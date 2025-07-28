«Матч «Рубин» – «Зенит» был европейского уровня, а это всего лишь второй тур». Колыванов о 2:2 в Казани
Игорь Колыванов отметил высокое качество футбола в матче «Рубин» – «Зенит» (2:2).
«Классный матч получился между «Зенитом» и «Рубином». Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты — матч завораживал. Второй тайм получился такой — как по острию ножа ходишь.
«Зенит» сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. «Рубину» нужно отдать должное — они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь второй тур.
Рад за Мостового. Он всю игру был заряжен, моменты создавал, отдал голевой пас, пенальти забил», — сказал бывший футболист сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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