Ротенберг о дне рождения: «Получил сотни поздравлений – это лучшая мотивация. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!»

Роман Ротенберг высказался о поздравлениях с 43-м днем рождения.

Клубный канал СКА подготовил ролик в честь дня рождения главного тренера.

«Дорогие друзья! Сегодня я получил сотни поздравлений от самых разных людей изо всех уголков нашей страны и всего мира. Это лучшая мотивация для меня и показатель того, как много людей так же сильно любят хоккей.

Хочу искренне поблагодарить всех болельщиков, журналистов, хоккеистов, тренеров, партнеров, ветеранов – тех, кто хвалит, и тех, кто критикует. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!

Большое спасибо ребятам, которые мне в подарок сделали этот ролик. Он показывает, что мы действительно вместе прошли огромный путь, завоевали много трофеев от золота Олимпийских игр до Кубков Гагарина.

Это отличные воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Но все только начинается, работаем дальше!» – написал Ротенберг.

СКА поздравил Ротенберга с 43-летием: «Желаем аншлагов на «СКА-Арене», свежих идей и побед на всех фронтах! Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!»