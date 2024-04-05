Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Салернитаны», «Милан» в субботу сыграет с «Лечче», «Рома» – с «Лацио»

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«Салернитана» примет «Сассуоло» в стартовом матче 31-го тура Серии А.

В субботу «Милан» примет «Лечче», «Рома» и «Лацио» встретятся в римском дерби. 

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Кальяри» в гостях, «Ювентус» будет противостоять «Фиорентине». 

Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» – «Интер». 

Чемпионат Италии

31-й тур

Салернитана – Сассуоло
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Лечче
Дата проведения
6 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Лацио
Дата проведения
6 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Торино
Дата проведения
6 апреля, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Болонья
Дата проведения
7 апреля, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
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Монца – Наполи
Дата проведения
7 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Аталанта
Дата проведения
7 апреля, 19.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Дженоа
Дата проведения
7 апреля, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Ювентус – Фиорентина
Дата проведения
7 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Интер
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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