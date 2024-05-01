Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Дело Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Об этом сообщает « » со ссылкой на местную прокуратуру.

Напомним, футболист « » был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме. В Нидерландах он заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Сейчас Промес ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра.