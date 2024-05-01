Слишковича могут утвердить тренером «Спартака» – он в шорт-листе. Амарал сказал: «Тренером должен быть тот, кто понимает реальность страны и клуба»

Томаш Амарал заявил, что Владимира Слишковича могут утвердить тренером «Спартака».

« » вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России после победы над «Динамо» (2:0).

– Сначала хочу сказать пару слов об игроках и тренере. Те усилия, которые они приложили для выхода из этой ситуации, огромны.

Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы рассматриваем .

– Есть ли шорт‑лист по тренерам?

– Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть.

Я не выбираю тренеров по паспорту – выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть.

Я считаю, что быть тренером «Спартака» должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени, – сказал спортивный директор «Спартака» .

В чем Слишкович похож на Гвардиолу