Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Салернитаны», «Милан» в субботу сыграет с «Лечче», «Рома» – с «Лацио»

«Салернитана» примет «Сассуоло» в стартовом матче 31-го тура Серии А.

В субботу « » примет « », « » и « » встретятся в римском дерби.

В воскресенье « » Алексея Миранчука сыграет с «Кальяри» в гостях, «Ювентус» будет противостоять «Фиорентине».

Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» – «Интер».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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