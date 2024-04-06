Гран-при Японии-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 8:00

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В воскресенье, 7 апреля, на трассе «Сузука» пройдет Гран-при Японии – четвертая гонка «Формулы-1» сезона-2024. Старт – в 8:00 по московскому времени.

Сузука
7 апреля 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Шарль Леклер («Феррари»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Юки Цунода («РБ»)
11. Даниэль Риккардо («РБ»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Валттери Боттас («Заубер»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 
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