Чемпионат Франции. «Лилль» против «Марселя», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном», «Гавр» Кузяева – с «Лансом»

Теги Лион Лилль Ланс Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Метц Реймс Страсбур Гавр Монпелье Лорьян Клермон Брест Футбол

«Лилль» примет «Марсель» в стартовом матче 28-го тура Лиги 1.

 В субботу «Ланс» сыграет с «Гавром» Далера Кузяева, «ПСЖ» – с «Клермоном».

В воскресенье «Брест» примет «Метц», «Монако» Александра Головина – «Ренн», а завершится тур матчем «Лион» – «Нант». 

Чемпионат Франции

28-й тур

Лилль – Марсель
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Гавр
Дата проведения
6 апреля, 18.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Клермон
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Метц
Дата проведения
7 апреля, 14.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Ницца
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Лорьян
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Страсбур
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Ренн
Дата проведения
7 апреля, 18.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Лион
Дата проведения
7 апреля, 21.45, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allez Paris💪🇨🇵
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий