Пол Джордж забросил победный мяч за 7 секунд до конца матча с «Кавальерс»

Теги Кливленд Клипперс НБА Баскетбол - видео Пол Джордж Дариус Гарлэнд Эван Мобли Баскетбол

Пол Джордж принес «Клипперс» победу в домашнем матче с «Кавальерс» (120:118).

При счете 118:118 форвард «Клипперс» взял игру на себя, исполнил серию кроссоверов, уложил Эвана Мобли на паркет, сделал степбэк и забросил с отклонением за 7,1 секунды до конца.

В ответной атаке «Кливленда» Джордж накрыл лэй-ап Дариуса Гарлэнда.

Джордж завершил встречу с 39 очками (10 из 24 с игры, 16 из 16 с линии), 11 подборами и 7 передачами.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, что среди тех кто бросал больше 100 раз в клатче, в этом сезоне, ПГ в топе по эффективности.

Всего 16 игроков бросали более 100 раз в клатче, и вот PG13 на третьем месте по эффективности среди них ( 58.5 EFG % ), после Янниса и Стефа ( 65.2 и 61.5 соотвественно ).

Вообще лучший сезон от Джорджа по эффективности в клатче.

При этом ПГ нету в списке фаворитов на клатчера года, там вообще фаворит Дерозан, который лидирует в лиге по броскам в клатче уже какой год, но с такой себе эффективностью.

p.s. Карри на втором месте сейчас у букмекеров, и я бы задумался, в концовке сезона может и такой индивидуальный трофей получить в свою копилку.
+1
0
+1
Монет ветеран еще
0
0
0
Лос Анжелес Камбекс
0
0
0
Потенциальная битва Клиперс Даллас будет супер интересной
0
0
0
Ответ HR-XXI
Лос Анжелес Камбекс
Уже которую игру камбечат, странная команда какая-то
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий