НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Каролина» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» против «Монреаля»

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«Вашингтон» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Каролина» – с «Коламбусом», «Рейнджерс» будут противостоять «Монреалю».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Баффало
Дата проведения
7 апреля, 20.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
7 апреля, 22.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Коламбус
Дата проведения
8 апреля, 00.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Аризона
Дата проведения
8 апреля, 01.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Оттава
Дата проведения
8 апреля, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Нэшвилл
Дата проведения
8 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Монреаль
Дата проведения
8 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сент-Луис
Дата проведения
8 апреля, 03.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Даллас
Дата проведения
8 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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19 комментариев
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Ответ Барин
Сегодня нужно выиграть, иначе про плей-офф можно забыть. В любом случае, я не верю в Пицбург, потеря очков неизбежна. И Айлы тоже споткнутся. Столичным удачи и победы. Ови забить.
Ждал вчера изи победу Тампы, но как говорится ваши ожидания это ваши проблемы
+5
0
+5
Сегодня нужно выиграть, иначе про плей-офф можно забыть.
В любом случае, я не верю в Пицбург, потеря очков неизбежна. И Айлы тоже споткнутся.
Столичным удачи и победы. Ови забить.
+5
-2
+3
Удачи великому Сашику!
+3
-1
+2
Очередной важнейший матч для Кэпс. Посмотрим, сохранит ли физрук Ови со Строумом, сыграет ли Оши и кто будет в воротах. Да, перед матчем будут чествовать Джонни поэтому начнётся чуть позже
+2
-1
+1
Кстати, вопрос к фанатам физрука - как вам 15 бросков против 44 в игре с Каролиной? Вы довольны?
+2
-1
+1
У Вашингтона две игры определяющие, если отлетят, то лысый - точно физрук…!
Но поскольку лысый не физрук сенаторс после б2б надо делать!!!
Ови дубль!!!
+1
0
+1
Ну да, если сегодня и с Оттавой не зацепить, тогда о чем серьёзно говорить, тогда похороны и без того не самых великих шансов и надежд) Ови желаем - дубель или дубля)
+1
0
+1
Ответ hhlg
Кстати, вопрос к фанатам физрука - как вам 15 бросков против 44 в игре с Каролиной? Вы довольны?
к-команда
+1
0
+1
Ответ e1ther - e1ther
к-команда
Радует, что и в Асашай начали прозревать касательно гениальной игры команды. Ещё год мы его потерпим, но может в последний сезон у Ови будет тренер, а не лысая пародия
+1
0
+1
Ответ Барин
Тампа с 15 бросков у той же Каролины выигрывала 8-2.
Аномалии случаются
+1
0
+1
Отличный соперник для того чтобы Ови сделал очередной дубль, верим 🙌
+1
-1
0
Вашингтону победить, Саше пробить тридцатник, Кириллу выбить сорокет, Артемию набрать дежурные 2-3 балла, нашим парням из Каролины и Коламбуса максимум очков.
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В качестве разогрева.
Хорошая песня канадской группы. Наделала шума на фестивалях, но ее почему-то не знают в России.
https://www.youtube.com/watch?v=3bpma-t4fGY
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по поводу моих недавних размышлений по претендентам на Востоке:
Фильки разочаровали полностью, отпадают. Каюсь, ошибся.
Кэпс повисли на флажке, но шансы остались.
Детройт сегодня должен выиграть, иначе кирдык. А Баффало об этом не знает, играют в своё удовольствие.
И Айлендерс удивляет, не на шутку раздухарились. Лезут изо всех сил.
Короче, две карты - две команды, Айлендерс и Вашингтон.
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Ответ hhlg
Кстати, вопрос к фанатам физрука - как вам 15 бросков против 44 в игре с Каролиной? Вы довольны?
Был похожий матч в истории их встреч, 22.03.2007 тоже в гостях "Вашингтон" сделал 10 бросков из них Овечкин 3, "Каролина" бросила 39 раз и выиграла 4:3, Александр забил дубль. Просто цифры.
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Ответ Барин
Сегодня нужно выиграть, иначе про плей-офф можно забыть. В любом случае, я не верю в Пицбург, потеря очков неизбежна. И Айлы тоже споткнутся. Столичным удачи и победы. Ови забить.
Это уже наверное последний шанс, но верим в победу! И чтобы Саня наконец хеттрик сделал!
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