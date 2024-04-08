Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина

Теги рейтинги Рейнджерс Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон.

Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2). 

Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

Панарин стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды Евгения Малкина («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и Александра Овечкина («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08). 

Ранее 115 и более очков набирали Никита Кучеров («Тампа», 2 раза, включая текущий сезон – 136 очков в 76 играх), Александр Могильный (127 в 77, 1992/93, «Баффало») и Сергей Федоров (120 в 82, 1993/94, «Детройт»). 

22 комментария
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У Ягра 123 очка за рейнджеров. Если Тёма так же продолжит, то может обогнать Ягра и установить рекорд клуба по очкам. Нужно 9 очков в 4 матчах. Вперёд хлебушек 💪
+49
-1
+48
Ответ v3
Да, наврятли. Не будет он каждый матч по 4 очка набирать. К тому же соперники у него нормальные, поэтому я не верю.
Не обязательно по 4 очка за матч. И по 3 хватит )))
+22
0
+22
Парень конечно талантлив и крут, не будучи даже задрафтованным, если я ничего не путаю?!) И такое выдавать, очень впечатляет!!!
+21
-2
+19
Так-то и 120+ можно брать, игры еще есть.
+17
0
+17
Ответ Zomourning33
Нужен топ по очкам за сезон среди незадрафтованных.
Ты же в курсе что Грецки тоже не драфтовался, правда ведь?
+13
-1
+12
Хлебушек красавчик.
+11
0
+11
Потрясающе. Сказали бы мне такое в 2011 году, когда он пылил в Витязе, не поверил бы.
+7
0
+7
4 игры еще… федорова обойти можно!!
Радует сильно конечно…))
+5
0
+5
Нужен топ по очкам за сезон среди незадрафтованных.
+4
0
+4
Хлебушек печёт плюшки!
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 115 (46+69)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина - 46, больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49 голов было в 32летнем возрасте, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков и всех наших.
Болеем за наших!
Моложе на 2 года по возрасту идёт Кучеров, он обходит ранее набранные показатели всех действующих в 30летнем возрасте! 136 очков сейчас!!
+3
-1
+2
Артемию надо еще постараться полтинник голов выбить, следующего такого шанса может больше и не быть.
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И сейчас зазвучат мантры про упавшую откуда-то свыше возросшую результативность... А может, просто в хоккей надо играть уметь, чтобы результативность высокая была?.. Артемий с Никитой потренировались как следует и вуаля. Всё, оказывается, возможно. И никакие мифические бетонные стены в воротах не мешают. Тем более, что их и не было никогда. И примечательно, что выше Панарина располагаются еще два наших больших Мастера - Могильный и Федоров. Уверен, там же находились бы и Ларионов с Макаровым, если бы в расцвете лет играли в НХЛ.
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Ответ NACfoRekcuF
Малкин и Овечкин делали рекордные не только для себя, но и для всего нхл результаты в свое время, а Панарин, безусловно, молодец, но какой он там, десятый в этом сезоне, достигший 115 очков? Возросшая результативность помогает, очки набирать проще, голы забивать легче.
четвертый.сразу за нынешними тремя Богами Маком, Маком и Кучем
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Ответ Joe Frusciante
Ты же в курсе что Грецки тоже не драфтовался, правда ведь?
А ты в курсе почему его не задрафтовали? А?)
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Ответ Joe Frusciante
Ты же в курсе что Грецки тоже не драфтовался, правда ведь?
не в курсе походу))) или сарказм
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Ответ v3
Так и 3 это тоже много.
а 2,25?)) На таком отрезке - чисто теоретически реально. Только вот у него уже и так серия длинная результативная - 21 очко за 9 матчей - скорее всего, может спад начаться. Но, всё возможно! Смотрим)
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Ответ Alex Ptichkin
Не обязательно по 4 очка за матч. И по 3 хватит )))
Так и 3 это тоже много.
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Ответ Maasd4m
Так-то и 120+ можно брать, игры еще есть.
120 он и возьмёт. А вот уже 125 очень вряд ли.
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Результативность тогда и сейчас - не одно и тоже.
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