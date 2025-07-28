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«Спартак» предложил 15 млн евро за Артура. Вингер «Ботафого» год выступал за «Зенит» (UOL)

«Спартак» предложил около 15 млн евро за вингера «Ботафого» Артура.

Клуб из Рио-де-Жанейро пока не ответил на предложение красно-белых, сообщает UOL.

«Ботафого» купил 27-летнего бразильца в январе у «Зенита» за 10 млн. Артур выступал за сине-бело-голубых на протяжении одного года.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: UOL
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