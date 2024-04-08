«Спартак» победил «Динамо», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли 2:2, «Металлург» ведет 2-1 у «Авто», 4 очка Панарина, Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и другие новости
1. «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) дома в 23-м туре Мир РПЛ, игру перевернул Александр Соболев – он дважды забил после отскоков мяча от вратаря Игоря Лещука.
«Зенит» дома был сильнее «Балтики» (1:0) – 18-летний Педро снова забил, ЦСКА разгромил «Факел» (4:1), «Локомотив» справился на выезде с «Ахматом» (2:0).
2. «Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Клуб из Магнитогорска повел 2-1 в серии.
3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Ливерпулем» (2:2) в 32-м туре АПЛ: Бруну Фернандеш забил из центрального круга после ошибки соперника, на 84-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и спас команду от поражения. «Челси» пропустил на 93-й от «Шеффилд Юнайтед» с 20-го места и потерял очки на выезде (2:2).
4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (5:2), Панарин набрал 1+3 и достиг отметки 115 очков в сезоне (4-м из россиян в истории лиги, превзошел лучшие результаты Малкина и Овечкина). «Миннесота» обыграла «Чикаго» (4:0), Капризов сделал дубль и достиг отметки 40 шайб за сезон. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (2:3 ОТ), Овечкин остался без очков (2 броска в створ и 7 мимо). Все результаты дня – здесь.
5. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Серхио Перес – 2-й, Карлос Сайнс – 3-й.
6. Савелий Коростелев выиграл масс-старт в гору в финале Кубка России по лыжам, Александр Большунов – 3-й. Алина Пеклецова победила у женщин, Вероника Степанова – 2-я.
7. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Даниэль Коллинс в финале турнира в Чарлстоне.
8. НБА. 48 очков Ирвинга помогли «Далласу» выиграть у «Хьюстона» в овертайме, Джордж принес «Клипперс» победу над «Кливлендом» и другие результаты.
9. «Ювентус» одолел «Фиорентину» (1:0) на своем поле в 31-м туре Серии А, «Наполи» победил «Монцу» (4:2), «Аталанта» Алексея Миранчука проиграла «Кальяри» (1:2) в гостях.
10. Новая дичь в турецком футболе. «Фенербахче» выставил команду U19 против «Галатасарая» на матч за Суперкубок, пропустил на 1-й минуте от Мауро Икарди и снялся с матча. Скандал!
11. Россиянин Ян Непомнящий обыграл Сантоша Видита из Индии в 4-м туре шахматного турнира претендентов.
12. ЦСКА второй раз подряд проиграл «Енисею» в Единой лиге ВТБ, МБА победила «Руну» и вышла в плей-ин.
13. «Монако» Александра Головина дома обыграл «Ренн» (1:0) в 28-м туре Лиги 1.
14. «Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов, разница ударов – 1:30.
Цитаты дня:
Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»
Мамиашвили о выступающих на международной арене россиянах: «Я бы поостерегся навешивать ярлыки. Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства»
Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»
Ротенберг о дне рождения: «Получил сотни поздравлений – это лучшая мотивация. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!»
Сергей Собянин: «Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей. Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе»
Итак, отбросим все эти сентиментальности и, как говорится - а ю реди? Ну, тогда камон эврибади и, как мотивирует свою команду один баскетбольный тренер, ЛЕТС ГОУ!:
С 1-го по 7-го апреля в английском Манчестере, в самом центре города, на стадионе Manchester Central прошёл престижный рейтинговый турнир по снукеру - Tour Championship 2024. В нем принимали участие только 12 лучших снукеристов согласно годовому рейтингу сезона 2023/24. Общий призовой фонд соревнований составлял £ 500 тыс. (победитель получил £ 150 тыс.). Действующим обладателем титула чемпиона Tour Championship являлся чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи (но в этот раз он даже не попал на турнир), обыгравший в финале 2023 года Кайрена Уилсона со счётом 10:7.
Ну а в финале этого последнего рейтингового турнира (перед чемпионатом мира) трёхкратный чемпион мира валлиец Марк Уильямс (2-й финал в текущем сезоне - поражение от Шона Мёрфи и победа над Марком Селби) победил со счётом 10-5 у семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О’Салливана (6-й финал в текущем сезоне - пять предыдущих выиграл). Это 26-я рейтинговая победа в карьере Уильямса. И более чем заслуженная и впечатляющая, ведь на пути к титулу он одолел трех лучших по рейтингу на сегодняшний день игроков мира: Джадда Трампа, Марка Аллена, ну и собственно Ронни О’Салливана.
Следует заметить, что история личных встреч не располагала к оптимизму для валлийца - 9-33 (Уильямс выиграл только две из последних 24 личных встреч). К слову, О’Салливан упустил шанс взять 42-й титул в карьере (разумеется, рекордный), но при этом он не только сохранил свое 1-е место в рейтинге, а даже больше увеличил в этом сезоне количество призовых – до 1 215 500 фунтов стерлингов (конечно же, тоже рекордные).
P. S. Напоследок стоит отметить, что финалистам на двоих суммарно было (здесь должна звучать барабанная дробь) 97 лет.