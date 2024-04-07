«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории – 0:6 от «Фейеноорда». Разница ударов – 1:30
«Аякс» потерпел крупнейшее поражение в истории.
Команда Джона ван ’т Схипа проиграла «Фейеноорду» в 29-м туре Эредивизи со счетом 0:6. В этом матче амстердамцы нанесли один удар по воротам, а их соперники – 30 (15 в створ).
«Аякс» впервые в своей истории потерпел поражение с разницей в шесть мячей в официальном матче.
Клуб из Амстердама занимает 6-е место в чемпионате Нидерландов – на его счету 45 очков после 29 проведенных матчей.
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.30, «Фейеноорд»
- Голы:
- 1:0 – 34 Игор Пайшао, 2:0 – 35 Минте, 3:0 – 45+2 Ганцко, 4:0 – 56 Минте, 5:0 – 62 Тимбер, 6:0 – 66 Игор Пайшао.
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Фейеноорд –
Велленройтер, Ниукоп (Лопес, 64), Ганцко, Белен, Гертрюйда, Стенгс (Лингр, 77), Тимбер, Виффер, Игор Пайшао (Иванушец, 84), Минте (Джаханбахш, 76), Хименес (Уэда, 77).
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Аякс –
Рульи, Гоэи (Акпом, 46), Ренсх, Каплан, Хато, Тайлор, Маннсверк, Хлинссон (ван ден Бомен, 46), Тахирович, Бергвейн (Рейкхофф, 77), Годтс (Вос, 64).
Предыдущий Аякс закончился, надо начинать строить команду заново
И болельщики МЮ этого тоже ждут.