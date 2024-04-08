Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина

Артемий Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон.

Форвард « » набрал 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).

Всего в 78 играх текущего чемпионата на его счету 115 (46+69) очков. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров.

стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Он превзошел личные рекорды («Питтсбург», 113 очков в 82 играх, 2008/09) и («Вашингтон», 112 очков в 82 играх, 2007/08).

Ранее 115 и более очков набирали («Тампа», 2 раза, включая текущий сезон – 136 очков в 76 играх), Александр Могильный (127 в 77, 1992/93, «Баффало») и (120 в 82, 1993/94, «Детройт»).