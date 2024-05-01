«Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля – 3 победы и 2 ничьих

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» ни разу не проиграл после увольнения тренера Гильермо Абаскаля.

Команда Владимира Слишковича победила «Динамо» (2:0) в рамках Фонбет Кубка России.

Начиная с 17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке, в чемпионате разгромил «Ростов» (5:1), разделил очки с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).

5 мая «Спартак» встретится с «Пари НН» в Мир РПЛ.

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83 комментария
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Хочется отдельно отметить Денисова.
Как только не смеялись над Абаскалем за то, что тот ставит неопытный молодняк .Куча ошибок в обороне, неудачные пасы, единоборства и т.д.
Прямо сейчас - железный игрок основы в 21 год + выходит за молодежку сборной. Хочется пожелать лишь дальнейшего роста, перспективы есть.
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+78
Ответ ДудьСдулся
Посмотрим, как они против дна играть будут...
Дерби с ЦСКА уже закончилось вничью.
+51
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И ведь все соперники фактически весь российский топ:))
+47
-6
+41
Ответ Лортемар Терон
Хочется отдельно отметить Денисова. Как только не смеялись над Абаскалем за то, что тот ставит неопытный молодняк .Куча ошибок в обороне, неудачные пасы, единоборства и т.д. Прямо сейчас - железный игрок основы в 21 год + выходит за молодежку сборной. Хочется пожелать лишь дальнейшего роста, перспективы есть.
И еще отметить что наконец-то Зиньковского не выпускают! Не может обыграть и убежать от защитника который высь матч провел, хотя он только вышел.
+41
-1
+40
да, будет прикольно, если Слишкович войдёт в историю Спартака как тренер, который не проиграл ни одного матча)
+19
0
+19
Мне прям хочется услышать тех, кто писал, что Абаскаля нужно оставить, а всех футболистов выгнать, потому что они брёвна.
+22
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Ещё 41 и догоним Байер
+13
0
+13
Слишкович, верим! А если серьёзно, как же радует Спартак при Слишковиче, преобразились Денисов, Бонгонда, Медина, и другие, мб Амаралу всё же не искать тренера, когда на бровке уже есть хороший вариант на пост?
+12
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+12
Ответ rigobersong
И ведь все соперники фактически весь российский топ:))
Посмотрим, как они против дна играть будут...
+14
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+11
И стоило то всего, что то заменить и всё поехало, но мы знаем Спартак, это может быть не надолго! В любом случае всех с победой!
+9
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Ответ Кондитер
Зиньковский и Умяров это что то . Одного обратно в Крылья , другого в Чертаново на довоспитание
зиньковский бегал в спартаке практически единственный весь сезон. пара не особо удачных игр - и сразу в крылья. все-таки многовато народу с памятью как у гуппи.
+9
-1
+8
Надо оставлять лысого главным
+6
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+6
Это считается за багаж или нет?
+6
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+6
Видно качество. От матча, где Динамо имело преимущество и мы должны были вообще не набирать очков, если б не ошибки, до матча, где у Динамо просто не было шансов. Путь какой проделан ☝🏿
+6
0
+6
Ответ Лортемар Терон
Хочется отдельно отметить Денисова. Как только не смеялись над Абаскалем за то, что тот ставит неопытный молодняк .Куча ошибок в обороне, неудачные пасы, единоборства и т.д. Прямо сейчас - железный игрок основы в 21 год + выходит за молодежку сборной. Хочется пожелать лишь дальнейшего роста, перспективы есть.
Сегодня в Спартаке каждый был лучшим на своём месте! Настоящая команда!
+7
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+6
Слишкович заслужил доработать до конца сезона и быть в числе кандидатов на ГТ.
Но надо знать руководство Лукойла, лучше взять какого-то проходимца с высоким окладом и жирной неустойкой...
+5
