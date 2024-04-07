Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с ЦСКА, «Самара» сыграет с «Автодором» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Енисей» сыграет с лидером турнира ЦСКА. «Самара» встретится с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.00, «Арена-Север»
Положение команд: ЦСКА – 25-9, УНИКС – 25-10, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00, «ДИВС»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-25, Минск – 1-37.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.