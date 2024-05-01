Медведев о судейской реформе: «Дело не в обидах. В НХЛ убрали мелкий фол – зритель смотрит не на Урфинов Джюсов, а на Кучерова, Панарина, Овечкина»

Александр Медведев высказался о возможной судейской реформе в КХЛ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Согласно предложениям команд, за обслуживание матчей будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

СКА планирует вынести проект реформы на обсуждение совета директоров КХЛ и инициировать создание рабочих групп по данному вопросу.

– Роман Ротенберг рекомендовал обратиться к вам по поводу предложенной СКА судейской реформы. Есть ли подвижки?

– Мы предложили КХЛ провести рабочее совещание. Повторюсь, у нас нет никакой другой цели, кроме развития судейского дела. Надеюсь, такое совещание с обменом мнениями, которое сначала из-за пандемии, затем в силу других причин так и не состоялось, произойдет.

Мы предложили провести такое обсуждение. Нас поддерживает большое количество клубов. Здесь дело не в обидах. Хочется, чтобы судейство позволяло молодым и техничным звездным игрокам показывать свое мастерство.

Неслучайно НХЛ прошла таким курсом – убрали не только грубость и жестокость, но и мелкий фол. Если сравнивать судейство в НХЛ 15 лет назад и сейчас, то в наши дни за океаном нетерпимо относятся к ударам по рукам, ногам, зацепам, подножкам.

Там знают, что зритель приходит смотреть не на Урфинов Джюсов (отсылка к повести «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» – Sports), а на таланты – в том числе таких, как наши игроки – Кучеров, Панарин, Овечкин – которые демонстрируют свое мастерство.

Надеюсь, что такое обсуждение состоится. Нет никаких претензий к главному арбитру КХЛ [Алексею Анисимову]. Мы хотим, чтобы все было открыто, понятно. Самое главное, чтобы на льду доминировал не грязный хоккей.

Это жесткая игра, но есть границы, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.