Дадонов забил «Вегасу» во 2-м матче подряд. У него 3 очка в 5 играх серии плей-офф

Евгений Дадонов забросил шайбу в матче с «Вегасом» (3:2, 3-2).

Форвард « » забил во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли подряд, продлив результативную серию (2+1) до 3 матчей. Всего в текущем плей-офф россиянин провел 5 игр.

Сегодня за 9:59 у 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».