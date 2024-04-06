Георгиев в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч. Он отразил 40 из 46 бросков в игре с «Эдмонтоном»

Александр Георгиев в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч.

Вратарь « » отразил 40 из 46 бросков в игре регулярного чемпионата с « » (2:6).

Ранее в текущем сезоне россиянин пропустил 6 шайб от «Сент-Луиса» и 7 от «Вегаса» (оба матча состоялись в ноябре прошлого года).

В 59 матчах у 37 побед (он сохраняет лидерство в лиге по этому показателю) при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,91.