Лыжи. Финал Кубка России. Степанова, Кулешова, Пантрина, Сорина, Горбунова, Смирнова выступят в масс-старте в гору

7 апреля в финале Кубка России по лыжам пройдет женский масс-старт в гору.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль

Женщины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Анастасия Кулешова

3. Елизавета Пантрина

4. Татьяна Сорина

5. Лидия Горбунова

6. Екатерина Смирнова

7. Дарья Непряева

8. Алина Пеклецова

9. Анастасия Фалеева

10. Евгения Крупицкая

11. Алена Баранова

12. Алиса Жамбалова

13. Елизавета Маслакова

14. Арина Каличева

15. Лариса Рясина

16. Анна Суркова

17. Христина Мацокина

18. Александра Кононова

19. Анастасия Прокофьева

20. Ольга Сергеева