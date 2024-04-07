НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Каролина» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» против «Монреаля»
«Вашингтон» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Каролина» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» будут противостоять «Монреалю».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 8 апреля, 00.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 01.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 8 апреля, 01.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 8 апреля, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В любом случае, я не верю в Пицбург, потеря очков неизбежна. И Айлы тоже споткнутся.
Столичным удачи и победы. Ови забить.
Но поскольку лысый не физрук сенаторс после б2б надо делать!!!
Ови дубль!!!
Хорошая песня канадской группы. Наделала шума на фестивалях, но ее почему-то не знают в России.
https://www.youtube.com/watch?v=3bpma-t4fGY
Фильки разочаровали полностью, отпадают. Каюсь, ошибся.
Кэпс повисли на флажке, но шансы остались.
Детройт сегодня должен выиграть, иначе кирдык. А Баффало об этом не знает, играют в своё удовольствие.
И Айлендерс удивляет, не на шутку раздухарились. Лезут изо всех сил.
Короче, две карты - две команды, Айлендерс и Вашингтон.