Пять немецких команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне

Пять клубов Бундеслиги примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех распределяют между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее дополнительное место в ЛЧ получила Италия, сейчас – Германия (после победы «Боруссии» над «ПСЖ» в первом полуфинале). При этом если «Дортмунд» выиграет Лигу чемпионов и займет 5-е место в Бундеслиге, то от Германии будет шесть команд в следующем розыгрыше ЛЧ.

На данный момент участие в Лиге чемпионов гарантировали себе «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Лейпциг» и «Дортмунд».