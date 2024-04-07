Ультрас «ПСЖ»: «Презренная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»

Ультрас «ПСЖ» опубликовали заявление за несколько дней до игры с «Барселоной».

Парижане встретятся с каталонцами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч назначен на 10 апреля.

«В среду наша команда сыграет с «Барселоной». Для нас этот матч начался с финальным свистком в игре против «Клермона».

Наша роль будет ключевой, и мы просим всех сплотиться. Давайте будем едины и будем подталкивать нашу команду. Давайте придем на стадион пораньше, наденем красно-синюю форму и заставим соперников дрожать, как только они выйдут разминаться.

Эта презренная « », которой частенько благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории.

Наш долг – сделать « де Пренс» устрашающей крепостью для наших соперников, а вместе с решительным настроем нашей команды – неприступной. Эта команда, чей бойцовский менталитет и сплоченность нам нравятся, должна чувствовать за спиной целую толпу решительно настроенных людей.

Давайте зажжем на легендарном «Парк де Пренс» и будем беспощадны. Наша единственная цель – победа, и для ее достижения мы должны в полной мере сыграть свою роль. Вместе мы непобедимы», – сказано в заявлении Collectif Ultras Paris.

Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов