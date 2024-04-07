Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»

Егор Титов сравнил финансовые возможности «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, почему красно-белые не находят таких талантов, как 18-летний вингер «Зенита» Педро.

«Не знаю, что мешает. Вопрос не ко мне. Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае все упирается в деньги.

Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» – самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем», – сказал Титов.

Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность»