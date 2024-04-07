Мамиашвили о выступающих на международной арене россиянах: «Я бы поостерегся навешивать ярлыки. Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства»

Мамиашвили призвал не навешивать ярлыки на выступающих на международной арене россиян.

«Я вижу, что сейчас на выступающих спортсменов навешиваются ярлыки. Я бы, честно говоря, поостерегся это делать. Мы одна страна, одна команда – команда нашего лидера, главы государства. Многие хотят добиться нашей неуверенности, внутреннего раздрая, но они плохо знают русскую душу – шансов ноль.

И я вижу, как меняется отношение к нашим спортсменам у наших братьев по борцовскому ковру, даже от тех же европейцев – никакой пришибленности и шараханий. Люди свое мнение сформировали», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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