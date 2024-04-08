Панарин набрал 1+3 в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 115 очков в 78 играх
Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Монреалем» (5:2).
Форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу и был признан первой звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (8+13) до 9 матчей.
Всего в 78 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 115 (46+69) очков.
Сегодня за 19:51 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (2:30 – в большинстве) – у Панарина 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».