«Мангаш не соответствует уровню «Спортинга». Они невнимательно следили за РПЛ». Агент Барбоза о переходе защитника «Спартака»
Паулу Барбоза оценил предстоящий переход Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг».
Сообщалось, что лиссабонцы заплатят за защитника 300 тысяч евро.
«Спортинг» действительно хочет его купить. Думаю, они невнимательно следили за чемпионатом России. Они хотят взять игрока от хорошего клуба и показать, что это хороший трансфер.
Менеджмент клуба ориентировался на то, как Мангаш играл еще в «Витории». Они хотят использовать его больше как вингера. Но мое мнение: он не соответствует уровню «Спортинга». Для «Спартака» это хорошая новость», — сказал футбольный агент.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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