Синнер снялся с четвертьфинала в Мадриде из-за травмы бедра
Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде из-за травмы правого бедра. Он жаловался на боль после выхода в четвертый круг.
Феликс Оже-Альяссим проходит в полуфинал без борьбы и ждет победителя матча между Даниилом Медведевым и Иржи Лехечкой.
Есть прекрасная возможность сократить недостающие мастерсы до 2-х уже в этом сезоне.
Андрей очень порадовал сегодня и игрой, и поведением на корте.
Вот ведь потеха у тебя, смотреть теннис и болеть за тех, кто против русских играет. Не надоело еще?
1 и 2 номер отлетели
Ребята, не подведите, мы вас там ждём!