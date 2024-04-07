Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com деньги Педро дос Сантос Футбол

Егор Титов сравнил финансовые возможности «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, почему красно-белые не находят таких талантов, как 18-летний вингер «Зенита» Педро.

«Не знаю, что мешает. Вопрос не ко мне. Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае все упирается в деньги.

Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» – самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем», – сказал Титов. 

Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность» 

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73 комментария
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Напомню, Педро - 9 млн., Угальде - 13 млн.
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Ответ Алексей Мясников
Напомню, Педро - 9 млн., Угальде - 13 млн.
Роша, Тиль...
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Ага, Педро - 9 млн., Педро Роша - 12 млн., Вендел - 20 млн., Тиль - 18 млн.
Никогда не забуду как Нобель недоумевал зачем Зенит купил Вендела?) он не любит это вспоминать)
+55
-6
+49
Летом подписали Рябчука, Медину, Бонгонду
Рябчук одну игру летает, три на лавке сидит,весной даже не выходил, зато Хлусевич игрок основы, Медина вообще провальный трансфер, даже не бегает, а отбывает номер и вообще инфантильный какой-то, Тео понапрягся летом, похолодало потом и забил на игру
Сколько на это все потратили?
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Клаудиньо - 100 млн., Малком - 200 млн.
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Титов, ты за Динамо не отвечай, они сами ответят. А у Спартака бюджет почти как у Зенита, немного меньше. Только Зенит за редким исключением тратится на качественных игроков, а Спартак на отстой и шлак.
+26
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+23
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
У тебя неверные сведения - Санчес 60, Нино 70, Клаудиньо 90, Малком 150.
+18
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Сравнивает с Зенитом и молчит про то, какие бюджеты у Факела и Урала,где Спартак первому проиграл,а со вторым в ничью скатал
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Очень люблю читать бывших и не бывших спартаковцев о деньгах Зенита. Это так поднимает настроение )))
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В Зените никогда не платили 2,5 млн евро в год игрокам уровня Кутепова.
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Ответ qiqe
ща тут расскажут о равных условиях ( Клаудиньо за 5 лямов и личка в 1 лям так все магли бы!!!) и о заработке с лч и сосисок в тесте с матча
Зачем? Владелец Спартака Лукойл, у них нет возможностей содержать команду. Давайте вместе поплачем, насколько московский Спартак бедный и несчастный, со вторым бюджетом, но почти без трофеев 20 лет. Как ЦСКА, Рубин, Локо непонятно как свои трофеи собирали. Хор бабушек без пенсий и газа на подпевках
+15
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+11
И этот человек хочет стать тренером ? Тиль, Крал что сделали полезного для Спартака ? А сколько они стоили Титов помнит... Мозес получил многолетний контракт, но поиграл год и сдулся... Рябчук ни чем не лучше Денисова. Да, Зенит не дешево купил Халк, особенно Малкома, но это того стоило... Спартаковский менеджмент очень слабый. Бессмысленная погоня за иностранными тренерами от пенсионеров до юнг ни к чему не привела. Золото Карреры было схождением звезд
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Ответ Причёска Бэйла
Клаудиньо - 100 млн., Малком - 200 млн.
мостовой -300 млн, сергеев - 400 млн
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Спам вторая в лиге команда по финансам,но их затраты не соответствуют результатам в таблице.Спам покупает пачками,но дешёвку,его традиционная покупка колеблется в пределах 5-8 млн.,но иногда ,бывает,психанут и берут Тиля ,Педро
Рошу или Угальде (12-17млн ).Потом удивляются,почему эти подмастерья по пятёрочке,которых у них куча,не приносят достойного результата.Далее часто не знают,куда их распихать.
Может,вместо двух по 5 купить одного Бителло,как это сделало Динамо?
Посыл в том,что не надо гнаться за количеством,а сделать акцент на точечные,качественные покупки в рамках своего трансферного бюджета.
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Ответ Алексей Мясников
Напомню, Педро - 9 млн., Угальде - 13 млн.
Ну, ладно, Угальде же забил гол!
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Угальда 270 млн, бальда 300 млн. Где они и где Зенит?
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Опять бромантан принял
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Ответ qiqe
стадион за 1 рубль ------------------------ все в равных условиях, все так могли бы
Продажи бизнеса за один доллар, слышали такое? А здесь даже не продажа, а аренда. Что б бешенные деньги не платить за содержание. И все это знают, но лишний раз кинуть на вентилятор - святое дело?
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То ли дело в прошлом веке,Спартак имел больше всех денег, и игроков лучших из других клубов забирали ,но это ведь Титов этого уже не помнит
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Ответ Семен Романов
Сравнивает с Зенитом и молчит про то, какие бюджеты у Факела и Урала,где Спартак первому проиграл,а со вторым в ничью скатал
Вот именно, дважды проиграли Факелу, стоимость всех игроков которого (26 человек, 12.3 млн. евро) меньше стоимости одного Угальде, а виноваты в этом - деньги Зенита. Все таки бромантан необратимо повреждает мозг.
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Вопрос не только в деньгах, но и на кого тратят! Спартак на игроков КС и Чертаново тратит больше ,чем Зенит на бразильцев! Если Зенит как то старается покупать игроков на усиление команды, то Спартак с времён Цорна стал покупать игроков не на усиление , а тех с кого можно больше денег положить себе в карман!
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Титов мог себе позволить жрать допинг, а футболисты Зенита не могли.
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
сам видел переводы?
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
типа зуб даешь и лично платежки видел
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Снова старые песни.
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Ответ SGS55
Нулевые ещё вспомните... Другие люди сейчас по финансам решают.
Медина, Рябчук... Давным давно купленные и такую пользу принесли
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Ответ Вольфсбург
Ты дурачек или как? Как это Спартак двадцать лет без трофеев? Ты с какой помойки?
он же написал "почти". мы все помним кубок дель соли
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Егор Бромантанович, важно не только количество, но ещё и качество.
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Ответ Причёска Бэйла
Клаудиньо - 100 млн., Малком - 200 млн.
Халк + Витцель 150, я тут и такое видал)
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Ответ Евгений Кузнецов
боты Миллера активно минусят) правда (а это же чистая правда) мешает создавать сказку))
Я Динамик, плюсанул!
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