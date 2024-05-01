«Раз, два, три». Кассирша в футболке с Дзагоевым дает болельщику билеты на матч с «Зенитом» в промо-ролике ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Алан Дзагоев контент Футбол

ЦСКА опубликовал промо-ролик к матчу с «Зенитом».

Команды встретятся в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится завтра, 2 мая, и начнется в 19:15 по московскому времени.

Московский клуб выложил видео, посвященное этому матчу. В нем кассирша дает болельщику билеты на этот матч с фразой: «Раз, два, три». Она одета в футболку с Аланом Дзагоевым.

Напомним, в 2013 году Дзагоев вместе с фанатами ЦСКА скандировал, празднуя чемпионство: «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»

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37 комментариев
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Быдлоты выросла и уже работают маркетологами в ЦСКА.
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Ответ Лев Бабенко
Интересно, поборники морали, что так возмущаются каждому комментарию Медведева (которые и правда иногда выходят кринжовыми), здесь также осудят неуместное хамство и узколобость?
Медведев когда похожее брякнул про Спартак, тут же принёс извинения. Что правильно и нормально для адекватного человека. Накосячил, за языком не уследил - извинился и признал свои слова неправильными. Посмотрим теперь на ЦСКА и местных крикунов, что там у них с последовательностью.
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Зашквар, конечно, для коней.
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Интересно, поборники морали, что так возмущаются каждому комментарию Медведева (которые и правда иногда выходят кринжовыми), здесь также осудят неуместное хамство и узколобость?
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+9
Что, Кириличева триумфально вернулась в ЦСКА или там все такие "одаренные"? Ещё и Дзагоева подставили, который вообще-то тогда, в 2013 году, принёс свои извинения.
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так Дзагоев как я помню за тот инцидент извинился и покаялся))))
а так посмотрим на ответку Зенита. или подождут завтрашнего матча и там в зависимости от результата?)
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Интересная модерация на сайте. Если подобное написать в комментарии про какую-нибудь команду, в лучшем случае удалят пост, а могут и бан впаять. Или только про Зенит можно?
P.S И даже этот пост вызывает вопросы, типа что-то запрещенноё написал.
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Скатились до медиалиги.
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В ответ тогда нужно что то вроде "Цска команда Гордона". А на самом деле- хз, насколько корректно выносить в общее инфополе узкоспециальные кричалки
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учитывая, что шанс на проход Зенита в районе 90-99%, ролик крайне странный (помимо того, что еще и просто оскорбительный)
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Ответ Лев Бабенко
Интересно, поборники морали, что так возмущаются каждому комментарию Медведева (которые и правда иногда выходят кринжовыми), здесь также осудят неуместное хамство и узколобость?
Каков поп, таков и приход
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Я думал, это они считают свои победы над Зенитом с тех пор, когда Дзагоев это сказал. Потому что их реально за 11 лет всего три: в 2014, в 2018 и в 2023. Вот вам и магия чисел.
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Воем питербрюжцев в комментариях удовлетворен
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А помните неделю назад, Питер после своего ролика писал что-то вроде: "Какие тут все душнилы и тд." Как дела ребят? Есть кто на сайте?
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Ответ fil_spb
Что, Кириличева триумфально вернулась в ЦСКА или там все такие "одаренные"? Ещё и Дзагоева подставили, который вообще-то тогда, в 2013 году, принёс свои извинения.
Где теперь Зенит и где сосёт Дзагоев...
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Ответ Лев Бабенко
Интересно, поборники морали, что так возмущаются каждому комментарию Медведева (которые и правда иногда выходят кринжовыми), здесь также осудят неуместное хамство и узколобость?
Что за клоунада? Одно хамство и быдлячество не отменяет другое вообще-то. А у некоторых смотряю прям фишка - одни дичь сделали, тут же оправдывают другой дичью. Неее, конкретно эта тема от ЦСКА - дичь и быдлячество, других мнений быть просто не может (у адекватного человека).
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Ответ Pelerin
Интересно, ты своим тонким и остроумным комментарием приравниваешь Медведева к простой кассирше? ))
Если ты реально думаешь, что это простая кассирша, то у меня очень плохие новости для тебя. А завтра, после матча , эти новости будут ещё хуже.
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Ответ Пугливый Кот
Если ты реально думаешь, что это простая кассирша, то у меня очень плохие новости для тебя. А завтра, после матча , эти новости будут ещё хуже.
О, боже! Это всё меняет!

Вы такие забавные. А что ещё остаëтся, когда клубом руководит такой колхозник? ))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Быдлоты выросла и уже работают маркетологами в ЦСКА.
Так у вас медведев, похлеще будет
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Какое же ни что
Жество!!! Как и т.н. "тренер", так и весь клуб падает всё ниже и ниже...

Успеха "Зениту" 2,11,15 мая!!!
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Вот только после этого карьера Дзагоева пошла под откос. Сплошные травмы. Карма. Теперь его никто и не вспоминает.
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Учитывая место Цски в таблице кони сами себя троллят ))
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Напомните, это тот же ЦСКА, который чуть ли не судами грозил за твит про конюшню и ее дела?
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Колхозный юмор от колхозного клуба в колхозном и никому не нужном турнире на кубок водокачки
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Ну что за зашквар! Как не стыдно?! Превратили клуб в какой-то провинциальный цирк!
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