«МЮ» не планирует увольнять тен Хага. Ineos считает, что тренеру «не предоставили условий для успеха», других кандидатов у клуба нет

Эрик тен Хаг, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, клуб готовится начать новый сезон с нидерландским специалистом на посту главного тренера.

Представители миноритарного акционера «Юнайтед», копании Ineos, считают, что вышестоящее руководство клуба не предоставило тен Хагу надлежащих условий для того, чтобы добиться успеха.

При вопросе о возможной смене тренера также учитываются расходы, которые могут повлечь увольнение тен Хага и назначение нового специалиста. «МЮ» пока не видит явных альтернативных кандидатов.

Впрочем, отмечается, что Ineos «не будет колебаться, если увидит достаточные доказательства того, что необходимы перемены».

« » занимает 6-е место в турнирной таблице , набрав 54 очка после 34 матчей.