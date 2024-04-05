Винер о нейтральных спортсменах: «Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны – значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства»

Ирина Винер заявила, что нейтральные атлеты не должны иметь гражданства России.

Ранее Винер назвала «командой бомжей» тех, кто поедет на Олимпиаду в под нейтральным флагом.

Глава Олимпийского комитета России ( ) сегодня назвал россиян, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, «командой иноагентов».

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России.

С другой стороны, эти люди с детства платят за свои тренировки сами, они с самого детства являются спортсменами индивидуальными. Мы не говорим «нейтральными», мы говорим – «индивидуальными».

А сейчас идет разговор о том, что вообще должны без государства выступать, что они нейтральные спортсмены, у которых нет страны. Если нет атрибутики, значит, нет страны. Если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства.

Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные, и здесь вступает все в конфликт.

Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет », – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики России.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024