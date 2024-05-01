Участники первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца, выступая против проведения Игр

Участники первомайского шествия в Париже сожгли олимпийские кольца.

В сегодняшней первомайской демонстрации принимает участие не менее 18 тысяч человек, по оценкам телеканала CNEWS. В ходе акции произошло несколько стычек протестующих с полицией.

Протестующие выкрикивали лозунги с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда, а также несли палестинские флаги. Кроме того, демонстранты сожгли на площади Республики олимпийские кольца, выступая против проведения Игр в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.