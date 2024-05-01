Кейн о «Баварии»: «Я ждал трофеев. В Бундеслиге и Кубке не вышло, но ЛЧ – самый важный турнир. Я здесь на долгие годы»

Харри Кейн рассказал о своих планах в «Баварии».

«Я здесь на долгие годы, я приехал не просто на один сезон.

Конечно, в начале сезона я ждал, что мы возьмем трофеи. Нам не удалось добиться желаемого в Бундеслиге и Кубке, но – самый важный турнир.

Я приехал именно поэтому, хочу играть в таких больших матчах, переживать эти моменты, и нет ничего важнее, чем выезд на следующей неделе [на ответный полуфинал против «Реала»], – заявил форвард «Баварии» в интервью TNT Sports.

Вчера « » сыграла вничью с мадридским клубом (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 8 мая в .

Кейн о 2:2: «Лига чемпионов – самый большой трофей. Если удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон. В гостях у «Реала» будет непросто, но мы должны верить в свои силы и добиться победы»