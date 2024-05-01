Грузинский боксер Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом Евро-2024 против россиянина Идигова

Лаша Гурули заявил, что его пытались подкупить перед боем с Тарханом Идиговым.

Гурули и Идигов встретились в финальном поединке чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг. Россиянин победил досрочно – Гурули отказался выходить на третий раунд.

«Полностью об этой ситуации я расскажу уже после Олимпиады. Сейчас хочу лишь сообщить, что накануне боя нам предложили крупную сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии – я хотел избежать размена ударами. Очевидно, что россиянин проиграл первый раунд – я и не думал, что могут быть другие варианты, но судьи все равно отдали преимущество ему.

Во втором раунде я работал по-другому. Отрезок получился близким, но я считал себя победителем. Судьи снова отдали раунд сопернику, и тогда мне все стало понятно», – сказал боксер Лаша Гурули.

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