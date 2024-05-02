Дадонов забил «Вегасу» во 2-м матче подряд. У него 3 очка в 5 играх серии плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов забросил шайбу в матче с «Вегасом» (3:2, 3-2).

Форвард «Далласа» забил во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли подряд, продлив результативную серию (2+1) до 3 матчей. Всего в текущем плей-офф россиянин провел 5 игр.

Сегодня за 9:59 у Дадонова 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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4 комментария
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Станковен просто шедевр выкатил
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Шикарный розыгрыш.
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Был очень заметен и не реализовал еще пару голевых моментов. Радует, что у Дадонова пока все хорошо в этом плей-офф)
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Да, Вегас, если брать ещё один КС то только сейчас ибо..
денег свободных всего 1 млн, а без контрактов Маршессо Чендлер и Мартинез.
Хотелось бы чтобы Маршессо остался - всё-таки уже легенда клуба.
+1
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