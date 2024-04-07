Турнир претендентов. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Видитом, Каруана против Гукеша и другие партии

7 апреля в Торонто пройдут партии 4-го тура шахматного турнира претендентов.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Сантошем Видитом из Индии.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

4-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Хикару Накамура (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) – Сантош Видит (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Доммараджу Гукеш (Индия)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Гукеш – по 2, Видит, Прагнанандха – по 1,5, Абасов, Накамура, Фируджа – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто