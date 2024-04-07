Соболев забил два гола «Динамо» с добивания – Лещук оба раза отпустил мяч после ударов Игнатова

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Александр Соболев сделал дубль в матче против «Динамо».

«Спартак» победил «Динамо» в 23-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1. За красно-белых дублем отметился Александр Соболев.

Оба мяча Соболев забил, добивая мяч в ворота Игоря Лещука после ударов Михаила Игнатова.

В этом сезоне чемпионата России Александр сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – тут.

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100 комментариев
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Сегодня роль дельфина сыграл Смолов
+80
-4
+76
Я всегда старался быть не сторонником обвинения конкретного игрока в поражениях, но Лещук заставил это мнение изменить. Ну ладно раз накосячил, у всех бывает. Но накосячить ТОЧНО ТАКЖЕ и в, не просто дерби, а ещё и отправив команду в борьбу за третье место…. И это когда Динамо просто сковала Спартак полностью. Ну это просто ######! Купите уже Шелию хотя бы. Он на две головы выше каждого из этой пары вратарей Динамо, хоть и старее. На пару сезонов хватит. Либо дайте шанс молодому Кудравцу. Потому что иначе уже все команды будут проверять Лещука лишний раз. С Шуниным это прокатывало. Терять уже нечего.
+57
-7
+50
Ответ Пашка Донофф
Я всегда старался быть не сторонником обвинения конкретного игрока в поражениях, но Лещук заставил это мнение изменить. Ну ладно раз накосячил, у всех бывает. Но накосячить ТОЧНО ТАКЖЕ и в, не просто дерби, а ещё и отправив команду в борьбу за третье место…. И это когда Динамо просто сковала Спартак полностью. Ну это просто ######! Купите уже Шелию хотя бы. Он на две головы выше каждого из этой пары вратарей Динамо, хоть и старее. На пару сезонов хватит. Либо дайте шанс молодому Кудравцу. Потому что иначе уже все команды будут проверять Лещука лишний раз. С Шуниным это прокатывало. Терять уже нечего.
А Умяров не виноват, что Динамо в который раз выходит на дерби с +1 голом?
+40
-5
+35
Умяров с Лещуком два бездаря
+32
-4
+28
Ответ dudufufu
Умяров с Лещуком два бездаря
+ Медина
+24
-1
+23
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Под Балтикой 9 сложно
+27
-5
+22
Ответ T622222
Хватит писать про вратаря - 2 отличных удара и два супер подбора вперед КБ 🟥◻️
В чем там классные удары? Практически по центру , на удобной высоте. Обзор не закрывали. Объективно ошибка вратаря, причем жёсткая
+29
-7
+22
Самое печальное что чудовище с нулевым уровнем,к 28 годам сыгравшее два десятка матчей во взрослом футболе получило много сотен миллионов рублей за свое сидение на скамейке,за всю карьеру может под миллиард с премиальными,и все это за счет простых рабочих россиян
+23
-2
+21
Ответ dudufufu
Умяров с Лещуком два бездаря
Половина игроков Спартака боролась за столь почетное звание, просто Лещук не мог этого допустить, забрал все лавры себе )
+22
-2
+20
Всех с победой главного клуба России!
+48
-33
+15
Лещук наверное про отпуск в США думал, мысленно новое интервью давал, поэтому не мог играть нормально. Или от Радимова до сих пор отходит )
+15
0
+15
Ответ Пашка Донофф
Я всегда старался быть не сторонником обвинения конкретного игрока в поражениях, но Лещук заставил это мнение изменить. Ну ладно раз накосячил, у всех бывает. Но накосячить ТОЧНО ТАКЖЕ и в, не просто дерби, а ещё и отправив команду в борьбу за третье место…. И это когда Динамо просто сковала Спартак полностью. Ну это просто ######! Купите уже Шелию хотя бы. Он на две головы выше каждого из этой пары вратарей Динамо, хоть и старее. На пару сезонов хватит. Либо дайте шанс молодому Кудравцу. Потому что иначе уже все команды будут проверять Лещука лишний раз. С Шуниным это прокатывало. Терять уже нечего.
Помню 2009 год Спартак идет вровень с рубином и борется за чемпионство и в 28 туре Джанаев роняет мяч в ворота с Крыльями и в следующем туре в матче с ЦСКА , точно также на 86 минуте от Нецида , вот что то напомнило , хотя тогда трагедия была в разы больше
+10
0
+10
Как же комментаторы топили за динаму, а потом раз и всё, эксперты, сидели умничали, рассуждали, пенальти конечно сломал игру, но это не значит что Спартак играл плохо, они играли с претендентом на медали и победили. Всех КБ с победой!
+16
-6
+10
Во, какой удар у Игнатова! Вратарь удержать не может, а у Абаскаля он на банке.
+8
0
+8
Верим в Спартак не смотря ни на что! Всех с победой! Вперёд Спартак!
+10
-3
+7
надеюсь Лещука мы больше никогда не увидим в матчах РПЛ, это уровень любительского футбола 7х7 где мужики после работы бегают
+8
-2
+6
Лещуку на заметку.
Ты не сможешь пропустить, если не будешь играть.
+6
0
+6
Лещук - че там по америке?))
+5
0
+5
Ответ Пашка Донофф
Не понял, он то тут причем? Привез чистый пендаль. После этого Динамо продолжало давить по полной. Но Лещ зарешал. В чем вопрос?
Давить по полной, это вы, конечно, сильно.
+6
-1
+5
А меня тут недавно минусовали, когда я писал про покупку вратаря. Ну вот, наслаждайтесь игрой мастера, заодно и выбыванием из чемпионской гонки.
+6
-1
+5
Ответ ДудьСдулся
Спартак выключил динаму из чемпионской гонки. Потому что Спартак --лучший клуб России.
Потому что ни в какой гонке не участвует?
+6
-1
+5
Радим, просыпайся - мяч на твоей стороне)
+4
0
+4
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Как же комментаторы топили за динаму, а потом раз и всё, эксперты, сидели умничали, рассуждали, пенальти конечно сломал игру, но это не значит что Спартак играл плохо, они играли с претендентом на медали и победили. Всех КБ с победой!
Удивительный результат. Динамики конечно получше нас, но как говориться счет на табло. С победой нас!!!
+6
-2
+4
Вот он форвард, чтоб он забивал нормально надо грузить на него, а не что б он все время был где-то в середине
+4
0
+4
Хватит писать про вратаря - 2 отличных удара и два супер подбора вперед КБ 🟥◻️
+25
-21
+4
Спартак выключил динаму из чемпионской гонки.
Потому что Спартак --лучший клуб России.
+13
-9
+4
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ты вратарь и все удары берешь намертво? Или эксперт? Типа этих недоумков которые комментировали матч?
Это были самые простые удары какие могут быть,для вратаря РПЛ это семечки.Ну два подряд таких удара не взять,нужно постараться.
+7
-3
+4
Игнатов здорово вышел на замену, Соболев сыграл как настоящий центр...
+3
0
+3
Лещук главный смотритель маяка
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Умяров ещё в августе 2022 начал срать против Динамо, потом долго не был из-за травмы, как ожил продолжил
Да там и без Умярова Динамо продолжало давить, хотя могли перейти на контры. Но Лещук заставил всех забыть про Умярова. Это факт
+4
-1
+3
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