«МЮ» не планирует увольнять тен Хага. Ineos считает, что тренеру «не предоставили условий для успеха», других кандидатов у клуба нет
Эрик тен Хаг, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Athletic, клуб готовится начать новый сезон с нидерландским специалистом на посту главного тренера.
Представители миноритарного акционера «Юнайтед», копании Ineos, считают, что вышестоящее руководство клуба не предоставило тен Хагу надлежащих условий для того, чтобы добиться успеха.
При вопросе о возможной смене тренера также учитываются расходы, которые могут повлечь увольнение тен Хага и назначение нового специалиста. «МЮ» пока не видит явных альтернативных кандидатов.
Впрочем, отмечается, что Ineos «не будет колебаться, если увидит достаточные доказательства того, что необходимы перемены».
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 34 матчей.
Лысый же стагнирует только, убирает со скандалом Рона и Санчо, но рэшфорда лишь легонечко журит.
За сезон, к несчастью удалось глянуть игр 10 МЮ, и с топами и с командами из подвала таблицы - игра одинаковая. Они не знают, что делать когда забивают мяч, они не знают как действовать далее, у них банально нет плана Б. Создается впечатление, что хааг перед матчем пальцем в небо тыкает со схемой и расстановкой, ничего при этом не объясняя игрокам. Да, были травмы и их было много, но в данном случае это не оправдание-это провал предсезонки, которую Хаг уже сам проводил и ему никто не мешал.
Антони за 100 млн это его условие