Синнер снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы бедра

Теги ATP Mutua Madrid Open Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер Теннис

Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде из-за травмы правого бедра. Он жаловался на боль после выхода в четвертый круг.

Феликс Оже-Альяссим проходит в полуфинал без борьбы и ждет победителя матча между Даниилом Медведевым и Иржи Лехечкой.

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47 комментариев
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Раз не увидим финала Синнер - Алькарас, то очень хочется тогда Медведев - Рублев
+29
0
+29
Карена жалко, не дожал
+20
-4
+16
Ответ Philipp
Ну, появился хороший шанс у Осьминога взять второй грунтовый Мастерс
Я бы сказал, скорее, хороший шанс на второй грунтовый Мастерс появился у Рублева. По игре он выглядит гораздо убедительнее Медведева.
+15
0
+15
Что скажут те, кто называл симулянтом Синнера весь матч?
+18
-4
+14
Во дела, захромали наши новые доминаторы. Ну что, даешь финал Медведев - Рублев, когда еще представится такая возможность на Мастерсе то?
+12
-1
+11
Ну, появился хороший шанс у Осьминога взять второй грунтовый Мастерс
+11
-1
+10
Ответ imaxim
Карена жалко, не дожал
Его проблемы. Он так же Надаля с повреждением ноги в индиан уэллсе году в 19м не смог обыграть, а тот потом снялся с матча с Федерером
+10
-1
+9
Ответ Максим Пестов
Раз не увидим финала Синнер - Алькарас, то очень хочется тогда Медведев - Рублев
А будет Черундоло-Легечка)
+10
-1
+9
Ответ Nikolay Stavrogin
Его проблемы. Он так же Надаля с повреждением ноги в индиан уэллсе году в 19м не смог обыграть, а тот потом снялся с матча с Федерером
Хачанов это любит. А на АО-21 он не смог закрыть травмированного Берретини. Каждый раз, когда Хачанов видит травму соперника, он разваливается.
+8
0
+8
Вот же кайфоломщик .... Не мог перед матчем с Кареном сняться. За ....
+13
-6
+7
До Золотого Мастерса (9 мастерсов, существующих в туре, в активе за карьеру) Медведеву не хватает "всего" 3-х мастерсов - ИУ, МК, Мадрид.
Есть прекрасная возможность сократить недостающие мастерсы до 2-х уже в этом сезоне.
+7
0
+7
Ответ Eugenie Nation
Комменты дурачков которые смеялись с травмы Синнера, сейчас выглядят особенно смешно
Как будто поберечься это не вариант. В теннисе "травмой" называют буквально всё
+6
0
+6
Медведев в погоне за карьерным Золотым Мастерсом ) Самым сложным будет Монте-Карло
+7
-1
+6
Какой же днарь Хачанов тогда
+6
-2
+4
Кто обвинял его в симуляции - извиняйтесь
+6
-3
+3
Ответ Йенс Мустерманн
Самое время Ужеяслилу пикануть и обломать всех ))
Ну у тебя походу только на него надежда и осталась, лишь бы не Мед и Рублев🤦‍♂️
+3
0
+3
Ответ Vladimir Murin
самым сложным будет ИУ)
На ИУ у него два финала, там только Алькарас мешает)
+2
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+2
Ответ ProLL
Я бы сказал, скорее, хороший шанс на второй грунтовый Мастерс появился у Рублева. По игре он выглядит гораздо убедительнее Медведева.
Да, Рублев прям преобразился, меньше стал ругаться на корте, стал более спокойным, очень уверенно сыграл сегодня с Алькарасом.
Андрей очень порадовал сегодня и игрой, и поведением на корте.
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Да нет. Ещё Голливуд, Фран Серундоло, Иржик ))
Ахах, рукалицо
Вот ведь потеха у тебя, смотреть теннис и болеть за тех, кто против русских играет. Не надоело еще?
+2
0
+2
Вот ведь собака на сене(( А с Хачановым сняться не мог? Тогда бы хоть четвертьфиналы были бы нормальные, а не вот это вот всё...
+2
0
+2
Ну может Андрей или Даня возьмут🏆🤞‼️
+2
0
+2
Постнекстгены пока еще не научились превозмогать и шакалить с травмами мастерсы и шлемы. Последим, научатся ли.
+4
-2
+2
Как знал
1 и 2 номер отлетели
+1
0
+1
Ответ imaxim
Карена жалко, не дожал
Карен на такие матчи выходит хорошо сыграть, а не победить :(
+1
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Очень надеюсь и верю в финал Медведев-Рублев !!
Ребята, не подведите, мы вас там ждём!
+1
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Грешник умный парень, В Мадриде одно место рвать не надо он и так В Монте Карло 1/2 дошёл , Там и Рим впереди и РГ. При всём уважение к нему но если на всех грунтовых мастерсах он далеко прошёл бы то к РГ трупом был бы.
+1
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Ответ Tarkovski
Медведев в погоне за карьерным Золотым Мастерсом ) Самым сложным будет Монте-Карло
самым сложным будет ИУ)
+1
0
+1
Ответ Андрей Заступов
До Золотого Мастерса (9 мастерсов, существующих в туре, в активе за карьеру) Медведеву не хватает "всего" 3-х мастерсов - ИУ, МК, Мадрид. Есть прекрасная возможность сократить недостающие мастерсы до 2-х уже в этом сезоне.
Кто бы мог подумать, что у Медведева появится шанс на втрой мастерс на грунте😱
+1
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+1
А может Андрюха и Даниил устроят нам российский финал на мастерсе....мечты, мечты..
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Ответ sedric
А будет Черундоло-Легечка)
Не будет.
+1
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