Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Дело Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местную прокуратуру.

Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме. В Нидерландах он заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Сейчас Промес ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра

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62 комментария
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Наркоторговцу не место в спорте. Спартаковский фанат с 22-х летним стажем.
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Ответ ОттоДракула
Домой! Домой! Пора домой!
думаешь, всё-таки экстрадируют в Нидерланды?
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Ответ Jan Paskel
думаешь, всё-таки экстрадируют в Нидерланды?
Думаю нет, но надеюсь на это. Наркоторговец должен сидеть в тюрьме.
+32
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Ответ Амин Чич
Комментарий скрыт
Не нужно иметь и дня стажа поддержки Спартака, чтобы прочесть новость о его заочном судебном приговоре
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Главное что бы в Россию не вернули , барыги нам не нужны .
+22
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Домой! Домой! Пора домой!
+26
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+10
Ответ Владимир Вологодский
Скажи это Марадоне и Ерёменко, которых даже не посадили
А что - кто-то из них кокаином оптом торговал? Просвети!
Промеса ведь не за употребление наркотиков приговорили, а за их распространение в оптовых количествах.
+12
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+9
Ответ RAMIK
Виктор Бут в США оружейный барон, а в России уважаемый человек. Где правда? Никто ее не узнает никогда. Тот же брат его к примеру сначала требовал бабки с игрока, а когда понял что не получит их, пошёл писать заявление. В России он вёл хороший образ жизни, законов не нарушал.
Правда скорее всего там, где суды имеют больше независимости, компетенций и доверия со стороны граждан
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тюрьмы в Голландии лучше)
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Рафик был полностью невиновен, в Россию его!
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Ну наконец-то будет кому тренировать спартаковских детишек
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Ответ Celsius
"определить виновность человека" Виновность человека определяет только суд. И Уголовный суд Амстердама свой приговор вынес - Промес виновен. А лично ты можешь хоть таблицу умножения отрицать - от этого ничего не изменится.
Он не вступил в законную силу, идет апелляция
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Ответ Амин Чич
Комментарий скрыт
"определить виновность человека"
Виновность человека определяет только суд. И Уголовный суд Амстердама свой приговор вынес - Промес виновен. А лично ты можешь хоть таблицу умножения отрицать - от этого ничего не изменится.
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0
Ответ Амин Чич
Комментарий скрыт
Виновность уже определил суд
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0
Ответ Владимир Вологодский
Скажи это Марадоне и Ерёменко, которых даже не посадили
Ты у кого из них покупал?
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Ответ Император Плутона
в комментариях собрались святые, святее папы римского
Допустим не святые. Но есть разная степень проступков. Барыжыить наркотой это звиздец какой проступок и не надо быть святым, чтобы иметь право осуждать такое.
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Ответ Kenai Tahov
Наркоторговцу не место в спорте. Спартаковский фанат с 22-х летним стажем.
а ты его за руку ловил, болела?
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Ответ Император Плутона
в комментариях собрались святые, святее папы римского
Ага, а на самом деле все кокс тоннами толкают.
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Ответ Император Плутона
в комментариях собрались святые, святее папы римского
ну, торговцев наркотой, да в таком размере, тут, скорее всего - нет
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Свободу простому русскому парню!
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Ответ ОттоДракула
Домой! Домой! Пора домой!
его дом это Спартак!
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Ответ RAMIK
Виктор Бут в США оружейный барон, а в России уважаемый человек. Где правда? Никто ее не узнает никогда. Тот же брат его к примеру сначала требовал бабки с игрока, а когда понял что не получит их, пошёл писать заявление. В России он вёл хороший образ жизни, законов не нарушал.
Для кого Бут уважаемый человек? Для преступного мира?
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Компенсацию выписали за моральный ущерб.?)
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Самый гуманный суд в мире
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Приговор ещё не вступил в законную силу, а нынешние знатоки права уже определили его в преступники.
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дело закрыто в связи с чем? или журналистов это не волнует?))
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Думаю высокие чины постарались
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Газпром давно дал бы гражданство
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