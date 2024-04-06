Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье
«Краснодар» сыграет в субботу в гостях с «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ.
В воскресенье ЦСКА примет «Факел», «Локомотив» встретится на выезде с «Ахматом», «Зенит» будет противостоять «Балтике», «Динамо» сразится в дерби со «Спартаком».
Чемпионат России
23-й тур
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 14.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.00, «Газовик»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Запредельная мотивация и трёхэтажный автобус могут сотворить чудо.
Все три матча против них, проведённые ранее в этом сезоне заставили попотеть.
Находясь в зоне вылета, соперник пропустил всего на шесть мячей больше Зенита.
Правда и забивает команда Игнашевича совсем немного.
В любом случае, домашние трибуны и эмоциональный всплеск после победы в Москве должны сыграть на руку нашей команде.
Вперед, Зенит!
[Педро в старт🙃]
первый тайм последнего матча ярко показал, что Коваль и Ахметов не ровня Венделу с Клаудиньо.
учитывая, что Краснодар играет тяжелый выезд с Локо, а Динамо зарубится со Спартаком, три очка с Калининградом очень нужны)