Чемпионат Италии. «Сассуоло» в гостях у «Салернитаны», «Милан» в субботу сыграет с «Лечче», «Рома» – с «Лацио»
«Салернитана» примет «Сассуоло» в стартовом матче 31-го тура Серии А.
В субботу «Милан» примет «Лечче», «Рома» и «Лацио» встретятся в римском дерби.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Кальяри» в гостях, «Ювентус» будет противостоять «Фиорентине».
Завершится тур в понедельник матчем «Удинезе» – «Интер».
31-й тур
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.45, «Ареки»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.45, «Фриули»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.