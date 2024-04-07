Ультрас «ПСЖ»: «Презренная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи болельщики Парк де Пренс Футбол

Ультрас «ПСЖ» опубликовали заявление за несколько дней до игры с «Барселоной».

Парижане встретятся с каталонцами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч назначен на 10 апреля.

«В среду наша команда сыграет с «Барселоной». Для нас этот матч начался с финальным свистком в игре против «Клермона».

Наша роль будет ключевой, и мы просим всех сплотиться. Давайте будем едины и будем подталкивать нашу команду. Давайте придем на стадион пораньше, наденем красно-синюю форму и заставим соперников дрожать, как только они выйдут разминаться.

Эта презренная «Барселона», которой частенько благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории.

Наш долг – сделать «Парк де Пренс» устрашающей крепостью для наших соперников, а вместе с решительным настроем нашей команды – неприступной. Эта команда, чей бойцовский менталитет и сплоченность нам нравятся, должна чувствовать за спиной целую толпу решительно настроенных людей.

Давайте зажжем на легендарном «Парк де Пренс» и будем беспощадны. Наша единственная цель – победа, и для ее достижения мы должны в полной мере сыграть свою роль. Вместе мы непобедимы», – сказано в заявлении Collectif Ultras Paris.

Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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23 комментария
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Ухахах, я не фанат Барсы. Но из уст команды, спонсирующейся ЦЕЛЫМ государством, ничего и никогда не выигрывавшая на международной арене, это звучит как грёбаный стыд! Надеюсь укатают и в этот раз ТСЖ.
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Слишком много вони от них. Не помню, чтобы фанатов других клубов постили так активно.
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Ага, 6-1 вы чисто из-за судей проиграли. То, что вся команда в штаны наложила, история забыла?
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Неплохие клиенты для войск Макрона. Специалисты по созданию неприступных крепостей!
+5
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+4
Ответ Topar Topovic
Ты про Этихад?Слабейший Тоттенхэм в истории выкидывал Сити из ЛЧ
Слабейший - это тот, что до финала дошел?
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Ну, из можно понять
Именно от неверных судейских решени и случился тот вылет в 1/8 финала 16/17
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Как то неубедительно. Надо было им в спичрайтеры взять Мостового, а еще лучше Юрана. Вот где экспрессия и харизма! Там одними глаголами матерными соперника в газон втоптали!
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После таких актов вечно позорится команда
Лучше б молчали, а после прохода - что угодно могут кричать, но ДО - нельзя, всегда потом лажают
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Ответ Topar Topovic
Ты про Этихад?Слабейший Тоттенхэм в истории выкидывал Сити из ЛЧ
в палату
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Ответ консультант_ральф
Слабейший - это тот, что до финала дошел?
Повезло с графиком и соперниками
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Ответ консультант_ральф
Слабейший - это тот, что до финала дошел?
Лион,Монако,Саутгемптон,Норвич-все выкидывали Сити из турниров
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Ответ JENNINGS
Ну, из можно понять Именно от неверных судейских решени и случился тот вылет в 1/8 финала 16/17
Как по мне, решения были спорными, а не неверными (хотя пенальти на Суаресе, скорее всего, не было, хоть контакт и был, но минимальный).
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Ответ Vlad Zhadejko
Как по мне, решения были спорными, а не неверными (хотя пенальти на Суаресе, скорее всего, не было, хоть контакт и был, но минимальный).
Что можно было понять в нырках Неймара и Суареса, и когда наоборот не дало пенальти за чистый фол на Ди Марии и по классике за игру рукой Пике?!
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