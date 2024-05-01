Слишковича могут утвердить тренером «Спартака» – он в шорт-листе. Амарал сказал: «Тренером должен быть тот, кто понимает реальность страны и клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал заявил, что Владимира Слишковича могут утвердить тренером «Спартака».

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России после победы над «Динамо» (2:0).

– Сначала хочу сказать пару слов об игроках и тренере. Те усилия, которые они приложили для выхода из этой ситуации, огромны.

Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы рассматриваем Слишковича.

– Есть ли шорт‑лист по тренерам?

– Имена назвать не могу, процесс похож на скаутинг, шорт‑лист есть. Владимир там есть.

Я не выбираю тренеров по паспорту – выбираю по качеству. Он должен быть достоин. В России такие тренеры есть.

Я считаю, что быть тренером «Спартака» должен тот, кто понимает реальность страны и клуба. Дело не в имени, – сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

В чем Слишкович похож на Гвардиолу

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21 комментарий
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Прошу вас дайте Владимиру шанс!
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Неужели!
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Ну пока что у него получается,как будет на длинной дистанции непонятно.
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Генич, что с лицом?
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Очень хорошая новость!
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Игроки явно раскрепостились и играют с удовольствием, Владимир заслуживает шанса, да и видно что приятный и открытый человек с чувством юмора
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Ответ Dima Minero
Прошу вас дайте Владимиру шанс!
Слоган выборов 2030
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Ребят, не давите на клуб! Нужно не впадать в эйфорию, а просто постараться сосредоточиться и взять кубок. Кубок такая вещь, что сегодняшняя победа не будет стоить ровным счётом ничего, если мы не победим в турнире. Никто и не вспомнит.
+3
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Если рассматривать его или очередного ваноли-абаскаля, то выбор очевиден. На фоне юрана или шалимова тоже.

Но нужно подкрепить свой статус результатами: 3-4 место и финал кубка вполне достойно учитывая все исходные
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Красавец!!!!
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Оставьте нам Слишковича Владимира !!! Мы с ним Чемпионами будем всех рвать.Он наш тренер !!!
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Вова, верим!!
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Не давите на парня. Дайте сезон доработать. Если будет результат, однозначно заслужил место.
Зачем спешить, до конца сезона осталось чуть больше трех недель.
То что он понимает в футболе и чувствует команду, видно и сейчас. Главное не предъявлять завышенные ожидания, у руля клуба он ещё небыл.
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Почему я не удивлен?)
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Ну нам же Генич сказал..... 🤣
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🤣🤣
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Ну, слова трезвого человека. А как будет в натуре, посмотрим.
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Неужели самым адекватным среди всей аморальной околоспартаковской публики оказался человек с фамилией Амарал))
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Ответ Алексей Комов
Оставьте нам Слишковича Владимира !!! Мы с ним Чемпионами будем всех рвать.Он наш тренер !!!
Через сколько игр вы начнёте его сливать ?
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