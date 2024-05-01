«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы и 2 ничьих

«Спартак» ни разу не проиграл после увольнения тренера Гильермо Абаскаля.

Команда Владимира Слишковича победила « » (2:0) в рамках Фонбет Кубка России.

Начиная с 17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке, в чемпионате разгромил «Ростов» (5:1), разделил очки с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).

5 мая « » встретится с «Пари НН» в Мир .