух самых главных кандидатов. Остальное уже не важно 😁Стасик, позвонят из Нижнего, не отказывайся
+15
-3
+12
Ответ OldRedWhite
А Карпова ? Два !
А Каспарова❓
Три‼️❕‼️
+7
0
+7
Вот взял одним интервью лишил работы нескольких журналистов. А сколько можно было написать ещё в мае..
+6
0
+6
Не болельщик Спартака, но за отсутствие Черчесова спасибо 👍
+8
-3
+5
Оказывается он АмАрал. А мы его всё Аморалом😂
+5
-1
+4
Он не в списке, всё 👍
+2
0
+2
Ответ TaR
За отсутствие в списке Черчесова уже респект
А Карпова ?
Два !
+3
-1
+2
– Черчесова нет в списке кандидатов. Почему?
– Он не в списке, это мое решение.
– Есть ли в списке Карпин?
– Нет.

СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!
+3
-2
+1
Ответ Красная стрела
Оказывается он АмАрал. А мы его всё Аморалом😂
Асмаралом ! )
+1
0
+1
Ответ Artem Andreevich
пусть Вована оставят..... Валера не пойдёт,Тихон пока не потянет....
Да, угу, Валера не пойдет, всю жизнь мечтал наверно, чтоб его пиком тренерской карьеры был Ростов с бюджетом в раз пять ниже спартаковского... Его просто никто не позовет, о чем и заявил Амарал
0
0
0
Ответ Красная стрела
Мне нравится этот парень. Отмел, что б не было спекуляций двух самых главных кандидатов. Остальное уже не важно 😁Стасик, позвонят из Нижнего, не отказывайся
Стас летом в локомотиве будет,как пить дать,думаешь просто он на каждом матче локомотива сидит
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Истину глаголите ! К тому же Каспаров ещё и чеканить не умеет !
Ну у них, с Карповым на пару, успехи в ином виде спорта☝️🤣
0
0
0
Ответ Геннадий Тимченко
А Каспарова❓ Три‼️❕‼️
Истину глаголите !
К тому же Каспаров ещё и чеканить не умеет !
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Тренер , который в своей жизни никогда и ничего не выиграл ( и не выиграет ) , а в Спартаке запомнился только интригами и неумением держать удар )) Конечно остро нужен !
С тех пор, как Карпин пришёл в Спартак, прошло 15 лет. Шишек набил. Заматерел. И с кем он должен был брать трофеи? С ним Спартак хотя бы играл. Не хотите, нам лучше. Болельщик Ростова.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Если Карпину найти вратаря, умеющего играть ногами, Спартак попрет.
Тренер , который в своей жизни никогда и ничего не выиграл ( и не выиграет ) , а в Спартаке запомнился только интригами и неумением держать удар ))
Конечно остро нужен !
+1
-1
0
Целую передачу устроили на Матче про Черчесова и что все зря?))
0
0
0
И слава богу что отсеяли эту шелуху.
0
0
0
Ну и правильно,пусть тренируются на кошечках...
0
0
0
Да Ивич, че там думать
0
0
0
Адекват!
0
0
0
настоящий Аморал работает только со Владимиром!
0
0
0
Хотя бы не немой. И вещает-то правильно, но, что выйдет в итоге? Посмотрим, посмотрим...
0
0
0
Адекватный список получается значит
0
0
0
атакующий неглупый это юран же
0
0
0
А Чердак так старался продвигая Черчесова. Да и прочие лоббисты всяких Карпиных обломились.) Хочется увидеть рожи этих недоумков.
+1
-1
0
пусть Вована оставят..... Валера не пойдёт,Тихон пока не потянет....
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий