Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Краснодар» сыграет в субботу в гостях с «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье ЦСКА примет «Факел», «Локомотив» встретится на выезде с «Ахматом», «Зенит» будет противостоять «Балтике», «Динамо» сразится в дерби со «Спартаком».

Чемпионат России

23-й тур

Урал – Крылья Советов
Дата проведения
6 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Краснодар
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Сочи
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Факел
Дата проведения
7 апреля, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Локомотив
Дата проведения
7 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Балтика
Дата проведения
7 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Спартак
Дата проведения
7 апреля, 19.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Рубин
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

10 комментариев
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Март был удачным для Ростова, посмотрим что апрель нам готовит. Вперёд, Ростов!!!
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+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
Балтийцы, несмотря на 15 строчку будут очень сложным соперником. Все три матча против них, проведённые ранее в этом сезоне заставили попотеть. Находясь в зоне вылета, соперник пропустил всего на шесть мячей больше Зенита. Правда и забивает команда Игнашевича  совсем немного. В любом случае, домашние трибуны и эмоциональный всплеск после победы в Москве должны сыграть на руку нашей команде. Вперед, Зенит! [Педро в старт🙃]
При всём уважении к Балтике сильно удивлюсь, если Зенит не выиграет миниму в два мяча.
+1
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+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
При всём уважении к Балтике сильно удивлюсь, если Зенит не выиграет миниму в два мяча.
Ну знаете, всякое бывает)
Запредельная мотивация и трёхэтажный автобус могут сотворить чудо.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
Ну знаете, всякое бывает) Запредельная мотивация и трёхэтажный автобус могут сотворить чудо.
Про то, что бывает разное, знаю, конечно. В первую очередь вопрос в том с каким настроем выйдут на поле леги Зенита. Если отбывать номер как в Самаре, тогда шанс у Балтики действительно появится.
+1
0
+1
Балтийцы, несмотря на 15 строчку будут очень сложным соперником.
Все три матча против них, проведённые ранее в этом сезоне заставили попотеть.
Находясь в зоне вылета, соперник пропустил всего на шесть мячей больше Зенита.
Правда и забивает команда Игнашевича  совсем немного.
В любом случае, домашние трибуны и эмоциональный всплеск после победы в Москве должны сыграть на руку нашей команде.
Вперед, Зенит!
[Педро в старт🙃]
+2
-2
0
Зениту- Победы! Балтика- С Уважением!
+2
-2
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про то, что бывает разное, знаю, конечно. В первую очередь вопрос в том с каким настроем выйдут на поле леги Зенита. Если отбывать номер как в Самаре, тогда шанс у Балтики действительно появится.
ну тут уже все зависит от мотивационных способностей Богданыча.
первый тайм последнего матча ярко показал, что Коваль и Ахметов не ровня Венделу с Клаудиньо.

учитывая, что Краснодар играет тяжелый выезд с Локо, а Динамо зарубится со Спартаком, три очка с Калининградом очень нужны)
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