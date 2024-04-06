Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ.
Также в субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Брайтоном».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ливерпулем», «Челси» будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».
32-й тур
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Про МЮ согласен, Ливер пройдется катком
При чем МЮ вопреки ожиданиям, мне кажется, наоборот легко очки отдаст.