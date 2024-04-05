Чемпионат Франции. «Лилль» против «Марселя», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном», «Гавр» Кузяева – с «Лансом»

«Лилль» примет «Марсель» в стартовом матче 28-го тура Лиги 1.

В субботу « » сыграет с « » Далера Кузяева, « » – с « ».

В воскресенье «Брест» примет «Метц», « » Александра Головина – «Ренн», а завершится тур матчем «Лион» – «Нант».

28-й тур

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1