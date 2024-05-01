Грузинский боксер Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом Евро-2024 против россиянина Идигова

Теги чемпионат Европы бокс Бокс/MMA/UFC

Лаша Гурули заявил, что его пытались подкупить перед боем с Тарханом Идиговым.

Гурули и Идигов встретились в финальном поединке чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг. Россиянин победил досрочно – Гурули отказался выходить на третий раунд.

«Полностью об этой ситуации я расскажу уже после Олимпиады. Сейчас хочу лишь сообщить, что накануне боя нам предложили крупную сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии – я хотел избежать размена ударами. Очевидно, что россиянин проиграл первый раунд – я и не думал, что могут быть другие варианты, но судьи все равно отдали преимущество ему.

Во втором раунде я работал по-другому. Отрезок получился близким, но я считал себя победителем. Судьи снова отдали раунд сопернику, и тогда мне все стало понятно», – сказал боксер Лаша Гурули.

Отказ грузина от фото, отключившийся гимн и победы без выхода соперников – как Россия выиграла ЧЕ по боксу

Гимн России выключился на награждении ЧЕ по боксу – зал допел без музыки, а наша чемпионка расплакалась

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судя по тому, что не вышел на 3-й раунд, попытка удалась?))
+28
-6
+22
Максимально гнилой поступок, чтобы оправдать своё поражение, так ещё и соперника обвинить
+31
-18
+13
Ответ Иосиф Сталин
Максимально гнилой поступок, чтобы оправдать своё поражение, так ещё и соперника обвинить
классический грузин. Они так в 2008 напали, а потом выставили себя жертвой агрессии со стороны России. У них такая схемка как национальная идея
+34
-21
+13
Что за анонсы? Если после Олимпиады, то и говори после Олимпиады. Если заговорил - говори сразу
+18
-6
+12
Ответ Amico Megobari
Комментарий скрыт
Напали на миротворцев, находившихся на той территории с разрешения мирового сообщества. Учите историю.
+8
-4
+4
Выиграл бы нокаутом
+4
-2
+2
Ответ Mister Zalupa
Вообще не сомневаюсь в том, что попытка подкупа была. И что судьи были заряженные. И еще помню самое мощное ограбление на олимпиаде, когда Никитину насчитали победу против Конлана. В итоге Никитина весь зал освистывал. А потом Конлан уже в профессионалах Никитина просто деклассировал.
Да никто не сомневается что ты залупа
+3
-2
+1
Ответ pantriashvili
Выиграл бы нокаутом
В весе до 67 килограмм?
+3
-2
+1
А что отказался то? Подкупился все таки? Или просто очко сыграло?)
0
0
0
Наглый врун
0
0
0
Ахах) 🤡
0
0
0
Ну, надо расследовать и предъявлять пруфы, и если выяснится что это правда то дисквалить всех причастных
+1
-1
0
Ответ Amico Megobari
Комментарий скрыт
не напали попытались почву прощупать не очень получилось
0
0
0
Ответ Amico Megobari
Комментарий скрыт
На миротворцев, потом поехали мирняк градами ровнять,даже европа это признала,хорош тупить
+1
-1
0
Шёл бы в судьи тогда, что в боксёры пошёл -то?
Ему всё ясно же...
Смекалистая команда у него. Деньги предлагали - не взял, получается не вышел в 3 раунде забесплатно
+1
-1
0
Ответ Sivka
В весе до 67 килограмм?
А что вас удивляет? Вот, например, лидер и боксеры из первой десятки лучших нокаутеров за всю историю:

Джулиан ДЖЕКСОН
Годы выступлений: 1981-1998
Вес: первый средний, средний
Рекорд: 55-6, 49 КО
Процент нокаутов: 89,09%

Джимми УАЙЛД
Годы выступлений: 1911-1923
Вес: наилегчайший
Рекорд: 131-3-1, 98 КО
Процент нокаутов: 74,8%

Сэнди СЭДДЛЕР
Годы выступлений: 1944-1956
Вес: полулёгкий
Рекорд: 145-16-2, 104 КО
Процент нокаутов: 71,72%
0
0
0
Спортсмен обвинил судей финала в продажности. Расследование?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий