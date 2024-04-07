«Металлург» повел 2-1 у «Автомобилиста» в серии Кубка Гагарина
«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче плей-офф.
Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды тренера Андрея Разина.
Победный гол в овертайме забил нападающий Люк Джонсон.
Следующая игра между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 9 апреля в Екатеринбурге.
Магнитка забирает игру, но то как отыгрался Авто дорогого стоит! Достойнейшее противостояние равных соперников! Хочется скорее посмотреть следующую игру!
В обороне тоже ничего нового. Как только Яковлев и Орехов в обороне сразу начинается пожар! Как только эта парочка на льду - это гол! Сколько капитан сегодня отдал неточных передач? Сколько он проиграл единоборств? Одна надежда, что всю линию обороны выпрут из Магнитки в межсезонье.
Ну и кривляния эти игроков надо убирать. Ну не футбол же, чесслово.
Голов всего 2.
Им же не 10 забили.
Очень равная игра двух равных соперников! В такой игре надо заслужить удачу! Фортуна выбрала Магнитку!
Два лучших тренера в КХЛ!
Так скорее всего и будет.
Вообще судейство интересное