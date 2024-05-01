«МЮ» не планирует увольнять тен Хага. Ineos считает, что тренеру «не предоставили условий для успеха», других кандидатов у клуба нет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, клуб готовится начать новый сезон с нидерландским специалистом на посту главного тренера. 

Представители миноритарного акционера «Юнайтед», копании Ineos, считают, что вышестоящее руководство клуба не предоставило тен Хагу надлежащих условий для того, чтобы добиться успеха. 

При вопросе о возможной смене тренера также учитываются расходы, которые могут повлечь увольнение тен Хага и назначение нового специалиста. «МЮ» пока не видит явных альтернативных кандидатов. 

Впрочем, отмечается, что Ineos «не будет колебаться, если увидит достаточные доказательства того, что необходимы перемены».

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 34 матчей.

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50 комментариев
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Для "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Тоттенхэма", Вест Хэма", "Кристал Пэлас" и мн. др. - отличная новость.
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Ответ Евгений Есиков
МЮ с ним обречён на будущие неудачи...
А по-моему мудрое решение , если уж нельзя вернуть Рагника !
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Ну да ему же не купили весь состав Аякса это справедливо
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МЮ с ним обречён на будущие неудачи...
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Ужас…
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Поддержу руководство в данном решении, т к очевидных кандидатов на смену нет!
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Ответ Po onhyck Regards
Тухель освободиться, чем он плох?
А чем он хорош?
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Для команд из топ-4 без разницы, а для команд с 5 по 8 - отличная новость, конкурентом меньше. Мне вот интересно - каких именно ему условий не предоставили, а?! Кого-то еще из Эредивизие не купили?!
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Ой да бред все это, в конце сезона уволят просто сейчас замены нету для него !
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Не предоставили условий для успеха. Отличная формулировка. Деньги выделялись, игроки покупались, дорогие игроки, кто не был угоден убирались, но оказывается и этого мало.
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Ещё пару спиннеров надо купить. Вот торга будут все условия для успеха.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
2 года-это уже время, за которое хоть что-то можно построить, показать стиль, показать систему!
Лысый же стагнирует только, убирает со скандалом Рона и Санчо, но рэшфорда лишь легонечко журит.
За сезон, к несчастью удалось глянуть игр 10 МЮ, и с топами и с командами из подвала таблицы - игра одинаковая. Они не знают, что делать когда забивают мяч, они не знают как действовать далее, у них банально нет плана Б. Создается впечатление, что хааг перед матчем пальцем в небо тыкает со схемой и расстановкой, ничего при этом не объясняя игрокам. Да, были травмы и их было много, но в данном случае это не оправдание-это провал предсезонки, которую Хаг уже сам проводил и ему никто не мешал.
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Ответ Vadim Slutsky
Для "Ньюкасла", "Астон Виллы", "Тоттенхэма", Вест Хэма", "Кристал Пэлас" и мн. др. - отличная новость.
Для многих фанатов МЮ тоже отличная новость, у человека в сезоне только в 5 матчах была возможность выставить основу в защите, 61 травма за сезон возможно вообще рекорд всех времен. От многих игроков еще Моуриньо хотел избавиться + теперь сомнительных трансферов вроде Антони не будет, потому что появились для этого нужные люди, чтобы контролировать позывы Тен Хага, как это и бывает в нормальных клубах.
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Ответ NickN
А, да? Не слышал, честно. Жалко. Я так хотел посмотреть на эту взрывоопасную смесь взаимоотношений тренера и президента клуба. Было бы здорово
Де Лаур переключился на Пиоли, он более удобен и зп в сравнении с Конте куда скромнее.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему так игнорируют Конте? Он идеальный кандидат сейчас.
По каким параметрам "идеальный"?
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Ответ Макс Голубцов
По каким параметрам "идеальный"?
Быстро ставит игру которая дает результат, заряжает мотивацией, знает что такое победный дух. Везде, куда приходил - добивался результата (кроме ТТХ, но тут итак понятно). Другой вопрос, что в долгую пока не получается, но МЮ кмк сейчас и надо встать на победный путь, а там уже будет видно.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Нет, в том и прикол, что Де Лаур передумал)
А, да? Не слышал, честно. Жалко. Я так хотел посмотреть на эту взрывоопасную смесь взаимоотношений тренера и президента клуба. Было бы здорово
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Ответ NickN
Конте, если верить слухам, одной ногой уже в Наполи. Он как-то и сам говорил, что хочет тренировать в Италии, так что тут как раз его никто не игнорирует. Скорее, сам Конте игнорирует АПЛ.
Нет, в том и прикол, что Де Лаур передумал)
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему так игнорируют Конте? Он идеальный кандидат сейчас.
Конте, если верить слухам, одной ногой уже в Наполи. Он как-то и сам говорил, что хочет тренировать в Италии, так что тут как раз его никто не игнорирует. Скорее, сам Конте игнорирует АПЛ.
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Ответ Football Forever
Поддержу руководство в данном решении, т к очевидных кандидатов на смену нет!
Тухель, Поттер, Флик, Зидан, можно попробовать Аморима из Спортинга забрать
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Ответ Никита Нахов
Сколько раз меняли тренера И? Это помогало? Нет! Месяц побегают потом начинают ныть… Надо перестройку!!! Чтоб игроки поняли что играть нужно за эмблему а не за бабки. В МС идут играть и выкладываются по полной А как в МЮ так игроки нытики… Есть бойцы но их очень мало…
а когда-то все было наоборот(
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Ответ dimamak10
Футбольный инфоцыган, который рассказывает про успешный успех , а по факту нет результата , вот и новым владельцам на уши присел
А при чем здесь Рангник? Его уже уволили
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Ответ Red
Ой да бред все это, в конце сезона уволят просто сейчас замены нету для него !
Тухель освободиться, чем он плох?
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Ответ Jan Paskel
но там ведь ещё столько рекордов осталось...
Если уволим его то еще раз можем разбить рекорд по количествв тренеров который уволили
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Ответ Макс Голубцов
А при чем здесь Рангник? Его уже уволили
Не особо понимаю хейта Рангника, в Германии отлично работал , Локо для него Халтура была, в МЮ провал, сборную Австрии на евро выводит.
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Ответ Даниил Нестрогаев
Боже.... надо брать кого-то с ДНК МЮ. Даже мёртвый Руни как тренер лучше будет, пусть попробует Кэррик Но не Хайзенберг.. хватит уже. Не игры , ни схемы, непонятно что
но там ведь ещё столько рекордов осталось...
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«не предоставили условий для успеха»
Антони за 100 млн это его условие
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Редклифф и дальше готов унижать МЮ
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Как это? Он же сам накупил этих легенд Аякса? Вместо Антони мог быть куплен другой игрок.
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У Тен Хаага очень хорошо подвязан язык, это крутой скилл - умение говорить об игре и матчах в отрыве от реальности.
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