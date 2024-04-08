«Спартак» победил «Динамо», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли 2:2, «Металлург» ведет 2-1 у «Авто», 4 очка Панарина, Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) дома в 23-м туре Мир РПЛ, игру перевернул Александр Соболев – он дважды забил после отскоков мяча от вратаря Игоря Лещука.

«Зенит» дома был сильнее «Балтики» (1:0) – 18-летний Педро снова забил, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), «Локомотив» справился на выезде с «Ахматом» (2:0).

2. «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Клуб из Магнитогорска повел 2-1 в серии.

3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Ливерпулем» (2:2) в 32-м туре АПЛ: Бруну Фернандеш забил из центрального круга после ошибки соперника, на 84-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и спас команду от поражения. «Челси» пропустил на 93-й от «Шеффилд Юнайтед» с 20-го места и потерял очки на выезде (2:2).

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (5:2), Панарин набрал 1+3 и достиг отметки 115 очков в сезоне (4-м из россиян в истории лиги, превзошел лучшие результаты Малкина и Овечкина). «Миннесота» обыграла «Чикаго» (4:0), Капризов сделал дубль и достиг отметки 40 шайб за сезон. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (2:3 ОТ), Овечкин остался без очков (2 броска в створ и 7 мимо). Все результаты дня – здесь

5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Серхио Перес – 2-й, Карлос Сайнс – 3-й.

6. Савелий Коростелев выиграл масс-старт в гору в финале Кубка России по лыжам, Александр Большунов – 3-й. Алина Пеклецова победила у женщин, Вероника Степанова – 2-я.

7. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Даниэль Коллинс в финале турнира в Чарлстоне. 

8. НБА. 48 очков Ирвинга помогли «Далласу» выиграть у «Хьюстона» в овертайме, Джордж принес «Клипперс» победу над «Кливлендом» и другие результаты

9. «Ювентус» одолел «Фиорентину» (1:0) на своем поле в 31-м туре Серии А, «Наполи» победил «Монцу» (4:2), «Аталанта» Алексея Миранчука проиграла «Кальяри» (1:2) в гостях.

10. Новая дичь в турецком футболе. «Фенербахче» выставил команду U19 против «Галатасарая» на матч за Суперкубок, пропустил на 1-й минуте от Мауро Икарди и снялся с матча. Скандал!

11. Россиянин Ян Непомнящий обыграл Сантоша Видита из Индии в 4-м туре шахматного турнира претендентов.

12. ЦСКА второй раз подряд проиграл «Енисею» в Единой лиге ВТБ, МБА победила «Руну» и вышла в плей-ин.

13. «Монако» Александра Головина дома обыграл «Ренн» (1:0) в 28-м туре Лиги 1.

14. «Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов, разница ударов – 1:30.

Цитаты дня:

Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»

Мамиашвили о выступающих на международной арене россиянах: «Я бы поостерегся навешивать ярлыки. Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства»

Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»

Ротенберг о дне рождения: «Получил сотни поздравлений – это лучшая мотивация. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе

Сергей Собянин: «Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей. Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе»

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только понедельник,а уже устал...
+13
-2
+11
Роман Ротенберг: "Получил сотни поздравлений. Звонил первый вице-президент федерации хоккея России, Роман Ротенберг, заместитель председателя совета директоров хк СКА, Ротенберг Роман, тоже поздравил. Так же спасибо за поздравления вице-президенту ХК СКА, Роману Ротенбергу, и главному тренеру сборной России по хоккею "Россия 25" Ротенбергу Роману. Всем спасибо, работаем дальше на благо нашего хоккея."
+12
-3
+9
лещук, спасибо тебе!
+4
-2
+2
Поступок боссов Фенера вообще непонятен. Не хочешь играть, ну так просто не приезжайте. Зачем вся эта возня с U19 и тем более зачем уводить команду на первой минуте, если уже всё равно начали играть ? Цирк какой-то!
+3
-2
+1
Ладно, помогу сайту и дополню дайджест новостей сегодняшнего дня. Хотя вряд ли кому-то это здесь надо – новость-то, скорее всего НЕ спортивная, хоть я почему-то и пишу её на СПОРТИВНОМ (ну, вроде бы) сайте. Но дополню я только из любви к искусству, так сказать, да и вследствие моего сегодняшнего хорошего настроения (отпуск и всё такое). Тем более, всё равно это моё лонгридное Гэ (💩💩💩) никто читать не будет, соответственно, много камней не полетит. Да и правильно, это же не новости про великую и именитую на весь мир спортсменку Ольгу Бузову, да и не про депутата Государственной Думы (какого-то там созыва) Терюшкова, собирающие целые горы просмотров и эвересты комментариев от местных постояльцев. В общем, это не те сведения какие тут любят читать и публиковать.

Итак, отбросим все эти сентиментальности и, как говорится - а ю реди? Ну, тогда камон эврибади и, как мотивирует свою команду один баскетбольный тренер, ЛЕТС ГОУ!:

С 1-го по 7-го апреля в английском Манчестере, в самом центре города, на стадионе Manchester Central прошёл престижный рейтинговый турнир по снукеру - Tour Championship 2024. В нем принимали участие только 12 лучших снукеристов согласно годовому рейтингу сезона 2023/24. Общий призовой фонд соревнований составлял £ 500 тыс. (победитель получил £ 150 тыс.). Действующим обладателем титула чемпиона Tour Championship являлся чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи (но в этот раз он даже не попал на турнир), обыгравший в финале 2023 года Кайрена Уилсона со счётом 10:7.

Ну а в финале этого последнего рейтингового турнира (перед чемпионатом мира) трёхкратный чемпион мира валлиец Марк Уильямс (2-й финал в текущем сезоне - поражение от Шона Мёрфи и победа над Марком Селби) победил со счётом 10-5 у семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О’Салливана (6-й финал в текущем сезоне - пять предыдущих выиграл). Это 26-я рейтинговая победа в карьере Уильямса. И более чем заслуженная и впечатляющая, ведь на пути к титулу он одолел трех лучших по рейтингу на сегодняшний день игроков мира: Джадда Трампа, Марка Аллена, ну и собственно Ронни О’Салливана.

Следует заметить, что история личных встреч не располагала к оптимизму для валлийца - 9-33 (Уильямс выиграл только две из последних 24 личных встреч). К слову, О’Салливан упустил шанс взять 42-й титул в карьере (разумеется, рекордный), но при этом он не только сохранил свое 1-е место в рейтинге, а даже больше увеличил в этом сезоне количество призовых – до 1 215 500 фунтов стерлингов (конечно же, тоже рекордные).

P. S. Напоследок стоит отметить, что финалистам на двоих суммарно было (здесь должна звучать барабанная дробь) 97 лет.
+5
-5
0
Ответ Комнатный олень
Только понедельник,а уже устал...
Поспи(
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий