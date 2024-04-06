Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов», «Зенит» обратился в ЭСК из-за гола «Спартака», дубль и 850-й гол Овечкина, сын Леброна на драфте НБА и другие новости

1. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Схожая позиция у Ирины Винер и Светланы Журовой, Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова не согласны. Олег Матыцин заявил, что «обличительная риторика в адрес российских спортсменов на международной арене недопустима».

2. «Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1.

Анвар Гатиятулин должен был возглавить «Сибирь», но он «передумал подписывать контракт». Теперь тренер подпишет контракт с «Ак Барсом».

3. «Зенит» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» – перед голом Угальде мяч попал Соболеву в руку.

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине» (2:4), Овечкин сделал дубль (850-й и 851-й голы в регулярках лиги, до рекорда Гретцки – 43 шайбы; мог быть и хет-трик, но помешала перекладина), Кузнецов сделал передачу.

«Филадельфия» проиграла «Баффало» (2:4), Федотов впервые вышел в старте «Флайерс» и пропустил 4 шайбы. «Эдмонтон» справился с «Колорадо» (6:2), Георгиев отразил 40 из 46 бросков, Макдэвид сделал дубль и сократил отставание в гонке бомбардиров. Все результаты – здесь.

5. НБА. «Даллас» одолел «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» обыграл «Новый Орлеан» на выезде и другие результаты.

6. Александр Большунов выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России по лыжам, Коростелев – 2-й, Червоткин – 3-й, Устюгов – 8-й. У женщин победила Кулешова, Степанова – 2-я, Пантрина – 3-я.

7. Сын Леброна Джеймса Бронни выставит свою кандидатуру на драфт-2024 НБА.

8. Виктория Сливко выиграла гонку на 30 км на чемпионате России по биатлону, Казакевич – 2-я, Гореева – 3-я.

9. Турнир претендентов. Непомнящий обыграл Фируджу во 2-м туре, Каруана победил Абасова и другие результаты.

10. Леонид Слуцкий выиграл все 5 первых официальных матчей во главе «Шанхая», общий счет – 10:1. Команда под руководством российского тренера в гостях обыграла «Чанчунь Ятай» (2:1).

11. «Аль-Хилаль» Малкома упрочил мировой рекорд по победам подряд – 32. Клуб лидирует в лиге Саудовской Аравии с 12 очками отрыва от «Аль-Насра» Роналду (Криштиану, кстати, не забил за клуб впервые за пять матчей).

12. Магомед Адиев возглавил «Ахмат». Тренер будет совмещать работу со сборной Казахстана.

13. Российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью.

14. «Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции. На «Галатасарай» выйдут 9 игроков из U19, а потом трое из них покинут поле.

15. Украина требует, чтобы участники Олимпиады-2024 из России и Беларуси отказались от Игр дружбы.

16. 17-летний Эндрик хочет жениться на модели, с которой встречается меньше полугода. «Реал» беспокоится, что отношения могут отвлечь его от футбола.

17. Человеческие останки в пластиковом пакете нашли рядом с академией «МЮ». Начато расследование по факту убийства.

18. Гюлер набрал 8 кг мышечной массы за 9 месяцев в «Реале», чтобы стать более конкурентоспособным и избежать травм.

Цитаты дня.

Ринат Дасаев: «Мы избаловали детей, они тепличные. Дочки занимались художественной гимнастикой: на них орали, палками били. Это закаливает, а не ломает»

Нигматулин о США: «В Майами хорошо, но, блин, чертовски скучно. Каждое утро приходишь на океан, полдня там проводишь. Соскучился по тому, чтобы жизнь кипела, как в Москве»

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

Директор СБР Пак: «С биатлонными ковриками беда, все нормальные – импортные. У нас нет технологий, чтобы на морозе не трескались, а на солнце не плавились»

Медведева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»

Алвес о тюрьме: «Я выживаю, где бы я ни оказался. Не место делает человека, а человек место. Я спокоен, все в порядке»

Медведев о том, что Винер сравнила нейтральных атлетов с бомжами: «Каждый имеет право на свое мнение. Я же с удовольствием поеду»