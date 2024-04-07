Сергей Собянин: «Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей. Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе»

Теги Сергей Собянин массовый спорт Легкая атлетика

Сергей Собянин заявил, что более 6 млн москвичей регулярно тренируются.

«Спорт – неотъемлемая часть жизни москвичей: больше 6 млн горожан тренируются на регулярной основе. Город поддерживает их в стремлении быть здоровыми и активными.

За последние 13 лет мы создали и отремонтировали десятки тысяч спортплощадок, возвели и реконструировали больше 200 спортивных объектов, включая Большую спортивную арену «Лужники», Дворец гимнастики и Международный центр самбо и центр бокса, стадионы ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также одноименную академию спорта.

 В столичных парках зимой открыты катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду – велополосы и беговые дорожки. Бег – один из самых любимых и массовых видов спорта. 7 апреля состоится 5-километровый забег «Апрель», который даст старт долгожданному беговому сезону.
 
Есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки. На природе для жителей разных районов и участников проекта «Московское долголетие» проходят групповые спортивные занятия», – говорится в телеграм-канале мэра Москвы. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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29 комментариев
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Ещё один сказочник.

Собянин забыл добавить - это количество включая бабушек на скамейке( скамеечный спорт) и пассажиров общественного транспорта ( ходьба на длинные дистанции с препятствиями).
+36
-4
+32
От подобных речей воняет советским нафталином. Тренироваться человеку или нет, это его личное дело, а чиновникам другим нужно заниматься
+26
-8
+18
Но это же маразм какой-то. Нафталин совдеповский. Что может заставить нести такое в народ?
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё один сказочник. Собянин забыл добавить - это количество включая бабушек на скамейке( скамеечный спорт) и пассажиров общественного транспорта ( ходьба на длинные дистанции с препятствиями).
Вы всё врете) уверен, он всех лично пересчитал)
+8
-1
+7
Верим! Как и в 87%
+8
-2
+6
А я-то думал, для чего у нас в лесопарке ресторан на 200 мест строить собрались - а это литробольный стадион!
+4
0
+4
Спасибо, Сергей Семенович! Благодаря Вашей статистике, я официально занимаюсь спортом!
+3
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+3
А мэр в курсе, что официально население Москвы 7 млн человек и из них дети и пенсионеры 4 млн?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё один сказочник. Собянин забыл добавить - это количество включая бабушек на скамейке( скамеечный спорт) и пассажиров общественного транспорта ( ходьба на длинные дистанции с препятствиями).
Без через его бордюры вполне себе подходит под бег с препятствиями, зря вы так.
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"Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе» --- Чушь. Про людей, ходящих на работу, вообще неуместно говорить "тренируются" - у них просто нет времени, чтобы тренироваться.
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Регулярно заниматься физкультурой может процентов 5% неработающих пенсионеров мужского пола. А регулярно тренируются ТОЛЬКО профессиональные спортсмены.
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А мэр в курсе, что официально население Москвы 7 млн человек и из них дети и пенсионеры 4 млн?
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Ответ Benjamin
От подобных речей воняет советским нафталином. Тренироваться человеку или нет, это его личное дело, а чиновникам другим нужно заниматься
безусловно, здоровые люди лучше больных, и спорт здесь в прямой зависимости
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Ответ Viks
"Более шести миллионов горожан тренируются на регулярной основе» --- Чушь. Про людей, ходящих на работу, вообще неуместно говорить "тренируются" - у них просто нет времени, чтобы тренироваться.
Не вижу противоречий, что мешает после работы сходить позаниматься?)
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Без через его бордюры вполне себе подходит под бег с препятствиями, зря вы так.
Это да, это те бордюры которые заменяют регулярно раз в 2 года по всей Москве.
Skating по плитке - увы, не олимпийский вид спорта.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё один сказочник. Собянин забыл добавить - это количество включая бабушек на скамейке( скамеечный спорт) и пассажиров общественного транспорта ( ходьба на длинные дистанции с препятствиями).
Видимо, у тебя есть другие данные? Расскажи.
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Ответ Benjamin
От подобных речей воняет советским нафталином. Тренироваться человеку или нет, это его личное дело, а чиновникам другим нужно заниматься
Именно чиновники организуют доступ жителей к местам тренировок. Не тупи так.
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Ответ Санитар-волк
Лучше - для чего? Заниматься или нет - личное дело каждого.
люди, занимающиеся спортом, в среднем здоровее не занимающихся
здоровый человек лучше больного в первую очередь для себя самого
для государства и города тоже, поэтому Собянин об этом и говорит
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Ответ Glukinho
безусловно, здоровые люди лучше больных, и спорт здесь в прямой зависимости
Лучше - для чего? Заниматься или нет - личное дело каждого.
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Более 17000 единиц техники выехало на 75 московских набережных. Любят они этими нелепыми цифрами неочём жонглировать.
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Интересно, чье количество больше-плитки, требующей замены после установки в прошлом году, или москвичей готовящихся к олимпиаде в Париже по словам Семеныча?
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метро Люблино работают братья
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Откуда вы такие цифры берёте? Совсем связь с реальностью потеряна?!!!
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Кто больше ?
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Так вот почему в Москве такая движуха - 6кк подкачанных ребят, рассекающих летящей походкой и у каждого сумка: с хоккейной снарягой, каяк, велосипед, штанга. Не удивительно, что не протолкнуться!
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Ну это он хватИл, Семёныч!
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Площадки у нас во дворе действительно построили несколько лет тому назад, но никто там не убирае снег,не заливает лед.
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Где он эти цифры берёт?? .. наверное ввести с почившими
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