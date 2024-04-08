Панарин набрал 1+3 в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 115 очков в 78 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:2).

Форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу и был признан первой звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (8+13) до 9 матчей.

Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков.

Сегодня за 19:51 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (2:30 – в большинстве) – у Панарина 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».

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4 комментария
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Просто космос!!!
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Вот уж кто порадовал, так порадовал сегодня и выдал перфоманс, Хлебушек! Эх 50 бы за сезон, но игр маловато осталось! Но в любом случае, Супер!👏🔥
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неплохие шансы побить рекорд Ягра в НЙР
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до Ягра 8 очков. и 4 игры. тащемта, оно не больно-то и надо, но было бы прикольно.
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