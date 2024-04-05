Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о пиратских трансляциях матчей.

«Если вы введете в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», то ничего не появится. Но если вы напишете «футбол бесплатно», то появится. Что-то из этого – более серьезное преступление, а что-то – нет, хотя это воровство. Но с пиратскими трансляциями не делают то же самое.

Мы должны возглавить эту битву. Если наш продукт воруют, то он будет стоить куда меньше. Более 11 лет мы боремся с пиратством – и в технологическом, и в юридическом планах. Мы больше остальных знаем о том, что происходит с пиратством. Технологически эта битва завершена, но юридических орудий у нас нет, потому что нужно двигаться от страны к стране.

В каждой стране нужно действовать по-своему, в зависимости от того, как там относятся к интеллектуальной собственности. С точки зрения технологий вопрос закрыт: мы знаем 46 тысяч незаконных IP-адресов, и мы знаем, на каких серверах они расположены.

Наша команда работала над этим десять лет. Мы смогли сделать так, что некоторые хакеры, которые работали на зло, теперь работают на добро», – сказал на саммите Summit de Propiedad Intelectual в Майами.