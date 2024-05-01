Мадрид (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Алькарасом, Фриц – с Серундоло

Анддрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 на турнире в Мадриде.

Даниил Медведев встретится с Иржи Лехечкой.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала