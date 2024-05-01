Участники первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца, выступая против проведения Игр

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Участники первомайского шествия в Париже сожгли олимпийские кольца.

В сегодняшней первомайской демонстрации принимает участие не менее 18 тысяч человек, по оценкам телеканала CNEWS. В ходе акции произошло несколько стычек протестующих с полицией. 

Протестующие выкрикивали лозунги с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда, а также несли палестинские флаги. Кроме того, демонстранты сожгли на площади Республики олимпийские кольца, выступая против проведения Игр в Париже. 

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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26 комментариев
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Что ты будешь делать с этими трудящимися. Даёшь их хлеба и зрелищ, а они против. Зажрались они на загнивающием западе. Надо было в России проводить. Мы всегда рады и думаем в русле политики партии.
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На фото явно самые трудящиеся. Перетрудились, бедняги.
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Ответ Ozz99
Что ты будешь делать с этими трудящимися. Даёшь их хлеба и зрелищ, а они против. Зажрались они на загнивающием западе. Надо было в России проводить. Мы всегда рады и думаем в русле политики партии.
Думаем - это звучит слишком комплиментарно для нас.
За нас думает партия, за что ей спасибо.
+13
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+7
Ответ Алексей Горланов
Хоть какой-то протест трудящихся 1-го мая, а не вот это вот всё. Че там по шашлыкам, наследники?
подорожали
+7
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Ответ Алексей Горланов
Хоть какой-то протест трудящихся 1-го мая, а не вот это вот всё. Че там по шашлыкам, наследники?
что-то я тебя на митингах сегодня не видел
+12
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повод обсудить это в программе есть тема с антоном анисимовым.
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Дали пищи Соловьеву на недели вперед
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Левацкие мрази..😬
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Это у них такое свободное и спокойное общество в Европе, где все живут на розовых облаках?
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Ответ artpal
Забавляют такие акции, эти люди всерьез думают, что после сожжения колец Олимпиаду отменят? Власти Франции увидят сожженные кольца и такие "ну, народ против, отменияем игры"
и? это повод не высказывать недовольство?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Надо ещё как нибудь слить/вычерпать Сену - не в чем будет открывать Олимпиаду.
Можно ее загадить. Хотя это и так до них уже кто-то сделал
+3
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Ответ VictorVallecano
На фото явно самые трудящиеся. Перетрудились, бедняги.
Типичный сварщик.
+1
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