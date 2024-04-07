Сергей Собянин: «Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей. Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе»

Сергей Собянин заявил, что более 6 млн москвичей регулярно тренируются.

«Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей: больше 6 млн горожан тренируются на регулярной основе. Город поддерживает их в стремлении быть здоровыми и активными.

За последние 13 лет мы создали и отремонтировали десятки тысяч спортплощадок, возвели и реконструировали больше 200 спортивных объектов, включая Большую спортивную арену «Лужники», Дворец гимнастики и Международный центр самбо и центр бокса, стадионы ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также одноименную академию спорта.

В столичных парках зимой открыты катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду – велополосы и беговые дорожки. Бег – один из самых любимых и массовых видов спорта. 7 апреля состоится 5-километровый забег «Апрель», который даст старт долгожданному беговому сезону.



Есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки. На природе для жителей разных районов и участников проекта «Московское долголетие» проходят групповые спортивные занятия», – говорится в телеграм-канале мэра Москвы.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта