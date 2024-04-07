«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда». Разница ударов – 1:30

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории.

Команда Джона ван ’т Схипа проиграла « » в 29-м туре со счетом 0:6. В этом матче амстердамцы нанесли один удар по воротам, а их соперники – 30 (15 в створ).

« » впервые в своей истории потерпел поражение с разницей в шесть мячей в официальном матче.

Клуб из Амстердама занимает 6-е место в чемпионате Нидерландов – на его счету 45 очков после 29 проведенных матчей.