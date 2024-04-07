«Байер» в 3 очках от титула, провал «Баварии», «Атлетик» взял Кубок Испании, 3 ассиста Кучерова и дубль Малкина, Юран сгорел от судейства, ЭСК за Карасева, задержан глава «Телеспорта» и другие новости

1. В Мир РПЛ «Краснодар» сыграл 4:3 с «Пари НН», «Ростов» поделил очки с «Сочи», а «Крылья» победили впервые за 5 матчей, обыграв «Урал» – 2:1.

2. «Бавария» внезапно проиграла «Хайденхайму» (2:3), ведя 2:0 к перерыву и пропустив 3 гола во 2-м тайме. «Байер» же свой матч выиграл и находится в 3 очках от чемпионского титула. Кстати, «Штутгарт» благодаря победе над «Дортмундом» сравнялся с «Баварией» по очкам – 60, Мюнхен выше лишь благодаря дополнительным показателям.

3. «Локомотив» ведет 3-0 у «Трактора» в полуфинальной серии Кубка Гагарина после победы в третьем матче (2:1).

4. «Атлетик» выиграл Кубок Испании в 24-й раз и впервые за 40 лет, победив «Мальорку» по пенальти. Только у «Барселоны» больше побед – 31.

5. ЭСК РФС поддержала решение Сергея Карасева, засчитавшего гол Манфреда Угальде в матче «Спартак» – «Зенит». Мяч в этом моменте попал в руку Александру Соболеву. Комиссия решила, что «контакт мяча с рукой Соболева не наказуем и обусловлен действиями игроков «Зенита».

6. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и отдал ассист с «Тампой» (5:4), забив 24-й и 25-й голы в сезоне НХЛ. Никита Кучеров ответил тремя голевыми передачами. У Кирилла Капризова тоже дубль, впрочем, победить «Миннесоте» 38-й и 39-й голы нападающего не помогли. «Айлендерс» обыграли «Нэшвилл» (2:0), Варламов отразил 41 бросок и сделал 41-й шатаут за карьеру в лиге. Все результаты дня – здесь.

7. Глава «Телеспорта» Петр Макаренко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

8. В АПЛ «Ман Сити» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (4:2), у Кевина де Брюйне дубль и голевая на Холанда. «Арсенал» разгромил «Брайтон» в гостях – 3:0.

Де Брюйне забил 100-й гол за «Ман Сити» – у него сумасшедшие 267 (100+167) очков в 372 матчах за клуб.

9. В Серии А «Милан» дома разгромил «Лечче» – 3:0, а гол Джанлуки Манчини принес «Роме» победу над «Лацио» в дерби – 1:0. В Риме было жарко: Дибала показал Гендузи свое фото с кубком мира, нанесенное на щиток, после того как француз схватил аргентинца за горло.

10. НБА. «Лейкерс» победили «Кливленд», «Денвер» справился с «Атлантой» и другие результаты.

11. МЛС. «Интер Майами» сыграл 2:2 с «Колорадо», Месси забил, выйдя на замену. Текущая голевая серия Лео – 5 матчей.

Кстати, гарантированный доход Месси в «Интере» – 50-60 млн долларов в год, об этом сообщил владелец клуба.

12. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Джессику Пегулу в полуфинале турнира в Чарлстоне.

13. Международный союз конькобежцев может разрешить сальто в фигурном катании.

14. Появилась информация, что пьяный Джон Джонс напал на допинг-офицера и угрожал его убить. Боец опроверг это сообщение и выложил видео с камеры видеонаблюдения.

15. Камила Валиева приняла участие в съемках «Новой Фабрики звезд» на ТНТ. В титре ее представили как «Гордость нации».

16. Дизайн цифры 4 на форме сборных Германии поменяли из-за схожести с символом СС.

17. В 3-м туре турнира претендентов Ян Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу Гукешем, Фируджа разошелся миром с Каруаной.

18. Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Цитаты дня.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

Журова о зарубежном финансировании теннисистов: «Они заложники ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас»

Плющев о латинице в КХЛ: «Абсурд и позорище. Для кого стараетесь? Даже в футболе, который смотрит на Европу снизу вверх, все фамилии – на русском»

Защитник «Зенита» Нино: «Я провел исследование: какие книги нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Толстой и Достоевский – гении»

Роман Ротенберг: «В Индии откроется хоккейная школа. Рассматриваем возможность запуска школ в других странах БРИКС»

Джо Коул: «Де Брюйне – крестный отец атакующих полузащитников. Он выше всех – Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда в том числе»