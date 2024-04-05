Винер о нейтральных спортсменах: «Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны – значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства»

Теги МОК Ирина Винер Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 ВФХГ Политика Гимнастика

Ирина Винер заявила, что нейтральные атлеты не должны иметь гражданства России.

Ранее Винер назвала «командой бомжей» тех, кто поедет на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сегодня назвал россиян, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России.

С другой стороны, эти люди с детства платят за свои тренировки сами, они с самого детства являются спортсменами индивидуальными. Мы не говорим «нейтральными», мы говорим – «индивидуальными».

А сейчас идет разговор о том, что вообще должны без государства выступать, что они нейтральные спортсмены, у которых нет страны. Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства.

Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные, и здесь вступает все в конфликт.

Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
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Да
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Станислав Поздняков
Нет
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Дмитрий Губерниев

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23 комментария
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Геронтократия в маразме. Эпизод 100500
+24
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+24
Как же коробит бояр, что не все спортсмены олимпийской сборной страны - подневольные бюджетники. Не все кланяются...
+15
0
+15
А обзывательства - это олимпийский вид спорта? После короткой программы мадам чуть обходит Позднякова
+9
0
+9
Ответ Qqqubik
Геронтократия в маразме. Эпизод 100500
Усмановы разграбили страну, получили состояние в млрд. долларах,а теперь запустили отвлекающий маневр про патриотизм, лицемеры и негодяи.
+6
0
+6
Для этих псевдопатриотов страна это именно атрибутика, ничего более. И весь их пыл - пока обеспечивается их исключительное личное благополучие, которое они готовы защищать всеми силами.
+5
0
+5
Можно подумать, что у ее близнецов была атрибутика страны. Надо бы гражданства лишить по приколу.
+4
0
+4
Дожили, узбекская еврейка рассуждает о том кто имеет право на российское гражданство.
+4
0
+4
Чё у неё так полыхает? Она обуглится скоро так.
+3
0
+3
ау, тетенька! ты вообще кто? не ты дала, не ты и возьмешь.
+1
0
+1
Так. Я думал, Россия - это Путин. А Россия - это атрибутика? А атрибутика - это трусы в цвет флага. Получается... Не, не хочу об этом думать.
+1
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+1
Каждый человек выступает за Себя. И уж Винер, не поменяашей свою фамилию на Усманова полностью, это ли не признавать?
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Ответ Чёрный тюльпан
Ирина Александровна, долгих Вам лет жизни!
...... долгих Вам лет жизни и займитесь СВОИМ делом)
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Ответ Ilya Pronyashin
Комментарий удален модератором
С произведенными в Китае гвоздями, так как своих нет.
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🤡🤡🤡
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Какая злая бабушка
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Вспомнился Винни-пух:
А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд. По-моему, так. А зачем на свете мёд? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так! Винни-Пух: Если б мишки были пчёлами, то они бы нипочём, никогда и не подумали так высоко строить дом… Ой! Винни-Пух: Мишка очень любит мёд. (Бум!) Почему — кто поймёт?
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Комментарий удален модератором
Ирина Александровна, долгих Вам лет жизни!
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Да закрой уже свой рот!
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Под какой ковер замели слоган-спорт вне политики?)
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А что кардинально изменилось с прошлой Олимпиады? Она хоть понимает, что сама себя поливает обильно коричневым..
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Ответ Вульф Броун
...... долгих Вам лет жизни и займитесь СВОИМ делом)
Одно дельце у неё даже получше получается, чем с тренерством.
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Ответ Ilya Pronyashin
Комментарий удален модератором
Булаву
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