«Раз, два, три». Кассирша в футболке с Дзагоевым дает болельщику билеты на матч с «Зенитом» в промо-ролике ЦСКА

ЦСКА опубликовал промо-ролик к матчу с «Зенитом».

Команды встретятся в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится завтра, 2 мая, и начнется в 19:15 по московскому времени.

Московский клуб выложил видео, посвященное этому матчу. В нем кассирша дает болельщику билеты на этот матч с фразой: «Раз, два, три». Она одета в футболку с .

Напомним, в 2013 году Дзагоев вместе с фанатами скандировал, празднуя чемпионство: «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»