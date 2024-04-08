Пол Джордж забросил победный мяч за 7 секунд до конца матча с «Кавальерс»

Пол Джордж принес «Клипперс» победу в домашнем матче с «Кавальерс» (120:118).

При счете 118:118 форвард « » взял игру на себя, исполнил серию кроссоверов, уложил на паркет, сделал степбэк и забросил с отклонением за 7,1 секунды до конца.

В ответной атаке « » накрыл лэй-ап .

Джордж завершил встречу с 39 очками (10 из 24 с игры, 16 из 16 с линии), 11 подборами и 7 передачами.