Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»

Станислава Черчесова и Валерия Карпина нет в списке «Спартака».

Об этом заявил спортивный директор красно-белых , говоря о будущем тренере для команды.

– Почему так долго тянули с отставкой ?

– Я не считаю, что это было долго. Приняли решение, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, Абаскаль – хороший тренер. Сейчас работаем с Владимиром.

– Правда ли, что Абаскаль сам попросил об отставке?

– Да, это так.

– Правда ли, что Паскаль Янсен отпал?

– Да, он не в списке.

– Почему?

– Он не в списке, все.

– нет в списке кандидатов. Почему?

– Он не в списке, это мое решение.

– Есть ли в списке ?

– Нет.

– Вы готовы взять ответственность за назначение тренера?

– Если бы я не был готов, меня бы тут не было. Я спортивный директор.

– Тренера выбираете вы, а не «Лукойл»?

– Да, это буду [делать] я.

– Какой стиль вы ищете?

– Атакующий стиль, но не глупый, – сказал Амарал.