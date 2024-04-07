Титов о трансферах клубов РПЛ: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Его ведомость – самая высокая в РПЛ и не только»
Егор Титов сравнил финансовые возможности «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.
Бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, почему красно-белые не находят таких талантов, как 18-летний вингер «Зенита» Педро.
«Не знаю, что мешает. Вопрос не ко мне. Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае все упирается в деньги.
Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» – нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» – самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем», – сказал Титов.
Егор Титов: «На Абаскаля льется столько дерьма, а игроки «Спартака» все отмалчиваются. Пора бы уже и им взять ответственность»
Никогда не забуду как Нобель недоумевал зачем Зенит купил Вендела?) он не любит это вспоминать)
Рябчук одну игру летает, три на лавке сидит,весной даже не выходил, зато Хлусевич игрок основы, Медина вообще провальный трансфер, даже не бегает, а отбывает номер и вообще инфантильный какой-то, Тео понапрягся летом, похолодало потом и забил на игру
Сколько на это все потратили?
Рошу или Угальде (12-17млн ).Потом удивляются,почему эти подмастерья по пятёрочке,которых у них куча,не приносят достойного результата.Далее часто не знают,куда их распихать.
Может,вместо двух по 5 купить одного Бителло,как это сделало Динамо?
Посыл в том,что не надо гнаться за количеством,а сделать акцент на точечные,качественные покупки в рамках своего трансферного бюджета.