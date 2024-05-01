Кейн о «Баварии»: «Я ждал трофеев. В Бундеслиге и Кубке не вышло, но ЛЧ – самый важный турнир. Я здесь на долгие годы»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн рассказал о своих планах в «Баварии».

«Я здесь на долгие годы, я приехал не просто на один сезон.

Конечно, в начале сезона я ждал, что мы возьмем трофеи. Нам не удалось добиться желаемого в Бундеслиге и Кубке, но Лига чемпионов – самый важный турнир.

Я приехал именно поэтому, хочу играть в таких больших матчах, переживать эти моменты, и нет ничего важнее, чем выезд на следующей неделе [на ответный полуфинал против «Реала»], – заявил форвард «Баварии» в интервью TNT Sports.

Вчера «Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

Кейн о 2:2: «Лига чемпионов – самый большой трофей. Если удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон. В гостях у «Реала» будет непросто, но мы должны верить в свои силы и добиться победы»

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40 комментариев
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Справедливости ради вины Кейна в провальном сезоне нет. Он-то как раз выкладывается на полную, в отличие от некоторых из его команды
+57
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+57
Придётся похоже Харри начать с чистого листа погоню за трофеями в следующем сезоне.
Но трофеи в итоге точно будут - в этом нет сомнений.
+34
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+29
Ответ SFS
Хэрри, трофеи будут, обязательно будут!!!
Со слезами на глазах успокаивают Кейна боссы Баварии
+34
-6
+28
Ответ NickN
Справедливости ради вины Кейна в провальном сезоне нет. Он-то как раз выкладывается на полную, в отличие от некоторых из его команды
Провалом является только вылет из Кубка. А в Бундеслиге Байер провел идеальный сезон и соперничать с ним было практически невозможно.
+24
-5
+19
истерический смех вызывает высказывания фанатов парижского нефте-проекта на этой ветке))).миллиардные траты в пустоту,а кубка ЛЧ нет и близко))).Один несчастный финал и тот с немецким тренером)
+12
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Хэрри, трофеи будут, обязательно будут!!!
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То, что на долгие годы, это хорошо)
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Ответ madaev
Путь в финал сыгранный за неделю против великих аталанты и рб лейпциг
я про про то же,случайно запрыгнули в финал,с немецким тренером).я уже молчу сколько этот проект вагонов денег отвалил Мбаппе,Неймару,Месси и тд...там можно было бы обеспечить бюджетом какое-то небольшое государство).а кубок ЛЧ только во сне могут видеть)
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Ответ Мохнатый55
Провалом является только вылет из Кубка. А в Бундеслиге Байер провел идеальный сезон и соперничать с ним было практически невозможно.
В первом отрезке с Байером как раз проблем-то и не было. Боевая ничья. Много спотыкались на ровном месте: Айнтрахт, Вердер, Бохум. Алонсо красавчик - спору нет, вот только во многом Бавария сама позволила уйти ему в серьезный отрыв.
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Ответ SFS
Хэрри, трофеи будут, обязательно будут!!!
Ща Рангрик с Цорном в межсезонье всю основу быстренько продадут и, если повезёт с новым клубом, то трофеи и будут ☝️🤣🤣🤣
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Ответ BLADER
истерический смех вызывает высказывания фанатов парижского нефте-проекта на этой ветке))).миллиардные траты в пустоту,а кубка ЛЧ нет и близко))).Один несчастный финал и тот с немецким тренером)
Путь в финал сыгранный за неделю против великих аталанты и рб лейпциг
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Придётся похоже Харри начать с чистого листа погоню за трофеями в следующем сезоне. Но трофеи в итоге точно будут - в этом нет сомнений.
трофей самого невезучего - точно
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Придётся похоже Харри начать с чистого листа погоню за трофеями в следующем сезоне. Но трофеи в итоге точно будут - в этом нет сомнений.
Он и сам это лучше Вас понимает !
Сказал же :
На долгие годы !
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Ответ DavidKamalyan
Уже в этом у него будет ЛЧ
😂😂😂
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"я ждал трофеев" в сочетании с "я здесь на долгие годы" - неоднозначно звучит
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Ответ NickN
В первом отрезке с Байером как раз проблем-то и не было. Боевая ничья. Много спотыкались на ровном месте: Айнтрахт, Вердер, Бохум. Алонсо красавчик - спору нет, вот только во многом Бавария сама позволила уйти ему в серьезный отрыв.
1-5 - это не спотыкаться) Это конкректно облажаться)
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Шаби Алонсо: значит и я на долгие годы в Байере
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Рангнику расскажешь
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Значит Баварии не видать титулов
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Ответ NickN
В первом отрезке с Байером как раз проблем-то и не было. Боевая ничья. Много спотыкались на ровном месте: Айнтрахт, Вердер, Бохум. Алонсо красавчик - спору нет, вот только во многом Бавария сама позволила уйти ему в серьезный отрыв.
Байер до того, как оформил чемпионство, в 29 турах потерял всего 8 очков. Поэтому даже если бы Бавария не теряла свои очки, вряд ли бы удалось догнать настолько стабильного соперника.
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Ответ Мохнатый55
Байер до того, как оформил чемпионство, в 29 турах потерял всего 8 очков. Поэтому даже если бы Бавария не теряла свои очки, вряд ли бы удалось догнать настолько стабильного соперника.
Кто знает, если бы не было этой зоны комфорта в виде разрыва, как бы игроки Байреа и сам тренер справились с давлением. Ну это опять-таки чисто пофантазировать в стиле "если бы да кабы"
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Пересидел Кейн в Тотенхеме, откровенно говоря. Только в 30 лет выбрался за трофеями.
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Ответ Qqqubik
Один из лучших в команде по итогам сезона! Надо показать характер в Мадриде.
Кейн в принципе один из лучших игроков мира в этом сезоне
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я здесь на долгие годы (с) звучит, как угроза
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Взяли напа за сотку чтоб слить все что можно.ох уж эти гении лучший менеджмент из мунхена
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Харри нольтрофеич
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Ответ Евгений Кузнецов
буду рад, если Кейн возьмёт КЧ - он реально достоин!
Ройс достойнее) свалить в БАварию за трофом это легкий путь)
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Ответ DavidKamalyan
Уже в этом у него будет ЛЧ
А я считаю, у Арсенала.
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Ответ Дядя ТУРА
Со слезами на глазах успокаивают Кейна боссы Баварии
А сами думают о проклятие Гарри Поттера.
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буду рад, если Кейн возьмёт КЧ - он реально достоин!
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