Соболев забил два гола «Динамо» с добивания – Лещук оба раза отпустил мяч после ударов Игнатова
Александр Соболев сделал дубль в матче против «Динамо».
«Спартак» победил «Динамо» в 23-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1. За красно-белых дублем отметился Александр Соболев.
Оба мяча Соболев забил, добивая мяч в ворота Игоря Лещука после ударов Михаила Игнатова.
В этом сезоне чемпионата России Александр сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – тут.
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