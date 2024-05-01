Амарал о тренере для «Спартака»: «Черчесов не в списке, это мое решение. Карпина и Янсена тоже нет»
Станислава Черчесова и Валерия Карпина нет в списке «Спартака».
Об этом заявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал, говоря о будущем тренере для команды.
– Почему так долго тянули с отставкой Абаскаля?
– Я не считаю, что это было долго. Приняли решение, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, Абаскаль – хороший тренер. Сейчас работаем с Владимиром.
– Правда ли, что Абаскаль сам попросил об отставке?
– Да, это так.
– Правда ли, что Паскаль Янсен отпал?
– Да, он не в списке.
– Почему?
– Он не в списке, все.
– Черчесова нет в списке кандидатов. Почему?
– Он не в списке, это мое решение.
– Есть ли в списке Карпин?
– Нет.
– Вы готовы взять ответственность за назначение тренера?
– Если бы я не был готов, меня бы тут не было. Я спортивный директор.
– Тренера выбираете вы, а не «Лукойл»?
– Да, это буду [делать] я.
– Какой стиль вы ищете?
– Атакующий стиль, но не глупый, – сказал Амарал.
Три‼️❕‼️
Два !
– Он не в списке, это мое решение.
– Есть ли в списке Карпин?
– Нет.
СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!
К тому же Каспаров ещё и чеканить не умеет !
Конечно остро нужен !