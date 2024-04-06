Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Семиков, Ардашев, Горбунов пробегут масс-старт в гору

7 апреля в финале Кубка России по лыжам пройдет мужской масс-старт в гору.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап (финал)

Кировск

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль

Мужчины

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Алексей Червоткин

4. Илья Семиков

5. Сергей Ардашев

6. Иван Горбунов

7. Сергей Устюгов

8. Илья Порошкин

9. Сергей Волков

10. Егор Митрошин

11. Евгений Семяшкин

12. Виктор Жуль

13. Артем Мальцев

14. Илья Трегубов

15. Андрей Ларьков

16. Никита Родионов

17. Александр Бакуров

18. Андрей Собакарев

19. Андрей Феллер

20. Евгений Кудрявцев