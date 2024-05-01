Жозе Моуринью: «Люди ожидают, что я буду побеждать даже в клубах, которые не созданы для побед. У меня тяжеловесная карьера»
Моуринью ответил на вопрос о своем будущем.
«У меня нет никаких проектов. Что будет, то будет. У меня тяжеловесная карьера. Я знаю, что даже когда я тренирую команды, которые не созданы для побед, люди ожидают, что я всегда буду побеждать.
За последние два года я дважды выходил в финалы еврокубков. Я хочу тренировать, это фундаментальная часть моей жизни, без этого я не могу быть счастлив. Где? В любом клубе, где есть хороший тренировочный центр.
У меня не было приглашения ни от одного португальского клуба», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
Последним клубом Моуринью была «Рома», из которой он был уволен 16 января.
Мог бы после триумфа в Порту резко завязать и как тот же Зидан, лайтовать по Европе непревзойденным..
А он даже после очередного триумфа в Интере не угомонился, а сунулся в самое опасное место в футболе того времени.. В Реал.. Которому суждено было терпеть великую Барсу Пепа..
И далее, с МЮ.. Не зассал принять команду после двух провалившихся тренеров, но которая ещё помнила шум побед САФа..
Короче что-что, а с душком у португальца всегда был порядок..
ну так, Жозе, ты же особенный...
Но характер у Маура есть - точно найдет хорошую команду и ещё попылит в еврокубках( хотя, скорее всего, не в ЛЧ).
на золотой мяч не претендовал, но уж почеканить в состоянии
Карло же смог!