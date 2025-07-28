10 000 зрителей посетили матч в Воронеже – рекорд стадиона «Факел»
«Факел» побил рекорд посещаемости на одноименном стадионе.
Первый домашний матч воронежского клуба в сезоне Первой лиги – против «Уфы» (1:0) в 2-м туре – посетили 10 003 болельщика.
«Воронежские болельщики сегодня создали праздник для любимой команды и самих себя. В первом матче сезона – полный стадион! Больше 10 тысяч человек. Это обязывало наших игроков показать положительный результат», – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Стадион «Факел» вмещает 10 052 человека. Воронежский клуб выступает на нем временно на период строительства новой арены на месте Центрального стадиона профсоюзов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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