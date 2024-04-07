Мамиашвили о выступающих на международной арене россиянах: «Я бы поостерегся навешивать ярлыки. Мы одна команда – команда нашего лидера, главы государства»

Теги Владимир Путин сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Политика ТАСС Борьба

Мамиашвили призвал не навешивать ярлыки на выступающих на международной арене россиян.

«Я вижу, что сейчас на выступающих спортсменов навешиваются ярлыки. Я бы, честно говоря, поостерегся это делать. Мы одна страна, одна команда – команда нашего лидера, главы государства. Многие хотят добиться нашей неуверенности, внутреннего раздрая, но они плохо знают русскую душу – шансов ноль.

И я вижу, как меняется отношение к нашим спортсменам у наших братьев по борцовскому ковру, даже от тех же европейцев – никакой пришибленности и шараханий. Люди свое мнение сформировали», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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27 комментариев
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Один народ, одно государство, один вождь, или как там по антинацистски?
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Перечитывая Салтыкова-Шедрина: это спортсмены России или спортсмены Его Превосходительства?
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Он сам понял, что хотел сказать?
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Вот хочется услышать от Американских спортсменов или французских, типа с нами Байдэн, наш лидер, мы команда нашего лидера или с Макроном, типа . Я знаю что даже после выигрыша крупного соревнования спортсмены не всегда реагируют на приглашение в Белый дом( гсв например) если в чём то не согласны с президентом. Вы можете это представить у нас?) например Ротенберг , прям представляю😀
+14
-1
+13
Мне трудно прокомментировать про «нашего» лидера…. Слов совсем нет, словарный запас исчерпан, есть несколько ёмких всё объясняющих слов и даже междометий, исключительно нецензурного формата… Но их в эфир не пустят по причине… Вы всё прекрасно и без меня поймёте какой!👋
+9
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+7
Выборы уже прошли, а команда деда все не унимается, может Альцгеймер дает о себе знать.
+7
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Ответ mbauer
Комментарий скрыт
мне кажется ты что-то не понял!
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"Мы одна страна, одна команда – команда нашего лидера, главы государства."
А это не ярлыки?
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Ответ mbauer
Ну давай логически. Путин сказал "пусть сами решают". Песков подтвердил. С каждого бензонасоса вылезают поздняковы и винеры с "предателями". К чему Мамиашвили апеллировать? Совершенно естественно, что к Путину. Он выполняет задачу. Теми методами, которые работают. Хорошо это или плохо - вопрос десятый. Ребята, кто хочет, должны поехать
Вторично, что говорит сейчас Путин по поводу допуска. Основная причина недопуска - война, которую ведет Россия против Украины. Не слышал? Основным инициатором этой войны за границами России считают Путина. Так что заява, что мы "команда Путина" не добавляет участникам команды шансов на "поехать". А ведь всё так просто...)
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наш глава государства отстранился от этого вопроса и сообщил буквально: "каждый спортсмен сам решает, но если он поедет, то будет бомжом, иудой, иноагентом и т.д."
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Лидера Вашего, Михаил, уже приплетают куда угодно ...Не позорьтесь.
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А вот если б борцов не допустили, то риторика у Мамиашвили была бы совсем другая
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Так может это команда нашего президента, кто спорит то. Но это не команда нашего народа. Где флаг, где гимн?
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Ответ mbauer
Комментарий скрыт
Было бы так, он не привязывал бы в каждой речи свою команду к Путину. Подобное только понижает их шансы куда-то "поехать". Вроде и очевидно, но не для всех...
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Ответ R Kukhov
Один народ, одно государство, один вождь, или как там по антинацистски?
Медаль «В память 13 марта 1938 года»
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