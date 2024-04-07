Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с ЦСКА, «Самара» сыграет с «Автодором» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Енисей» сыграет с лидером турнира ЦСКА. «Самара» встретится с « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 25-9, УНИКС – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, – 17-16.

Группа Б

Положение команд: – 23-14, – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-25, – 1-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.