«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда». Разница ударов – 1:30

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд Футбол

«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории.

Команда Джона ван ’т Схипа проиграла «Фейеноорду» в 29-м туре Эредивизи со счетом 0:6. В этом матче амстердамцы нанесли один удар по воротам, а их соперники – 30 (15 в створ).

«Аякс» впервые в своей истории потерпел поражение с разницей в шесть мячей в официальном матче. 

Клуб из Амстердама занимает 6-е место в чемпионате Нидерландов – на его счету 45 очков после 29 проведенных матчей. 

Фейеноорд – Аякс 6:0 (3:0, 3:0)
Дата проведения
7 апреля, 15.30, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Игор Пайшао, 2:0 – 35 Минте, 3:0 – 45+2 Ганцко, 4:0 – 56 Минте, 5:0 – 62 Тимбер, 6:0 – 66 Игор Пайшао.
ФейеноордВелленройтер, Ниукоп (Лопес, 64), Ганцко, Белен, Гертрюйда, Стенгс (Лингр, 77), Тимбер, Виффер, Игор Пайшао (Иванушец, 84), Минте (Джаханбахш, 76), Хименес (Уэда, 77).
АяксРульи, Гоэи (Акпом, 46), Ренсх, Каплан, Хато, Тайлор, Маннсверк, Хлинссон (ван ден Бомен, 46), Тахирович, Бергвейн (Рейкхофф, 77), Годтс (Вос, 64).
Предупреждения:
Каплан (69), Тахирович (76).

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43 комментария
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Я хочу увидеть эту комедию в кинотеатрах, как Дикпики развалили целый футбольный клуб
+64
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+64
Вернуть Тен Хага и начать новый цикл, отличный вариант для Аякса!
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+56
Ответ iniesta8
Вернуть Тен Хага и начать новый цикл, отличный вариант для Аякса!
И купить обратно весь хлам, который он привел)
+37
-2
+35
несколько лет назад, сам Фейеноорд потерпел крупнейшее поражение от ПСВ 10:0.
+25
-2
+23
Сам болельщик Фейенорда. Всё циклично. В 2010 Фейенорд получил 0-10 от ПСВ. Это было дно от которого оттолкнулись. Ттакие команды как ПСВ, Аякс и Фейе всегда поднимаются обратно.

Предыдущий Аякс закончился, надо начинать строить команду заново
+19
-3
+16
Ответ Amico Megobari
несколько лет назад, сам Фейеноорд потерпел крупнейшее поражение от ПСВ 10:0.
Ну 15 лет назад это слегка не "несколько лет", там 22-х летний Джуджак бегал и только рекомендовал себя для перехода в РПЛ
+10
-1
+9
Ответ Никита Алексеев
И купить обратно весь хлам, который он привел)
Раз эдак в 10 дешевле
+9
0
+9
Ответ Timado77
Зато Овермарса уволили за дикпики, молодцы, надеюсь там челы довольны собой ))
А надо было его за этого по голове погладить и премию дать ?🤡
+8
0
+8
Не видать хороших продаж летом
+6
0
+6
Ответ Ozz99
Тен хагу летом ещё 300 млн дадут, на покупку 2-3 игроков из Аякса
Лысый работает по принципу "ни себе, ни людям", и Аякс развалил, забрав топов, и в МЮ не сумел сколотить хорошую команду
+6
-1
+5
В Англии есть один перспективный лысый голландский тренер: реинкарнация Пепа и Клоппа. Верните его
+3
0
+3
Ответ Amico Megobari
несколько лет назад, сам Фейеноорд потерпел крупнейшее поражение от ПСВ 10:0.
несколько? там лет 15 почти прошло уже
+7
-4
+3
Ответ Никита Алексеев
И купить обратно весь хлам, который он привел)
как бы не хотелось фанатам МЮ, но они останутся с ними
+2
0
+2
Зато Овермарса уволили за дикпики, молодцы, надеюсь там челы довольны собой ))
+10
-8
+2
Ответ Шухрат Кесикбаев
несколько? там лет 15 почти прошло уже
24 октября 2010.
+3
-1
+2
Ответ Yoursistersboyfriend
Ну 15 лет назад это слегка не "несколько лет", там 22-х летний Джуджак бегал и только рекомендовал себя для перехода в РПЛ
А Смолов сидел на скамейке и наблюдал с первого ряда
+3
-1
+2
Аякс ждёт 7хага !
И болельщики МЮ этого тоже ждут.
+5
-3
+2
Ознакомился с составом Аякса, и вообще ни о чём!((
+1
0
+1
Ответ Amico Megobari
несколько лет назад, сам Фейеноорд потерпел крупнейшее поражение от ПСВ 10:0.
А прчем тут это ,когла речь речь унижение Аякса?
+1
0
+1
Итак продают игроков, а оставшись без ЛЧ и ЛЕ будут продавать летом ещё больше((((
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Ответ Amico Megobari
24 октября 2010.
Там еще и Смолов бегал в том матче
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Игор Пайшао)))
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Ответ Футбол, хоккей итд
Ознакомился с составом Аякса, и вообще ни о чём!((
Кроме Рульи и Бергвейна.
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Ответ Мандалай
Кроме Рульи и Бергвейна.
Ооооо, вспомнил, в январе Хендерсон перешёл в Аякс....
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Ответ umnik3
Парни, ни в теме голландского футбола вообще. Как клуб, который носил Реал, так упал?? Что случилось??
Ушел Тен Хаг + с клуба ушли ключевые игроки
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Ответ iniesta8
Вернуть Тен Хага и начать новый цикл, отличный вариант для Аякса!
И МЮ!
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Ответ Никита Алексеев
И купить обратно весь хлам, который он привел)
Ну Де Йонг и Де Лихт не хлам и не в мю, Алер тоже.
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Парни, ни в теме голландского футбола вообще. Как клуб, который носил Реал, так упал?? Что случилось??
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посмотрел состав аякса - кто это такие ???
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Наконец-то в Нидерландах снова как раньше - в матчах ПСВ и Аякса по 5-6 мячей влетает в ворота. Но есть нюанс.
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