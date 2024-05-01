«Раз, два, три». Кассирша в футболке с Дзагоевым дает болельщику билеты на матч с «Зенитом» в промо-ролике ЦСКА
ЦСКА опубликовал промо-ролик к матчу с «Зенитом».
Команды встретятся в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра состоится завтра, 2 мая, и начнется в 19:15 по московскому времени.
Московский клуб выложил видео, посвященное этому матчу. В нем кассирша дает болельщику билеты на этот матч с фразой: «Раз, два, три». Она одета в футболку с Аланом Дзагоевым.
Напомним, в 2013 году Дзагоев вместе с фанатами ЦСКА скандировал, празднуя чемпионство: «Раз, два, три – «Зенитушка», соси!»
а так посмотрим на ответку Зенита. или подождут завтрашнего матча и там в зависимости от результата?)
P.S И даже этот пост вызывает вопросы, типа что-то запрещенноё написал.
Вы такие забавные. А что ещё остаëтся, когда клубом руководит такой колхозник? ))
Жество!!! Как и т.н. "тренер", так и весь клуб падает всё ниже и ниже...
Успеха "Зениту" 2,11,15 мая!!!