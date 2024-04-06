Георгиев в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч. Он отразил 40 из 46 бросков в игре с «Эдмонтоном»

Теги Колорадо Эдмонтон НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч.

Вратарь «Колорадо» отразил 40 из 46 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:6). 

Ранее в текущем сезоне россиянин пропустил 6 шайб от «Сент-Луиса» и 7 от «Вегаса» (оба матча состоялись в ноябре прошлого года). 

В 59 матчах у Георгиева 37 побед (он сохраняет лидерство в лиге по этому показателю) при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91. 

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