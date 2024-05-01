Синнер снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы бедра

Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде из-за травмы правого бедра. Он жаловался на боль после выхода в четвертый круг.

Феликс Оже-Альяссим проходит в полуфинал без борьбы и ждет победителя матча между Даниилом Медведевым и Иржи Лехечкой.