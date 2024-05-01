Соболев – лучший игрок матча с «Динамо». Он забил гол и сделал ассист
Александр Соболев признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Спартак» (2:0).
Форвард отметился голом и ассистом в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).
Красно-белые благодаря этой победе пробились в финал Пути регионов, где встретятся с победителем пары «Ростов» – «Балтика».
Соболев ранее провел пять матчей подряд без голов. Его статистику можно изучить здесь.
Явно предвзято пожалели Динамо, чтобы не убить интригу матча...
По большому счету в Спартаке каждый был лучшим на своей позиции, никто не выпадал...