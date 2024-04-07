Соболев забил два гола «Динамо» с добивания – Лещук оба раза отпустил мяч после ударов Игнатова

Александр Соболев сделал дубль в матче против «Динамо».

« » победил « » в 23-м туре Мир со счетом 2:1. За красно-белых дублем отметился .

Оба мяча Соболев забил, добивая мяч в ворота Игоря Лещука после ударов .

В этом сезоне чемпионата России Александр сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – тут.