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+4
Ответ Лортемар Терон
Хочется отдельно отметить Денисова. Как только не смеялись над Абаскалем за то, что тот ставит неопытный молодняк .Куча ошибок в обороне, неудачные пасы, единоборства и т.д. Прямо сейчас - железный игрок основы в 21 год + выходит за молодежку сборной. Хочется пожелать лишь дальнейшего роста, перспективы есть.
Тоже самое и с Дуарте
Сколько смеялись , сколько поливали помоями.
Абаскаль встроил их в командную игру.
+5
-1
+4
Ответ Konstantin Zorin
Мне прям хочется услышать тех, кто писал, что Абаскаля нужно оставить, а всех футболистов выгнать, потому что они брёвна.
Я бы сказал что брёвна, которые на 3 метра пасс не могли дать, но и они же вдруг стали давать точные пасы. Магия прям... Абаскаля сливали все ветераны, все комментаторы. И Дуарте говно, Джикия лучше. Где теперь эти комментаторы ? Спартак до игры с Локо с угловых не пропускал и менно в этом матче не было связки Бабич-Дуарте и два гола с угла. Совпадение ?
Сейчас наши ребятки сбросили оковы испанца, сейчас им по кайфу, но пройдёт межсесонье, будет новый тренер или тот же Слишковичь и и вы все опять запоёте в голосину, что тренер говно, вносите Валеру, вносите Стаса.
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+4
Ответ Konstantin Zorin
Мне прям хочется услышать тех, кто писал, что Абаскаля нужно оставить, а всех футболистов выгнать, потому что они брёвна.
ничего не изменилось, в составе масса балласта и играют они только из-за отсутствия замен...
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+3
Вперёд Спартак! В каждом матче только победа!
+3
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Ответ Красная стрела
Видно качество. От матча, где Динамо имело преимущество и мы должны были вообще не набирать очков, если б не ошибки, до матча, где у Динамо просто не было шансов. Путь какой проделан ☝🏿
Даже такие эпитеты заслужил этот матч? ) я видел, что Динамо довольно неплохо поддавливало, но Спартак был на кураже в обороне. Повезло с первым голом быстрым также. Говорить про отсутствие шансов имхо слишком. Ничего связного Спартак в атаке не показал, к сожалению. Безусловно была очень самоотверженная игра и ребята заслужили победу полностью. Но про какую-то суперигру говорить не приходится. Кураж, хорошая атмосфера, борьба. Многие сейчас получают шансы заново при новом тренере, доказывают. Но на этом долго протянуть никогда ни у кого не получается.
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+3
С победой, красно- белые!
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
И еще отметить что наконец-то Зиньковского не выпускают! Не может обыграть и убежать от защитника который высь матч провел, хотя он только вышел.
И это к сожалению. Что с Антохой? Не мальчик уже. Но верим, возьмёт себя в руки, вернётся удача.
+3
0
+3
В очередной раз понравился Дуарте. А сначала его поносили многие.
+4
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+3
Так вот кто во всем виноват !
Абаскаль !!!
И так уже 10 лет , во всем виноват Абаскаль !
+3
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+2
Спартак лучшая команда Москвы!
Против остальных колхозников им играть неинтересно :)
+4
-2
+2
Ответ Konstantin Zorin
Мне прям хочется услышать тех, кто писал, что Абаскаля нужно оставить, а всех футболистов выгнать, потому что они брёвна.
Уже никто в последнее время, кроме совсем уж отбитых вроде некоторых спартаковских ветеранов, не защищали Абаскаля, потому защитить это было невозможно, команда была мертва.
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Ответ Konstantin Zorin
Да, балласта достаточно, но Спартак выигрывает. Разве это не изменение в лучшую сторону.
по результату возможно, но для стабильного роста команды, необходимо обновление...
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Классный новый тренер и выглядит как надо, крутой мужик
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Ответ </c/>
ничего не изменилось, в составе масса балласта и играют они только из-за отсутствия замен...
Умяров, прежде всего.
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