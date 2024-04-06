Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

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«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ.

Также в субботу «Арсенал» встретится на выезде с «Брайтоном».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ливерпулем», «Челси» будет противостоять «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии

32-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
Дата проведения
6 апреля, 14.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Астон Вилла – Брентфорд
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вулверхэмптон – Вест Хэм
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эвертон – Бернли
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фулхэм – Ньюкасл
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лутон – Борнмут
Дата проведения
6 апреля, 17.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брайтон – Арсенал
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
7 апреля, 17.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Шеффилд Юнайтед – Челси
Дата проведения
7 апреля, 19.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Тоттенхэм – Ноттингем Форест
Дата проведения
7 апреля, 20.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев
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Ответ Дмитрий Снегирёв
А вот и первая серьезна проверка на чемпиона. Что КП для Сити не подарок, что Брайтон дома давно не проигрывает. При чем МЮ вопреки ожиданиям, мне кажется, наоборот легко очки отдаст.
У Брайтона минус Митома, Марч и Милнер. Плюс чайки стилистически удобный соперник для гуннерят. Держу кулачки за банду Де Дзерби, но шансы мизерные
Про МЮ согласен, Ливер пройдется катком
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+1
А вот и первая серьезна проверка на чемпиона. Что КП для Сити не подарок, что Брайтон дома давно не проигрывает.
При чем МЮ вопреки ожиданиям, мне кажется, наоборот легко очки отдаст.
0
0
0
Сити или Арсенал сегодня очки потеряют
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Ответ QWertY
У Брайтона минус Митома, Марч и Милнер. Плюс чайки стилистически удобный соперник для гуннерят. Держу кулачки за банду Де Дзерби, но шансы мизерные Про МЮ согласен, Ливер пройдется катком
Вот про этот каток перед каждым матчем говорим, а по итогу очки теряем
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