Соболев – лучший игрок матча с «Динамо». Он забил гол и сделал ассист

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Соболев Футбол

Александр Соболев признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак» (2:0).

Форвард отметился голом и ассистом в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).

Красно-белые благодаря этой победе пробились в финал Пути регионов, где встретятся с победителем пары «Ростов» – «Балтика».

Соболев ранее провел пять матчей подряд без голов. Его статистику можно изучить здесь.

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16 комментариев
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Забил бы два, если бы поставили чистый пенальти, видимо нужно было Соболеву ухо оторвать, чтобы это произошло, Вальбуэна с размаха намеренно это хотел сделать...
Явно предвзято пожалели Динамо, чтобы не убить интригу матча...
По большому счету в Спартаке каждый был лучшим на своей позиции, никто не выпадал...
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Ответ Egor Aleksandrovich
Комментарий скрыт
Не оправдывая поведение Соболя на поле, поищите инфу, какой Саша человек вне поля. Удивитесь
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Вот бы все матчи в году с динамой играть)) соболь бы пачками клал голы. Половину голов сезона в их ворота у него😂
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И заработал пенальти
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Можно было и Игнатову тогда дать.
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Соболь молодец, но по мне Игнатов заслужил. Огромный объем работы, шикарная передача.
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Да вся команда играла цельно. А если уж выделять, то и Мартинс вышел с сумасшедшим настроем, и Саня Селихов после длительной паузы был очень хорош.
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Когда Миша Игнатов хочет и у него получается , на него очень приятно смотреть. Молодец парень.
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Ответ Peter Parker
Можно было и Игнатову тогда дать.
И Мартинс был хорош!
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Да ещё пощёчину от наглого индейца получил. По мне, так пенальти.
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Лучшим был Мартинс. Он в одиночку выгрыз центр поля.
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Ответ Bartez1986
Не оправдывая поведение Соболя на поле, поищите инфу, какой Саша человек вне поля. Удивитесь
Кому ты объясняешь?У них стереотипы и узкое мышление...
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Ответ Карпов Стас
И Мартинс был хорош!
Слишкович угадал с Мартинсом. На этой позиции в Спартаке он лучший. И в обороне и атаке прекрасен.
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Ответ Иван Петров
Да ещё пощёчину от наглого индейца получил. По мне, так пенальти.
Это подтвердил Алексей Николаев
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