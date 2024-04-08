Пол Джордж забросил победный мяч за 7 секунд до конца матча с «Кавальерс»
Пол Джордж принес «Клипперс» победу в домашнем матче с «Кавальерс» (120:118).
При счете 118:118 форвард «Клипперс» взял игру на себя, исполнил серию кроссоверов, уложил Эвана Мобли на паркет, сделал степбэк и забросил с отклонением за 7,1 секунды до конца.
В ответной атаке «Кливленда» Джордж накрыл лэй-ап Дариуса Гарлэнда.
Джордж завершил встречу с 39 очками (10 из 24 с игры, 16 из 16 с линии), 11 подборами и 7 передачами.
Всего 16 игроков бросали более 100 раз в клатче, и вот PG13 на третьем месте по эффективности среди них ( 58.5 EFG % ), после Янниса и Стефа ( 65.2 и 61.5 соотвественно ).
Вообще лучший сезон от Джорджа по эффективности в клатче.
При этом ПГ нету в списке фаворитов на клатчера года, там вообще фаворит Дерозан, который лидирует в лиге по броскам в клатче уже какой год, но с такой себе эффективностью.
p.s. Карри на втором месте сейчас у букмекеров, и я бы задумался, в концовке сезона может и такой индивидуальный трофей получить в свою копилку.