«Металлург» повел 2-1 у «Автомобилиста» в серии Кубка Гагарина

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ) в матче плей-офф.

Счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу команды тренера Андрея Разина.

Победный гол в овертайме забил нападающий Люк Джонсон.

Следующая игра между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 9 апреля в Екатеринбурге.