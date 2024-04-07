Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с ЦСКА, «Самара» сыграет с «Автодором» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Енисей» сыграет с лидером турнира ЦСКА. «Самара» встретится с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Енисей – ЦСКА
Дата проведения
7 апреля, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 25-9, УНИКС – 25-10,  Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.

Группа Б

Уралмаш – Астана
Дата проведения
7 апреля, 15.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Самара – Автодор
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Руна – МБА
Дата проведения
7 апреля, 17.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-25, Минск – 1-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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