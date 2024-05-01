Жозе Моуринью: «Люди ожидают, что я буду побеждать даже в клубах, которые не созданы для побед. У меня тяжеловесная карьера»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Моуринью ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня нет никаких проектов. Что будет, то будет. У меня тяжеловесная карьера. Я знаю, что даже когда я тренирую команды, которые не созданы для побед, люди ожидают, что я всегда буду побеждать.

За последние два года я дважды выходил в финалы еврокубков. Я хочу тренировать, это фундаментальная часть моей жизни, без этого я не могу быть счастлив. Где? В любом клубе, где есть хороший тренировочный центр.

У меня не было приглашения ни от одного португальского клуба», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Последним клубом Моуринью была «Рома», из которой он был уволен 16 января. 

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30 комментариев
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Несмотря на крайние неудачные годы в карьере Жозе, все равно он заслуживает огромного уважения..

Мог бы после триумфа в Порту резко завязать и как тот же Зидан, лайтовать по Европе непревзойденным..

А он даже после очередного триумфа в Интере не угомонился, а сунулся в самое опасное место в футболе того времени.. В Реал.. Которому суждено было терпеть великую Барсу Пепа..

И далее, с МЮ.. Не зассал принять команду после двух провалившихся тренеров, но которая ещё помнила шум побед САФа..

Короче что-что, а с душком у португальца всегда был порядок..
+42
-11
+31
Не надо было Жозе идти в Тоттенхэм и Рому. Анчелотти тоже многие списали после Эвертона, если бы не Перес вряд ли бы Карло до сих пор тренировал в топ-клубе
+33
-7
+26
Ответ dr. cage
Несмотря на крайние неудачные годы в карьере Жозе, все равно он заслуживает огромного уважения.. Мог бы после триумфа в Порту резко завязать и как тот же Зидан, лайтовать по Европе непревзойденным.. А он даже после очередного триумфа в Интере не угомонился, а сунулся в самое опасное место в футболе того времени.. В Реал.. Которому суждено было терпеть великую Барсу Пепа.. И далее, с МЮ.. Не зассал принять команду после двух провалившихся тренеров, но которая ещё помнила шум побед САФа.. Короче что-что, а с душком у португальца всегда был порядок..
да и в Челси вернулся и снова сходу выиграл АПЛ.
+22
-1
+21
карьера тяжеловесная, но чеканить никогда не умел
+6
-2
+4
Моур фигура монструозная в футболе на уровне Зидана, Гвардиолы, Анчелотти, Клоппа, Тухеля, Симеоне и подобных глыб. Понятное дело, сейчас Жозе на спаде и его тренерская карьера далека от прайма, но то, что этот дед творил в свои лучшие годы в середине нулевых и десятых - эталон для многих современников, особенно в контексте давления и психоэмоциональных игр.
+8
-4
+4
У меня тяжеловесная карьера...
ну так, Жозе, ты же особенный...
+5
-1
+4
Ответ dr. cage
Несмотря на крайние неудачные годы в карьере Жозе, все равно он заслуживает огромного уважения.. Мог бы после триумфа в Порту резко завязать и как тот же Зидан, лайтовать по Европе непревзойденным.. А он даже после очередного триумфа в Интере не угомонился, а сунулся в самое опасное место в футболе того времени.. В Реал.. Которому суждено было терпеть великую Барсу Пепа.. И далее, с МЮ.. Не зассал принять команду после двух провалившихся тренеров, но которая ещё помнила шум побед САФа.. Короче что-что, а с душком у португальца всегда был порядок..
с чем-чем? с душком?
+7
-3
+4
Ответ Leon Petov
Не надо было Жозе идти в Тоттенхэм и Рому. Анчелотти тоже многие списали после Эвертона, если бы не Перес вряд ли бы Карло до сих пор тренировал в топ-клубе
Не соглашусь относительно Ромы
+9
-6
+3
И с каждым годом карьера всё тяжеловесней и тяжеловесней.
Но характер у Маура есть - точно найдет хорошую команду и ещё попылит в еврокубках( хотя, скорее всего, не в ЛЧ).
+2
0
+2
маур спекся, его тренерские идеи больше не вдохновляют ни игроков ни их боссов. но карьера все равно получилась крутая.
+2
0
+2
мавр сдулся полностью после второго прихода в челси.
+8
-6
+2
Ну, Рома по факту клуб-неудачник. 2 трофея в 21 веке. И один из них благодаря Моуру.
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0
+1
Ответ Зизуха
карьера тяжеловесная, но чеканить никогда не умел
у Моуриньо под сотню матчей в профи
на золотой мяч не претендовал, но уж почеканить в состоянии
0
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Ответ dr. cage
Несмотря на крайние неудачные годы в карьере Жозе, все равно он заслуживает огромного уважения.. Мог бы после триумфа в Порту резко завязать и как тот же Зидан, лайтовать по Европе непревзойденным.. А он даже после очередного триумфа в Интере не угомонился, а сунулся в самое опасное место в футболе того времени.. В Реал.. Которому суждено было терпеть великую Барсу Пепа.. И далее, с МЮ.. Не зассал принять команду после двух провалившихся тренеров, но которая ещё помнила шум побед САФа.. Короче что-что, а с душком у португальца всегда был порядок..
Крайне неудачные последние годы? А два финала еврокубков - это что?
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Настроить команду на матч жизни - лучший. Кубковый тренер, особенно если против него более лучший состав.
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если Жозе вернётся - будет круто!

Карло же смог!
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Как правило, у выдающегося тренера всегда выделяется какая-то часть тела: у кого-то лысина, у кого-то бровь или зубы. У Маура это определённо язык! )
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Я понимаю Жозе. Сложно признать что твоё время прошло.
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Особенный легенда
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