«Мангаш не соответствует уровню «Спортинга». Они невнимательно следили за РПЛ». Агент Барбоза о переходе защитника «Спартака»

Паулу Барбоза оценил предстоящий переход Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг».

Сообщалось , что лиссабонцы заплатят за защитника 300 тысяч евро.

«Спортинг » действительно хочет его купить. Думаю, они невнимательно следили за чемпионатом России. Они хотят взять игрока от хорошего клуба и показать, что это хороший трансфер.

Менеджмент клуба ориентировался на то, как Мангаш играл еще в «Витории». Они хотят использовать его больше как вингера. Но мое мнение: он не соответствует уровню «Спортинга». Для «Спартака » это хорошая новость», — сказал футбольный агент.