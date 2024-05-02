Пять немецких команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Пять клубов Бундеслиги примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех распределяют между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Италия, сейчас – Германия (после победы «Боруссии» над «ПСЖ» в первом полуфинале). При этом если «Дортмунд» выиграет Лигу чемпионов и займет 5-е место в Бундеслиге, то от Германии будет шесть команд в следующем розыгрыше ЛЧ.

На данный момент участие в Лиге чемпионов гарантировали себе «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг» и «Дортмунд».

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50 комментариев
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Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Не забудьте еще о расщелине между зубами Фулкруга, за которую полюбила Николаса его супруга)
+71
-1
+70
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
+66
-1
+65
"Боруссия" отлично сыграла во всех планах, просто красавцы - заслуживают финал. Ну и символично, что именно они добыли нужные очки, учитывая их ситуацию в таблице.
+21
0
+21
сhe kaif, лицо к осмотру..
+25
-5
+20
Забавно что победили сегодня и обеспечили сами себе ЛЧ в след. сезоне))
+11
0
+11
Ответ Balt
Я вот про Вольфа его не понял. Когда вот этот самый Вольф в Динамо заезжал? Глянул его историю карьеры и не вижу там заездов в Динамо. ) Ганновер, Айнтрахт, Герта, Кёльн, Боруссия Д.
он наверное его с Филиппом перепутал, которого Динамо у Боруссии за 20 купила
+9
0
+9
Теперь Дортмунду можно забить на чемпионат и сосредоточиться на ЛЧ.
+8
0
+8
одну квоту бы дали чемпиону РПЛ, а то там Семака уже с Венгером, Фергюсоном сравнивают
+8
-2
+6
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
там еще было. "С Владимиром Бутом. Извините, с Владимиром Владимировичем."
+6
0
+6
Будь прикольно, если повторится финал бавария- боруссия, практически как лет 10 назад)
+6
-1
+5
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
А как же его мини стихи?
+5
0
+5
Санчо красавец! Лысый, чтоб тебя...
+6
-1
+5
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Он, вроде, кальяном баловаться любит) передымил походу
+5
0
+5
Ответ Ранис Загидулин
одну квоту бы дали чемпиону РПЛ, а то там Семака уже с Венгером, Фергюсоном сравнивают
Так если Зенит Семака вернется в ЛЧ, то перестанут сравнивать.
Сейчас, когда нет унижений от Брюгге, можно городить все, что угодно.
+5
-1
+4
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Я вот про Вольфа его не понял. Когда вот этот самый Вольф в Динамо заезжал? Глянул его историю карьеры и не вижу там заездов в Динамо. ) Ганновер, Айнтрахт, Герта, Кёльн, Боруссия Д.
+4
0
+4
Ответ gerichSp
Какая тупость..
Завязывай с герычем пока не поздно.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Калашников
Думаю в Париже без шансов для них! К сожслению!
Спасибо за авторитетное мнение.
+5
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+4
Весело будет если Италия и Германия будут иметь по 6 команд в лиге Чемпионоа в новом сезоне.
+3
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+3
Ответ Анри Карлайл
Комментарий скрыт
Такс, внимательно слушаем " Становитесь дети в круг вами будет руководить Фулькруг " Хмм отлично
+3
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+3
Ответ Вова Пупкин
Ну вообще бред-бредовый! Лига Чемпионов, твою мать! А от Германии может играть 6 клубов. Этот клуб, на 6 месте (ну пусть будет на 5-м), который даже бронзовые медали видит только с помощью бинокля. Встаёт вопрос - почему в Лиге Чемпионов играют клубы, которые даже не видят на горизонте бронзы? Идиотизм просто...
Уровень лиги высокий, что тут непонятного?
+2
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+2
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Он просто слабый комментатор - старательный горлопан не более. Удивительно, что при наличии Минина, Генича, Нагучева, Шнякина полуфинал ЛЧ дают ему
+1
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Ответ Кирилл Голивец
там еще было. "С Владимиром Бутом. Извините, с Владимиром Владимировичем."
На этом моменте я ваще в осадок выпал на пару секунд от удивления, сначала подумал мб послышалось. Неценко, видимо, тоже, поскольку после этого сразу замолчал, видимо, пытался вспомнить и сообразить, где находится:)

А возможно, это был просто косплей на https://youtu.be/UoUGzB1QsME?si=coRutBHsdX-yJ280

Почтил память легенды на 40 дней?🤔
+1
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Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Когда несколько недель назад Генич в матче ПСЖ - Барса сравнивал тактику Парижа с тем, что Ростов (!) использует в РПЛ или со стеночками/забеганиями Спартака из 90-х, показалось, что это его единоличная инициатива, но после сегодняшнего складывается впечатление, что у них на матче один и тот же дилер просто😄
+1
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+1
Ответ n9mn977m27
Слушаете, а под чем Неценко был сегодня? То воспоминает как стоял в очереди в клуб в праздничный день, то говорит о том, что Мариус Вольф в Динамо заезжал, то начинает рассуждать о том, кто, по его же словам, симпатичнее, - Фюллькруг или Мукоко… Реально артхаус, а не матч
Сегодня он нетипично для себя комментировал. Обычно как пономарь вываливал всё, что творится на поле + какие-то заученные перед матчем факты. Сегодня с присущей ему занудностью решился на остроты. Может, выпил перед матчем. У них с Нагучевым убойный дуэт получился в ЛЧ: один вчера был вялым и никакущим, другой сегодня слишком гиперактивным.
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Ответ dennis1988
Не забудьте еще о расщелине между зубами Фулкруга, за которую полюбила Николаса его супруга)
Неценко попытался быть Уткиным, по-моему.
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Ответ Yerbo
Германия никак не сможет иметь 6 команд
Буквально в посте написано при каком раскладе будет 6 команд
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Ответ Yerbo
Германия никак не сможет иметь 6 команд
Если Дортмунд выиграет лигу чемпионов, то сможет.
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Ответ Вова Пупкин
Ну вообще бред-бредовый! Лига Чемпионов, твою мать! А от Германии может играть 6 клубов. Этот клуб, на 6 месте (ну пусть будет на 5-м), который даже бронзовые медали видит только с помощью бинокля. Встаёт вопрос - почему в Лиге Чемпионов играют клубы, которые даже не видят на горизонте бронзы? Идиотизм просто...
Ну да, когда в ЛЧ играли только чемпионы, и в итоге там была Легия, но не было Реала и Ливерпуля, было гораздо лучше)
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Ответ dr. cage
сhe kaif, лицо к осмотру..
фанаты лиц на месте
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А Италия где набрала очки? В ЛЕ и ЛК?
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