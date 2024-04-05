Чемпионат Франции. «Лилль» против «Марселя», «ПСЖ» завтра сыграет с «Клермоном», «Гавр» Кузяева – с «Лансом»
«Лилль» примет «Марсель» в стартовом матче 28-го тура Лиги 1.
В субботу «Ланс» сыграет с «Гавром» Далера Кузяева, «ПСЖ» – с «Клермоном».
В воскресенье «Брест» примет «Метц», «Монако» Александра Головина – «Ренн», а завершится тур матчем «Лион» – «Нант».
28-й тур
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 6 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.05, «Луи II»
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.45, «Стад ля Божуар»