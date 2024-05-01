«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы и 2 ничьих
«Спартак» ни разу не проиграл после увольнения тренера Гильермо Абаскаля.
Команда Владимира Слишковича победила «Динамо» (2:0) в рамках Фонбет Кубка России.
Начиная с 17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке, в чемпионате разгромил «Ростов» (5:1), разделил очки с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).
Как только не смеялись над Абаскалем за то, что тот ставит неопытный молодняк .Куча ошибок в обороне, неудачные пасы, единоборства и т.д.
Прямо сейчас - железный игрок основы в 21 год + выходит за молодежку сборной. Хочется пожелать лишь дальнейшего роста, перспективы есть.
Но надо знать руководство Лукойла, лучше взять какого-то проходимца с высоким окладом и жирной неустойкой...
Сколько смеялись , сколько поливали помоями.
Абаскаль встроил их в командную игру.
Сейчас наши ребятки сбросили оковы испанца, сейчас им по кайфу, но пройдёт межсесонье, будет новый тренер или тот же Слишковичь и и вы все опять запоёте в голосину, что тренер говно, вносите Валеру, вносите Стаса.
Абаскаль !!!
И так уже 10 лет , во всем виноват Абаскаль !
Против остальных колхозников им играть неинтересно :)