Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

«Краснодар» сыграет в субботу в гостях с «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье примет « », « » встретится на выезде с « », « » будет противостоять «Балтике», «Динамо» сразится в дерби со «Спартаком».

Чемпионат России

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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