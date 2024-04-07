«Металлург» повел 2-1 у «Автомобилиста» в серии Кубка Гагарина

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Люк Джонсон Хоккей

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче плей-офф.

Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды тренера Андрея Разина.

Победный гол в овертайме забил нападающий Люк Джонсон.

Следующая игра между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 9 апреля в Екатеринбурге.

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33 комментария
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Магнитка второй зачёт!! Судейство интересное .Голышева чуть ткнули но зато красиво полежал- удаление.
+20
-8
+12
Вот это матч! Вот это нерв игры!
Магнитка забирает игру, но то как отыгрался Авто дорогого стоит! Достойнейшее противостояние равных соперников! Хочется скорее посмотреть следующую игру!
+10
-1
+9
С победой Металлург !Хорошая игра сегодня была с обоих сторон. Грамотно играли металлурги 5 на 5, большинство все еще никакое.
В обороне тоже ничего нового. Как только Яковлев и Орехов в обороне сразу начинается пожар! Как только эта парочка на льду - это гол! Сколько капитан сегодня отдал неточных передач? Сколько он проиграл единоборств? Одна надежда, что всю линию обороны выпрут из Магнитки в межсезонье.
+10
-2
+8
Я хоть и не из Магнитогорска, но очень рад именно их победе. Играющей команды над командой, у которой главная тактика - выкинь шайбу из зоны и убеги в контратаку.
Ну и кривляния эти игроков надо убирать. Ну не футбол же, чесслово.
+16
-8
+8
Сегодня Магнитка была сильнее. Авто за счет навала, на протыке сравнял в конце 3-го периода.
+4
0
+4
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург !Хорошая игра сегодня была с обоих сторон. Грамотно играли металлурги 5 на 5, большинство все еще никакое. В обороне тоже ничего нового. Как только Яковлев и Орехов в обороне сразу начинается пожар! Как только эта парочка на льду - это гол! Сколько капитан сегодня отдал неточных передач? Сколько он проиграл единоборств? Одна надежда, что всю линию обороны выпрут из Магнитки в межсезонье.
Яковлев 18 минут, Орехов 15 минут.
Голов всего 2.
Им же не 10 забили.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я предполагал финал Локомотив - Металлург. Так скорее всего и будет.
Автомобилисту не хватает физики, стоит им заиграть по быстрей, начинает что-то получаться. Если проиграем 4 игру, то, дома Металлурги думаю додавят.
+4
-1
+3
Серия огонь!
Очень равная игра двух равных соперников! В такой игре надо заслужить удачу! Фортуна выбрала Магнитку!
+4
-1
+3
Ответ Александр Барков
Комментарий удален модератором
Приложили подорожник и все прошло.
+5
-3
+2
Ммг был понастойчивей и побыстрей, успевали перекрывать выход Авто в контратаку. И вроде счет по игре, но наши имели, но не реализовали свои возможности. Сравнять повезло, а на овертайм не вышли.
+2
0
+2
Я за Разина, хочется увидеть его противостояние Никитину!
Два лучших тренера в КХЛ!
+2
0
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Яковлев 18 минут, Орехов 15 минут. Голов всего 2. Им же не 10 забили.
А должны были 10 забить, чтобы понять как играют эти двое? Данная ситуация продолжается весь сезон. В прошлом матче напомнить с вследствие чего была забита первая шайба Автомобилистом?
+2
0
+2
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург !Хорошая игра сегодня была с обоих сторон. Грамотно играли металлурги 5 на 5, большинство все еще никакое. В обороне тоже ничего нового. Как только Яковлев и Орехов в обороне сразу начинается пожар! Как только эта парочка на льду - это гол! Сколько капитан сегодня отдал неточных передач? Сколько он проиграл единоборств? Одна надежда, что всю линию обороны выпрут из Магнитки в межсезонье.
с обеих сторон
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сегодня Магнитка была сильнее. Авто за счет навала, на протыке сравнял в конце 3-го периода.
Лучше бы не сравнивали, не обнадеживали))
+1
0
+1
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург !Хорошая игра сегодня была с обоих сторон. Грамотно играли металлурги 5 на 5, большинство все еще никакое. В обороне тоже ничего нового. Как только Яковлев и Орехов в обороне сразу начинается пожар! Как только эта парочка на льду - это гол! Сколько капитан сегодня отдал неточных передач? Сколько он проиграл единоборств? Одна надежда, что всю линию обороны выпрут из Магнитки в межсезонье.
