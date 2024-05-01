Медведев о судейской реформе: «Дело не в обидах. В НХЛ убрали мелкий фол – зритель смотрит не на Урфинов Джюсов, а на Кучерова, Панарина, Овечкина»

Теги СКА судьи Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Медведев КХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Роман Ротенберг Алексей Анисимов судья Чемпионат.com Хоккей

Александр Медведев высказался о возможной судейской реформе в КХЛ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ. Согласно предложениям команд, за обслуживание матчей будет отвечать Всероссийская коллегия судей.

СКА планирует вынести проект реформы на обсуждение совета директоров КХЛ и инициировать создание рабочих групп по данному вопросу.

– Роман Ротенберг рекомендовал обратиться к вам по поводу предложенной СКА судейской реформы. Есть ли подвижки?

– Мы предложили КХЛ провести рабочее совещание. Повторюсь, у нас нет никакой другой цели, кроме развития судейского дела. Надеюсь, такое совещание с обменом мнениями, которое сначала из-за пандемии, затем в силу других причин так и не состоялось, произойдет.

Мы предложили провести такое обсуждение. Нас поддерживает большое количество клубов. Здесь дело не в обидах. Хочется, чтобы судейство позволяло молодым и техничным звездным игрокам показывать свое мастерство.

Неслучайно НХЛ прошла таким курсом – убрали не только грубость и жестокость, но и мелкий фол. Если сравнивать судейство в НХЛ 15 лет назад и сейчас, то в наши дни за океаном нетерпимо относятся к ударам по рукам, ногам, зацепам, подножкам.

Там знают, что зритель приходит смотреть не на Урфинов Джюсов (отсылка к повести «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» – Sports), а на таланты – в том числе таких, как наши игроки – Кучеров, Панарин, Овечкин – которые демонстрируют свое мастерство.

Надеюсь, что такое обсуждение состоится. Нет никаких претензий к главному арбитру КХЛ [Алексею Анисимову]. Мы хотим, чтобы все было открыто, понятно. Самое главное, чтобы на льду доминировал не грязный хоккей.

Это жесткая игра, но есть границы, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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26 комментариев
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Такое впечатление, что Медведев вообще не смотрит матчи НХЛ. Там хоккеисты проводят такие силовые приёмы, что коньки в потолок смотрят и борта трещат. А здесь Толчинского к борту припечатали, так целый вой подняли, что игроков СКА специально ломают. И цель этой реформы только одна - СКА нужен кубок любой ценой. А Медведев этакий Рене Фазель российского розлива. Смешно читать его рассуждения про развитие хоккея. Играть с Лукашенко и Путиным, совсем не означает, что он разбирается в хоккее. Типичный коньюктурщик.
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0
+47
А в КХЛ решили убить хоккей что бы смотреть как Рома урфиннберг играется в игрушку.
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0
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Что ты несешь, дуралей?
+31
-3
+28
С ужасом вспоминаю старую НХЛ с деревянными Лемье, которые только и умели по рукам бить, мешая нашим талантам развиваться.
Повезло им, что они заранее ознакомились с планом СКА по реформированию правил, и ввели их у себя. А нам пока так и приходится смотреть на этих урфинов джюсов из Авто и Магнитки, которые мешают нашим системным технарям с Невы радовать зрителя. Таков путь. Народ все видит.
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Урфин как раз был талантом - гениальный столяр, амбициозный полководец. А вот его подопечные - дуболомы
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А ещё будет для вас лучше, если судьи будут подчинятся Газпрому
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+7
>Мы хотим, чтобы все было открыто, понятно.

всё ещё непонятна официальная причина предложения каких-то реформ, сбора для обсуждений.
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+5
Ответ Сергей
А ещё будет для вас лучше, если судьи будут подчинятся Газпрому
Так они этого и не скрывают как бы
+5
0
+5
Это не обиды, но то, что проект нового судейства вносит СКА - просто совпадение.
+4
-1
+3
Просто Ротенджюс начал понимать, что без ручного судейского органа его самого будут и дальше вертеть на органах в плей-офф все, кому не лень.
+3
0
+3
Расскажи как лучшие игроки лиги в СКА переподписали контракты за з/п уровня игрока 4 звена Витязя для того чтобы вписаться в потолок.
"Только честная игра, только честный труд" (с) Р-800.
Вершина мерзости и лицемерия.
+4
-1
+3
Убрали мелкий фол и именно поэтому в регулярке за удар клюшкой выше начала шорт дают 2 мин
+3
0
+3
Ответ Рафаэль Бакиров
Объясните, что значит убрать мелкий фол?
Это значит не трогать игроков ска.
+1
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+1
Ответ Melnikov1968
Такое впечатление, что Медведев вообще не смотрит матчи НХЛ. Там хоккеисты проводят такие силовые приёмы, что коньки в потолок смотрят и борта трещат. А здесь Толчинского к борту припечатали, так целый вой подняли, что игроков СКА специально ломают. И цель этой реформы только одна - СКА нужен кубок любой ценой. А Медведев этакий Рене Фазель российского розлива. Смешно читать его рассуждения про развитие хоккея. Играть с Лукашенко и Путиным, совсем не означает, что он разбирается в хоккее. Типичный коньюктурщик.
От этих великих реформаторов к 2040 году - спорт на 1/6 части суши , опуститься на нулевой уровень . Слава Ему !!!!
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Ответ Рафаэль Бакиров
Объясните, что значит убрать мелкий фол?
Это значит не свистеть фолы ска. Любые.
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А какое отношение к ВСЕРОССИЙСКОЙ коллегии судей будут иметь минское Динамо и казахстанский Барсы?
И они типа среди инициаторов.
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Читай классику Медведев.А то слышал звон и не знаешь где он.Деревянными были солдаты Урфин Джюса.Он как раз был полная им противоположность.
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Предлагает газпромовских судей убрать.
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Ну, а мы смотрим на Рому и блюём!!!
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Объясните, что значит убрать мелкий фол?
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Питерские про законы заговорили, видать переписывать начнут.
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КХЛовские "звезды" и без мелких фолов не могут пас в клюшку отдать
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Все для того, чтобы "звёзд" из СКА судили по одним правилам, а остальным- по всей строгости правил. Как в мультфильме Мадагаскар.
Медведев: Эх куда подевалось старое доброе классовое неравенство?
Ротенберг: Эта мода на демократию скоро пройдет!
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