Ротенберг о дне рождения: «Получил сотни поздравлений – это лучшая мотивация. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о поздравлениях с 43-м днем рождения.

Клубный канал СКА подготовил ролик в честь дня рождения главного тренера.

«Дорогие друзья! Сегодня я получил сотни поздравлений от самых разных людей изо всех уголков нашей страны и всего мира. Это лучшая мотивация для меня и показатель того, как много людей так же сильно любят хоккей.

Хочу искренне поблагодарить всех болельщиков, журналистов, хоккеистов, тренеров, партнеров, ветеранов – тех, кто хвалит, и тех, кто критикует. Будем работать на благо нашего хоккея и побеждать вместе!

Большое спасибо ребятам, которые мне в подарок сделали этот ролик. Он показывает, что мы действительно вместе прошли огромный путь, завоевали много трофеев от золота Олимпийских игр до Кубков Гагарина.

Это отличные воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Но все только начинается, работаем дальше!» – написал Ротенберг.

СКА поздравил Ротенберга с 43-летием: «Желаем аншлагов на «СКА-Арене», свежих идей и побед на всех фронтах! Пусть под вашим руководством команда становится лучше с каждым сезоном!»

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33 комментария
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Там миллиард поздравлений минимум. Вся Индия благодарит за развитие хоккея
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Рома, сделай всем подарок на свой ДР - уйди из хоккея
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ротенберг: Ребята сделали ролик. Он показывает что мы действительно вместе прошли огромный путь, завоевали много трофеев от золота Олимпийских игр до Кубков Гагарина. Какое отношение имеет Ротенберг к золоту Олимпийских игр ? ?
Он его ковал. Вместе с Гефестом в Древней Греции.
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Ротенберг: Ребята сделали ролик. Он показывает что мы действительно вместе прошли огромный путь, завоевали много трофеев от золота Олимпийских игр до Кубков Гагарина.

Какое отношение имеет Ротенберг к золоту Олимпийских игр ? ?
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лицемерный дельфин в действии
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Первый вице-президент федерации хоккея России, Роман Ротенберг, поздравил с днём рождения главного тренера хк СКА, Ротенберга Романа
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Ответ WilliamsSmile
Рома, сделай всем подарок на свой ДР - уйди из хоккея
зечем? миллионы болельщиков лишатся праздника )
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папа зенит подарил? или ждем 50-тилетия?
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Почему этот иностранный агент продолжает разваливать наш хоккей?
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наверно орденок или медальку хотел получить, да Романчик? вон сегодня Матвиенко героя труда получила, просидеть всю жизнь в кресле и герой,
если не ошибаюсь в СССР это звание давали ученым и работникам сельхоз и производственных предприятий за их достижения,
а сейчас за просто так, ни хрена ничего не делая...
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Ответ Arthurino
Комментарий удален пользователем
Он кучу матчей МанСити посмотрел.
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простите, но скажу страшное: если ничего не поменяется, то Роман с нами на ближайшие 20-30 лет. И это действительно ппц.
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Не удивлюсь, что сам себе отправил поздравления со ста разных телефонов
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Совести нет у человека, вылетел с позором но нет, надо о себе напомнить! сделай одолжение , дай плей офф досмотреть без новостей о тебе , тренеришка.
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День рождения - без работы , то есть без плэй офф - отличная традиция
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Ген директор СКА,главный тренер Сборной 25, главный тренер СКА поздравили Ротенберга. Выступал дял этой публики знаменитые Йозе Морино и Майкл Оливер.
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комплексы нездорового человека
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Такой же несмываемый, как и ещё один делец
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Интересно а сколько проклятий??🤔
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Роман, с днём рождения, не уходи из СКА, самолётные ноги должны жить!
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Пока ты не нарисовался - все было хорошо. Были нюансы, были проблемы, но все познается в сравнении. Теперь, понятно ,что было лучше
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Поздравления мотивируют его к чему? Дожить до следующих дней рождения или что?
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Автомобилист уже поздравил давно)
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Он уже и к олимпийским играм решил примазаться?!🤣
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Рома, если хочешь для хоккея блага, уходи подальше от него
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йозе марино поздравил ?
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Присоединяюсь к поздравлениям! Не разбираюсь в хоккее, но новости и камменты под новостями с Романом зачетные! Не понял где именно СКА остановились, какая то команда по моему из Балашихи их тормознула, но ребята старались и если бы не коррумпированные судьи и заливщики льда, а также некачественные шайбы, то СКА вроде были бы чемпионами всего.
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"Лесть — это стиль рабов" (Ф. Бэкон).
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Сотни поздравлений от друзей папы и лизунов
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тысячи хотели бы что бы ты вообще не родился
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