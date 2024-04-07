Турнир претендентов. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Видитом, Каруана против Гукеша и другие партии
7 апреля в Торонто пройдут партии 4-го тура шахматного турнира претендентов.
Россиянин Ян Непомнящий сыграет с Сантошем Видитом из Индии.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
4-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Хикару Накамура (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Ян Непомнящий (Россия) – Сантош Видит (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Доммараджу Гукеш (Индия)
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Алиреза Фируджа (Франция)
Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Гукеш – по 2, Видит, Прагнанандха – по 1,5, Абасов, Накамура, Фируджа – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.