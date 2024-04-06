Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ.

Также в субботу « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » сразится с « », « » будет противостоять « ».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