Выпрут, а кого в оборону брать тогда? Хороший защитник вообще дефицитный товар теперь
+3
-2
+1
Хорошая игра. Магнитогорск (адекватную его часть) с победой! Дожали нас, но мы поборемся) Берем лучшее из этого матча и идем в послезавтра)
+1
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+1
Я предполагал финал Локомотив - Металлург.
Так скорее всего и будет.
+5
-4
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Гость 57
Сил не хватило!
Да они во всех играх медленней, а тут видимо ещё и выдохнули, думали Ммг будет вату катать осторожную.
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Ответ fregat96
Ммг был понастойчивей и побыстрей, успевали перекрывать выход Авто в контратаку. И вроде счет по игре, но наши имели, но не реализовали свои возможности. Сравнять повезло, а на овертайм не вышли.
Сил не хватило!
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Ответ provodchic
Обращаюсь к болельщикам Авто которые уже вручили кубок Гагарина своей команде:Молодцы! Каркайте громче!
А где такие, назови хоть одного? Ну поборемся, да. Но чтоб кубок. Это ты нас с Ярославлем перепутал. Там почитай, какие конченные и неинтересные команды Ммг и Авто.
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Ответ Xell
В прошлом году в серии с Авто Металлург выиграл 3матча в ОТ и сегодня тоже. Мужики с характером! Набоков тащил. Молодцы. С победой!
А где ты был после прошлой игры, чет тебя все потеряли.
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Ответ Stounsss
Я хоть и не из Магнитогорска, но очень рад именно их победе. Играющей команды над командой, у которой главная тактика - выкинь шайбу из зоны и убеги в контратаку. Ну и кривляния эти игроков надо убирать. Ну не футбол же, чесслово.
То, что игроки приукрашивают это еще пол беды. Лично меня другое удивляет. По сезону не замечал, но в ПО Заварухин начинает возмущаться, кричит судьям при любом прикосновении.
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Ответ krasno-siniyman
Ну а Михайлису по пальцам клюшкой бьют и это нормально)) Вообще судейство интересное
Насчет Голышева согласен, там 100 таких тычков за игру. Просто ему попали в незащищенное место, а эти полосатые умники решили извиниться за удар в голову Хрипунову,ведь наверняка в перерыве посмотрели этот момент. Михайлису по руке, в лучшем случае вскользь, если вообще попали, эти же смотрели. Просто ему не надо было перчатки скидыаать и умирать, может и дали бы.
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Ответ fregat96
Зато Хрипунова в затылок Пресс клюшкой ударил и ничего. Степа до конца в раздевалке, а дуролому видимо штраф 100 косарей каких-нибудь никчемных выпишут. Че вот вам головы покоя не дают?
Ну а Михайлису по пальцам клюшкой бьют и это нормально))
Вообще судейство интересное
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Ответ provodchic
Магнитка второй зачёт!! Судейство интересное .Голышева чуть ткнули но зато красиво полежал- удаление.
Зато Хрипунова в затылок Пресс клюшкой ударил и ничего. Степа до конца в раздевалке, а дуролому видимо штраф 100 косарей каких-нибудь никчемных выпишут. Че вот вам головы покоя не дают?
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Будь у Металлурга хоть какое-то большинство в этом ПО - послезавтра была бы последняя игра серии на процентов 80-90.
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В прошлом году в серии с Авто Металлург выиграл 3матча в ОТ и сегодня тоже. Мужики с характером! Набоков тащил. Молодцы. С победой!
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Ответ wolkov
в остальном достойно. Над пунктуацией еще поработал бы, единственно🤣🤣
Ой, спасибо за оценку. Давай в след раз тебе на проверку буду отправлять, а то меня же так сильно интересует чужое мнение.
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Ответ Stepan Moris
К остальному тексту претензий нет? А то я же хотел получить «отлично» за сочинение. Удивляют такие персонажи в чатах.
в остальном достойно. Над пунктуацией еще поработал бы, единственно🤣🤣
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