Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто
Дело Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местную прокуратуру.
Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме. В Нидерландах он заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.
Сейчас Промес ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра.
Промеса ведь не за употребление наркотиков приговорили, а за их распространение в оптовых количествах.
Виновность человека определяет только суд. И Уголовный суд Амстердама свой приговор вынес - Промес виновен. А лично ты можешь хоть таблицу умножения отрицать - от этого ничего не изменится.