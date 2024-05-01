Мадрид (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Алькарасом, Фриц – с Серундоло
Анддрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 на турнире в Мадриде.
Даниил Медведев встретится с Иржи Лехечкой.
Сетка здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
23 апреля – 5 мая 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 1 мая, 17.00
- Дата проведения
- 1 мая, 22.30
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00
Сто процентов зачехлился уже.
сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!
хотя стоп, абаждите.
#РафикИдётЗаРимом