Кубок Стэнли. «Даллас» против «Вегаса», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»
«Даллас» сыграет с «Вегасом» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
В другой игре «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес».
Первый раунд
- Дата проведения
- 2 мая, 02.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 2 мая, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
пк 47%, пп 0%, словно играют профи и любители. Одним Анже и Дрю не вывезти, у всех остальных яйца остались в РЧ, в ПО они их отсегнули
https://www.youtube.com/watch?v=9riFu5CQnBw
Даллас-Вегас игра на три результата.(Я про основное время матча).
Пусть МакДи дойдёт до финала!
Ну а во второй паре все просто. Вегас как истинное казино заманил обывателя выплатой 50/50 и сейчас соберет все в свой карман.
По полочкам всё разложили.