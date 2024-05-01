Грузинский боксер Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом Евро-2024 против россиянина Идигова
Лаша Гурули заявил, что его пытались подкупить перед боем с Тарханом Идиговым.
Гурули и Идигов встретились в финальном поединке чемпионата Европы в весовой категории до 67 кг. Россиянин победил досрочно – Гурули отказался выходить на третий раунд.
«Полностью об этой ситуации я расскажу уже после Олимпиады. Сейчас хочу лишь сообщить, что накануне боя нам предложили крупную сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке.
Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии – я хотел избежать размена ударами. Очевидно, что россиянин проиграл первый раунд – я и не думал, что могут быть другие варианты, но судьи все равно отдали преимущество ему.
Во втором раунде я работал по-другому. Отрезок получился близким, но я считал себя победителем. Судьи снова отдали раунд сопернику, и тогда мне все стало понятно», – сказал боксер Лаша Гурули.
Отказ грузина от фото, отключившийся гимн и победы без выхода соперников – как Россия выиграла ЧЕ по боксу
Гимн России выключился на награждении ЧЕ по боксу – зал допел без музыки, а наша чемпионка расплакалась
Ему всё ясно же...
Смекалистая команда у него. Деньги предлагали - не взял, получается не вышел в 3 раунде забесплатно
Джулиан ДЖЕКСОН
Годы выступлений: 1981-1998
Вес: первый средний, средний
Рекорд: 55-6, 49 КО
Процент нокаутов: 89,09%
Джимми УАЙЛД
Годы выступлений: 1911-1923
Вес: наилегчайший
Рекорд: 131-3-1, 98 КО
Процент нокаутов: 74,8%
Сэнди СЭДДЛЕР
Годы выступлений: 1944-1956
Вес: полулёгкий
Рекорд: 145-16-2, 104 КО
Процент нокаутов: 71,72%