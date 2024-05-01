Мадрид (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Алькарасом, Фриц – с Серундоло

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Анддрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 на турнире в Мадриде.

Даниил Медведев встретится с Иржи Лехечкой.

Сетка здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
1 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
1 мая, 22.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
2 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
2 мая, 03.00
Онлайн матча
7 комментариев
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У Андрюхи билет на самолёт сегодня
Сто процентов зачехлился уже.
+3
-2
+1
Жду пары Алькарас-Фриц и Альяссим-Медведев)
+1
0
+1
хочется чтобы Рублев выиграл...
+1
0
+1
уррррррррррааааааа!!!!!

сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!

хотя стоп, абаждите.
#РафикИдётЗаРимом
+2
-2
0
А ничего так матчи в чф вышли.Черендуло с Фрицем шансы 50 на 50.Фриц с более хорошей подачей и атакой,но Франсиско больше привык к грунту.Медведев с Легечкой то же 50 на 50.Даня не любит грунт,но прямолинейных атакеров по типу чеха любит ставить на место.Алькарас с Синнером фавориты своих матчей,но опонентов я бы совсем со счетов не списывала.Крайние матчи Феликс и Андрей провели убедительнее,да и скальпы приличные снимали.Рублитос вообще один из немногих кто побеждал каждого из биг-3 и при этом делал это на их территории
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Эх жалко, что Штруфф не дожал Алькараса, у Рублёва тогда был бы шанс пройти в полуфинал
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Ответ cosset
Жду пары Алькарас-Фриц и Альяссим-Медведев)
альяссим не пройдет синнера. это не 2022
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