Жозе Моуринью: «Люди ожидают, что я буду побеждать даже в клубах, которые не созданы для побед. У меня тяжеловесная карьера»

Моуринью ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня нет никаких проектов. Что будет, то будет. У меня тяжеловесная карьера. Я знаю, что даже когда я тренирую команды, которые не созданы для побед, люди ожидают, что я всегда буду побеждать.

За последние два года я дважды выходил в финалы еврокубков. Я хочу тренировать, это фундаментальная часть моей жизни, без этого я не могу быть счастлив. Где? В любом клубе, где есть хороший тренировочный центр.

У меня не было приглашения ни от одного португальского клуба», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом была «Рома», из которой он был уволен 16 января.