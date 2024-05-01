Кубок Стэнли. «Даллас» против «Вегаса», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»

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«Даллас» сыграет с «Вегасом» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

В другой игре «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Даллас – Вегас
Дата проведения
2 мая, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
2 мая, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев
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как ни прискорбно, но Кингз сегодня чемодан, вокзал, гольф.
пк 47%, пп 0%, словно играют профи и любители. Одним Анже и Дрю не вывезти, у всех остальных яйца остались в РЧ, в ПО они их отсегнули
+8
-3
+5
Нужна Битва Колорадо - Даллас, поэтому за Старс!!
+3
-1
+2
Ответ Кино Музыка
Не буду оригинален, за Даллас.
Интересно, откуда такая аллергия на Вегас: из-за манипуляций, или их стиль не нравится?
+3
-1
+2
Не буду оригинален, за Даллас.
+3
-2
+1
За Даллас и ЛА.
+4
-4
0
В качестве разогрева - лучшее исполнение Come Together, по-моему
https://www.youtube.com/watch?v=9riFu5CQnBw
0
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Эдмонтон сегодня должен закрывать серию.
Даллас-Вегас игра на три результата.(Я про основное время матча).
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Поскольку все канадские клубы ушли на поля для гольфа(кроме Торонто) то сегодня за Эдмонтон!
Пусть МакДи дойдёт до финала!

Ну а во второй паре все просто. Вегас как истинное казино заманил обывателя выплатой 50/50 и сейчас соберет все в свой карман.
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Никак не можется найти звуковую дорожку к Неделе Нхл (ФайрОнАйс)на русском тв не то в конце девяностых, не то начала нулевых, но точно не Метла
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Конечно за Даллас и особенно за Ойлерз! Пора уже Канадской команде трофей брать, реально затянули... В Торонто веры вообще нет - это местные клоуны (как наш СКА), Ванкуверу пока рановато, да и надо ещё крепкий Нэшвилл выбить. Отстаётся только нефть 🤷
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Ненавижу Бостон и Эдмонтон, но в финале они должны играть всем назло 😁
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Ответ bes_na_tatami
как ни прискорбно, но Кингз сегодня чемодан, вокзал, гольф. пк 47%, пп 0%, словно играют профи и любители. Одним Анже и Дрю не вывезти, у всех остальных яйца остались в РЧ, в ПО они их отсегнули
Приветствую.Здравый комментарий.
По полочкам всё разложили.
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