«Батракову не грозит синдром второго сезона. Он лидер «Локо» вместе с Бариновым и не зазнается никогда». Гришин о 20-летнем хавбеке

Александр Гришин считает, что Алексей Батраков не остановится в развитии как игрок.

В субботу дубль 20-летнего хавбека принес «Локомотиву » победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ . В прошлом сезоне Батраков разделил 1-е место по «гол+пас», забив 14 голов и сделав 7 ассистов в Премьер-лиге.

«Думаю, Батракову не грозит синдром второго сезона. Мне посчастливилось работать с Раковым и Батраковым. Вот эта связка была основополагающей в команде 2005 года. Они друг друга чувствовали. Если честно, то Раков котировался выше, чем Лешка.

С Батраковым мы говорили, что надо ждать. И вот «Локомотив» дождался игрока большого уровня. Он не зазнается никогда. Это лидер команды вместе с Бариновым », — сказал бывший футболист ЦСКА.