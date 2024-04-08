«Спартак» победил «Динамо», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли 2:2, «Металлург» ведет 2-1 у «Авто», 4 очка Панарина, Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и другие новости

1. «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) дома в 23-м туре Мир РПЛ, игру перевернул Александр Соболев – он дважды забил после отскоков мяча от вратаря Игоря Лещука.

«Зенит» дома был сильнее «Балтики» (1:0) – 18-летний Педро снова забил, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), «Локомотив» справился на выезде с «Ахматом» (2:0).

2. «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Клуб из Магнитогорска повел 2-1 в серии.

3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Ливерпулем» (2:2) в 32-м туре АПЛ: Бруну Фернандеш забил из центрального круга после ошибки соперника, на 84-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и спас команду от поражения. «Челси» пропустил на 93-й от «Шеффилд Юнайтед» с 20-го места и потерял очки на выезде (2:2).

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (5:2), Панарин набрал 1+3 и достиг отметки 115 очков в сезоне (4-м из россиян в истории лиги, превзошел лучшие результаты Малкина и Овечкина). «Миннесота» обыграла «Чикаго» (4:0), Капризов сделал дубль и достиг отметки 40 шайб за сезон. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (2:3 ОТ), Овечкин остался без очков (2 броска в створ и 7 мимо). Все результаты дня – здесь.

5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Серхио Перес – 2-й, Карлос Сайнс – 3-й.

6. Савелий Коростелев выиграл масс-старт в гору в финале Кубка России по лыжам, Александр Большунов – 3-й. Алина Пеклецова победила у женщин, Вероника Степанова – 2-я.

7. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Даниэль Коллинс в финале турнира в Чарлстоне.

8. НБА. 48 очков Ирвинга помогли «Далласу» выиграть у «Хьюстона» в овертайме, Джордж принес «Клипперс» победу над «Кливлендом» и другие результаты.

9. «Ювентус» одолел «Фиорентину» (1:0) на своем поле в 31-м туре Серии А, «Наполи» победил «Монцу» (4:2), «Аталанта» Алексея Миранчука проиграла «Кальяри» (1:2) в гостях.

10. Новая дичь в турецком футболе. «Фенербахче» выставил команду U19 против «Галатасарая» на матч за Суперкубок, пропустил на 1-й минуте от Мауро Икарди и снялся с матча. Скандал!

11. Россиянин Ян Непомнящий обыграл Сантоша Видита из Индии в 4-м туре шахматного турнира претендентов.

12. ЦСКА второй раз подряд проиграл «Енисею» в Единой лиге ВТБ, МБА победила «Руну» и вышла в плей-ин.

13. «Монако» Александра Головина дома обыграл «Ренн» (1:0) в 28-м туре Лиги 1.

14. «Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов, разница ударов – 1:30.

Цитаты дня:

Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»

Мамиашвили о выступающих на международной арене россиянах: «Я бы поостерегся навешивать ярлыки. Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства»

Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»

Ротенберг о дне рождения: «Получил сотни поздравлений – это лучшая мотивация. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!»

Сергей Собянин: «Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей. Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе»