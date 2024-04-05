Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

Теги Ла Лига телевидение происшествия Хавьер Тебас деньги контент Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о пиратских трансляциях матчей.

«Если вы введете в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», то ничего не появится. Но если вы напишете «футбол бесплатно», то появится. Что-то из этого – более серьезное преступление, а что-то – нет, хотя это воровство. Но с пиратскими трансляциями не делают то же самое.

Мы должны возглавить эту битву. Если наш продукт воруют, то он будет стоить куда меньше. Более 11 лет мы боремся с пиратством – и в технологическом, и в юридическом планах. Мы больше остальных знаем о том, что происходит с пиратством. Технологически эта битва завершена, но юридических орудий у нас нет, потому что нужно двигаться от страны к стране.

В каждой стране нужно действовать по-своему, в зависимости от того, как там относятся к интеллектуальной собственности. С точки зрения технологий вопрос закрыт: мы знаем 46 тысяч незаконных IP-адресов, и мы знаем, на каких серверах они расположены.

Наша команда работала над этим десять лет. Мы смогли сделать так, что некоторые хакеры, которые работали на зло, теперь работают на добро», – сказал Тебас на саммите Summit de Propiedad Intelectual в Майами.

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69 комментариев
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Как-то подозрительно Тебас эрудирован
+98
-1
+97
Зачем набирать "купить кокаин", когда можно просто обратиться к Промесу ?
+73
-5
+68
Ответ Заяцволк
Признавайтесь, кто бросился гуглить для проверки ? )
Тарищ майор, ну вы совсем обленились там))
+54
0
+54
Педофилия и пиратство - ну да, действительно то же самое
+46
-8
+38
Интересно, сколько раз Тебас гуглил «купить кокаин» и «секс с детьми»? Прям накипело у мужика.
+23
-2
+21
Хоспаде, а у этого всё тот же диагноз!
+21
-6
+15
Признавайтесь, кто бросился гуглить для проверки ? )
+13
-1
+12
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
В молоко.
+10
-1
+9
Неуместными сравнениями лишь в очередной раз показал свою неадекватность!
+9
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да, действительно, это же почти одно и тоже
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-2
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а если ввести "унижение черных", то выпадут хайлайты ЛаЛиги
это расизм или воровство?
+7
0
+7
Реально неадекватные сравнения. Спалился по Фрейду, да? Я думаю футболу также на пользу, что его могут посмотреть бесплатно.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Зачем набирать "купить кокаин", когда можно просто обратиться к Промесу ?
Бонч-Бруевич… да ты юморист)
+4
0
+4
Интересно, а как Тебас сможет бороться с кражей трансляций путём стрима спортивных каналов стран, технологически независимых от Испании? Довольно несложно найти трансляцию югославской Арены Спорт, например
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Зачем набирать "купить кокаин", когда можно просто обратиться к Промесу ?
Так его повязали. Люди пытаются найти выход из ситуации и обращаются к Гуглу.
+3
0
+3
Ответ igls54
Как-то подозрительно Тебас эрудирован
думаешь, он отчвянно искал инфу по этим двум запросам?
+5
-3
+2
Ответ Folio
Тарищ майор, ну вы совсем обленились там))
Жаль, нельзя влепить сразу 10 плюсов, уж слишком жирно вышло
+2
0
+2
Два поисковых запроса ушли "в молоко" и пришлось смотреть ЛаЛигу?)
+2
0
+2
Тебас стал рекламным лицом Яндекс Браузера
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Педофилия и пиратство - ну да, действительно то же самое
А тут новость была, что тётке за просмотр сериала на пиратском сайте 3 года дали, это было где-то в ес, чуть ли не в польше.
+1
0
+1
Он хочет сказать, что бесплатный просмотр валенсийского дерби это как поиск веществ? 🤔
+1
0
+1
Ввел это в гугле и появились ФСБшники. Это подстава, мистер Тебас
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0
+1
Понятно, Тебас наркоман-педофил
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Ответ igls54
Как-то подозрительно Тебас эрудирован
меня вот тоже это в тупик поставило
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тебас окончательно,,,пнулся
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Нащел ля,чем сравнивать футбол.
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Ответ Kirill Dmitriev
Тебаса понять можно, грустно мужику, ведь он понимает, что у него в руках продукт, который однозначно проигрывает АПЛ и Бундеслиге с точки зрения качества, технологичности и т.д. Вот и ноет по поводу и без. А по факту, ребята, сделайте так, чтобы пиратить людям стало тупо лень. Музыкальные сервисы почему-то у каждого уже по подписке (платной). Но куда проще запретить все подряд, чем думать головой и делать удобно своему потребителю.
Качество картинки Ла Лиги на высоте, снимают хорошо и с технологичностью все норм. А вот с деньгами в Испании и в Ла Лиге в частности туго, но тут Тебас бессилен.
Далеко не у всех подписки на музыку или фильмы.
Пиратить никогда не будет лень. Трансляции должны быть доступны (по деньгам и доступу), но тогда не соберешь деньжат для бедных Винисиусов...
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Ответ igls54
Как-то подозрительно Тебас эрудирован
Любит кокаин с детьми.
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А что об этом думает глава РПЛ?
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Сравнил так сравнил,
специалист со стажем, сразу понятно
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