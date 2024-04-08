Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина
Артемий Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон.
Форвард «Рейнджерс» набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).
Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.
Панарин стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды Евгения Малкина («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и Александра Овечкина («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08).
Ранее 115 и более очков набирали Никита Кучеров («Тампа», 2 раза, включая текущий сезон – 136 очков в 76 играх), Александр Могильный (127 в 77, 1992/93, «Баффало») и Сергей Федоров (120 в 82, 1993/94, «Детройт»).
Радует сильно конечно…))
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 115 (46+69)!
Впервые 100+ очков!
Больше, чем в лучшие сезоны Овечкина-112 и Малкина-113.
Обошёл в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, с 1996 года никто не набирал больше, из наших лучший 32летний Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина - 46, больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49 голов было в 32летнем возрасте, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков и всех наших.
Болеем за наших!
Моложе на 2 года по возрасту идёт Кучеров, он обходит ранее набранные показатели всех действующих в 30летнем возрасте! 136 очков сейчас!!