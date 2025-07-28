«Батракову не грозит синдром второго сезона. Он лидер «Локо» вместе с Бариновым и не зазнается никогда». Гришин о 20-летнем хавбеке
Александр Гришин считает, что Алексей Батраков не остановится в развитии как игрок.
В субботу дубль 20-летнего хавбека принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ. В прошлом сезоне Батраков разделил 1-е место по «гол+пас», забив 14 голов и сделав 7 ассистов в Премьер-лиге.
«Думаю, Батракову не грозит синдром второго сезона. Мне посчастливилось работать с Раковым и Батраковым. Вот эта связка была основополагающей в команде 2005 года. Они друг друга чувствовали. Если честно, то Раков котировался выше, чем Лешка.
С Батраковым мы говорили, что надо ждать. И вот «Локомотив» дождался игрока большого уровня. Он не зазнается никогда. Это лидер команды вместе с Бариновым», — сказал бывший футболист ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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